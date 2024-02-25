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Иногда жизнь жестока, и шутки у нее соответствующие. Тем, кого решила разыграть судьба, остается только посочувствовать – ну и, конечно же, немного над ними посмеяться.
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4. "Сын дразнил сестренку, и она швырнула геймпад Switch в 75-дюймовый телевизор в доме моих родителей"
8. "9 лет назад мама пошла на парикмахерские курсы, немного попрактиковалась и уговорила моего брата дать себя подстричь. Вот результат"
9. "Друг спрятал мои AirPods в коробке с наггетсами, которую я поставил в микроволновку, не заглянув предварительно внутрь"
15. "Дождевая вода скопилась на защитной пленке, которая закрывала разбитый люк, и получилось увеличительное стекло"
18. "Моя мама наехала на матрас по дороге домой, он застрял под задним колесом со стороны водителя и загорелся"
21. "Две бригады рабочих одновременно выкладывали велосипедную дорожку с правой стороны (Мариуполь)"
23. "На почте решили согнуть пополам мою посылку с редкой пластинкой. Куча денег коту под хвост, и минус одна такая пластинка в мире"
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Какие вопросы еще?!
А если ты мудень и не соизволил подальше отогнать свою машину от места проведения работ, то это ты мудень, а не те кто пилят.
Кроме плитки в Мариуполе.
И сомневаюсь, что это Мариуполь.
Только у меня с холодильником обошлось - не накрылся.
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Switch'ом там и не пахнет. Геймадом от ХВОХ'а поверю.