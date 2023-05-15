FISHKINET
Сообщество Юмор 16910 постов • 3564 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
30 человек, чей день явно не задался

30 человек, чей день явно не задался

Автор:
15 мая 2023 18:32
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Фотографии   Юмор   люди   неудачи   смешно   смешные случаи   смешные фото   фейлы   фото   
2270
31

Иногда в жизни всё идёт не так, как мы задумали. Можно расстраиваться и впадать в депрессию по этому поводу, а можно улыбнуться и посмеяться над ситуацией — как сделали герои этой подборки. Ведь за любой чёрной полосой всегда придёт белая!

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Жизнь   Фотографии   Юмор   люди   неудачи   смешно   смешные случаи   смешные фото   фейлы   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
kirpal 2 часа назад
Не знаю как в других странах - в Америке дизелем бензиновую не заправишь, разве что через лейку. Горловина другая (дизельный пистолет больше в диаметре). Вот наоборот можно, лично знаю "заправщицу" :D.
Вообще подборка туфта. Минусовать за труд не буду, но и плюсовать тоже не буду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
62k
Александр Ломовицкий 10 минут назад
про зубы жесть. у меня только один так рос и то под наклоном . падла разворотил весь забор , теперь десны кровоточат три с лишним года залечиваю постоянно ...один зуб а весь ряд подвинул.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
val 18 минут назад
7. "Не мог выехать из своего гаража из-за соседа. Пришлось вызвать эвакуатор, а сосед ещё и разозлился". сосед, небось, из дома напротив? очень уж там флаг красноречивый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
915
Егор Таракановский 23 минуты назад
90%, руки из жопы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Churi VALO Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Rom 50 минут назад
Большинство картинок только что было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Бровеносец в потёмках 55 минут назад
Комментарий к фото
Теперь наблюдай за змеёй, юннат х...ев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Alf Час назад
На воду посмотрел, аж хреново стало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Alf Час назад
19. "На седьмой день своего долгожданного путешествия я сломал ногу". Ещё вопрос: В отпуске?
Это тоже называется - ПЕЧАЛЬКА.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
hairov Час назад
В основном опять одна пендосия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85976



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 мая
“Тёмная сторона” Александра Демьяненко: яркие роли знаменитого актёра, которые прошли незамеченными
“Тёмная сторона” Александра Демьяненко: яркие роли знаменитого актёра, которые прошли...
Набирающие популярность в сообществах
Канализационный люк приземлился на Subaru Forester
Канализационный люк приземлился на Subaru Forester
Вятские пейзажи. Фотограф Евгений Карепанов
Вятские пейзажи. Фотограф Евгений Карепанов
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Дорогая, хочешь чебурек?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Россия#СССР#забавно#машина#картинки#подборка#Китай#Москва
#Юмор#история#в мире#автомобили#автомир#аварии#факты#драка#Приколы#красота
#люди#интересно#интересное#дтп#Жизнь#животные#авто аварии#Индия#смешно#Англия
Жестким дискам предрекли полное вымирание через 5 лет Жестким дискам предрекли полное вымирание через 5 лет Жизнь - боль: люди, у которых выдался не самый фееричный день Жизнь - боль: люди, у которых выдался не самый фееричный день 20+ людей, которые испытали на себе, что значит "неудачный день" 20+ людей, которые испытали на себе, что значит "неудачный день" Когда день явно не задался: 20 людей, которым не повезло Когда день явно не задался: 20 людей, которым не повезло Бывают в жизни огорчения: 30 людей, чей день явно не задался Бывают в жизни огорчения: 30 людей, чей день явно не задался 16 людей, которые придумали "гениальные" решения бытовых проблем 16 людей, которые придумали "гениальные" решения бытовых проблем

На что жалуетесь?

Вернуться