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Так плохо, что даже хорошо: 26 примеров человеческой глупости на грани гениальности

Так плохо, что даже хорошо: 26 примеров человеческой глупости на грани гениальности

Автор:
26 февраля 2024 11:20
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   кривые руки   смешные надписи   смешные фото   фейлы   
4480
27

Кто-то назовет эти творения глупостью, а кто-то - чудом дизайнерской мысли. Одно известно точно: нам всем чертовски повезло, что кто-то додумался сфотографировать все это и выложить в сеть.

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Метки: Юмор   дизайн   кривые руки   смешные надписи   смешные фото   фейлы   
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6  комментариев
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59k
Мойша 3 часа назад
Комментарий к фото
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22k
alexis Час назад
К 9:
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629
Sadik-mardik 2 часа назад
На 21 картинке пофиг время работы, а вот AM, PM могли и использовать
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6k
Станислав 3 часа назад
Жесть! Два часа вбивал ссылку, и то не верно =(((((
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6k
Hugo_RnD 3 часа назад
в №2, вообще-то, ещё на экранчике написано "только наличные", а возле купюроприёмника - "наличные не принимаются"
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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