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Кто-то назовет эти творения глупостью, а кто-то - чудом дизайнерской мысли. Одно известно точно: нам всем чертовски повезло, что кто-то додумался сфотографировать все это и выложить в сеть.
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18. "С Хэллоуином! Не волнуйтесь, Фиби всем довольна. Кстати, она чучело, так что не надо разбивать мне окно - она уже мертва. Зацените ее Инстаграм*!"
22. Бургер Кинг: "Ввиду технических неполадок, в меню недоступны позиции с "бургерами". Приносим извинения за неудобства"
* Запрещены в РФ
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