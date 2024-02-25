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Пустячок, а приятно: 23 человека, которым изменила удача

Пустячок, а приятно: 23 человека, которым изменила удача

Автор:
25 февраля 2024 09:20
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   неудачи   неудачники   плохой день   смешные фото   фейлы   
4433
24

Иногда жизнь жестока, и шутки у нее соответствующие. Тем, кого решила разыграть судьба, остается только посочувствовать – ну и, конечно же, немного над ними посмеяться.

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Метки: Юмор   неудачи   неудачники   плохой день   смешные фото   фейлы   
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24  комментария
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4k
10001011101100 8 часов назад
Дерево спилено? Спилено.
Какие вопросы еще?!
А если ты мудень и не соизволил подальше отогнать свою машину от места проведения работ, то это ты мудень, а не те кто пилят.
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0
ab4439653 21 минуту назад
Мне мама передала чайный сервиз из Китая. получил одни обломки.
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3k
Oleg SC Полчаса назад
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24k
Валерий Час назад
Комментарий к фото
вообще, жесть!
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24k
Валерий Час назад
Комментарий к фото
Ага, Мариуполь, щасссс. Этому фото лет тридцать уже. И, что, работяги раньше не видели, встречных, пока носами не уперлись?
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11k
Дмитрий 2 часа назад
Когда ты тупой пиндос.
Кроме плитки в Мариуполе.
И сомневаюсь, что это Мариуполь.
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83
Al908 Дмитрий Час назад
Говорят, что туда тоже чурок нагнали на стройки, так что возможно
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18k
Karagi 2 часа назад
И чё? Не только клетчатка на обед, но ещё и белок - радоваться надо!

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20k
babuby 5 часов назад
21. Этой фотке как минимум три года. Так что я сомневаюсь что это Мариуполь.
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5k
Elen Elen 7 часов назад
Зачем им столько мяса? Они кого-то расчленили?
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363
Рома Elen Elen 6 часов назад
И что тут такого ? Я тоже как-то раз купил пол-кабана по дешёвке. Вот так же и расфасовал.
Только у меня с холодильником обошлось - не накрылся.
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1k
liveevil 8 часов назад
4. "Сын дразнил сестренку, и она швырнула геймпад Switch в 75-дюймовый телевизор в доме моих родителей"
============================================================================

Switch'ом там и не пахнет. Геймадом от ХВОХ'а поверю.
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14k
KotSkripaley 8 часов назад
Пластинка разве что вызывает сожаление, остальное ботмудни...
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