17 лучших ролей Мадса Миккельсена — враг Бонда, злой маг, людоед, рыцарь справедливости и другие⁠⁠

В сериале, расширяющем оригинальную вселенную книжной серии Томаса Харриса, Миккельсен сыграл Ганнибала Лектера. Хотя, по сути, авторы взяли за основу лишь образ главного героя, полностью переписав литературный источник под новых героев.

Сам актер сперва отказывался подхватывать роль Лектера после Энтони Хопкинса. Но продюсерам удалось переубедить его, заманив в проект полностью оригинальной историей. В его исполнении Ганнибал Лектер все так же прозорлив и опасен. И все так же неравнодушен к человечине, не в силах сдержать свои людоедские наклонности.

13. «Доктор Стрэндж» / Doctor Strange (2016)

Режиссер: Скотт Дерриксон

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суинтон, Мадс Миккельсен, Чиветель Эджиофор