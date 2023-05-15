30 человек, чей день явно не задался

Иногда в жизни всё идёт не так, как мы задумали. Можно расстраиваться и впадать в депрессию по этому поводу, а можно улыбнуться и посмеяться над ситуацией — как сделали герои этой подборки. Ведь за любой чёрной полосой всегда придёт белая!