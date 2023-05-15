30 человек, чей день явно не задался

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Иногда в жизни всё идёт не так, как мы задумали. Можно расстраиваться и впадать в депрессию по этому поводу, а можно улыбнуться и посмеяться над ситуацией — как сделали герои этой подборки. Ведь за любой чёрной полосой всегда придёт белая!
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3. "Вот такое наказание я получил за то, что решил поесть вредной еды. Под панировкой оказалась сырая курица"
6. "Работал в Apple Store, и к нам пришёл один парень. Он заказал макбук на Амазоне, и вот что ему прислали"
7. "Не мог выехать из своего гаража из-за соседа. Пришлось вызвать эвакуатор, а сосед ещё и разозлился"
11. "Тогда у меня был экзамен через час. Единственные очки сломались, и пришлось выкручиваться"
28. "Наблюдал за птенцами из гнезда рядом с домом. Сегодня заглянул в него, и увидел там змею"
29. "У меня есть 30 секунд, чтобы убрать наполнитель, пока кот не использовал его по назначению"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вообще подборка туфта. Минусовать за труд не буду, но и плюсовать тоже не буду.
Это тоже называется - ПЕЧАЛЬКА.