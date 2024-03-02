17 лучших ролей Мадса Миккельсена — враг Бонда, злой маг, людоед, рыцарь справедливости и другие⁠⁠

Мадс Миккельсен за 30-летнюю карьеру прошел путь от локальной звезды датского кино до актера, которого знают во всем мире. Обожаем он не только зрителем, но и профессиональным киносообществом.
В его коллекции награды Европейской киноакадемии, Каннского смотра, фестиваля в Сан-Себастьяне и многих других. В 2023 году фильмография актера пополнилась двумя кардинально разными проектами: Масдс снялся в голливудском студийном фильме «Индиана Джонс и колесо судьбы», а также в отмеченной в Венеции датской драме «Меч короля». Кинокритик Елена Зархина рассказывает про эти и другие важные роли актера.
1. «Дилер» / Pusher (1996)
Режиссер: Николас Виндинг Рефн
В ролях: Ким Бодния, Златко Бурич, Лаура Драсбек, Славко Лабович
Дебютная роль актера в драме другого новичка — режиссера Николаса Виндинг Рефна. Миккельсен сыграл наркомана, и сделал это так талантливо, что его второстепенный персонаж вышел на первый план во второй части криминальной франшизы. Эта же работа дала старт успешной коллаборации двух скандинавов: помимо продолжения «Дилера», Рефн позвал Миккельсена в бандитскую сагу «Истекающий кровью» и историческую драму «Вальгалла: Сага о викинге».
2. «Мерцающие огни» / Blinkende lygter (2000)
Режиссер: Андерс Томас Йенсен
В ролях: Серен Пильмарк, Ульрих Томсен, Мадс Миккельсен, Николай Ли Каас
Представленная в образе криминальной истории философская притча о том, что прошлое — единственная вещь, которая всегда следует за тобой. Главный герой фильма Торкильд (Серен Пирмальк) — опытный бандит, решающий отойти от дел. Напоследок он соглашается выполнить задание для босса мафии, а с ним отправляются трое бандитов помоложе. Одного из них, Арне, сыграл Миккельсен. Изначальный план героев рушится: Торкильд планирует обхитрить компаньонов и сбежать в Барселону, их машина ломается в глуши, а один из бандитов ранен. Пережидая в старом заброшенном доме, каждый из героев представляет, как бы сложилась его жизнь, сумей они разорвать порочный круг своей нелегальной деятельности.
3. «Открытые сердца» / Elsker dig for evigt (2002)
Режиссер: Сюзанна Бир
В ролях: Мадс Миккельсен, Соня Рихтер, Николай Ли Каас, Паприка Стеэн
История обреченного и запретного романа Сесиль (Соня Рихтер) и ее психотерапевта Нильса (Миккельсен). Их отношения базируются на общей трагедии: супруга Нильса случайно сбивает на машине мужа Сесиль, который после случившегося остается жив, но полностью парализован. Не имея возможности утешить мужа, Сесиль сама ищет утешения в Нильсе, охотно отзывающегося на ее душевный порыв. Постепенно выясняется, что и его собственная семья давно лишилась былого импульса любви. Герой втайне мечтает разрушить то, что у него есть, чтобы на месте этого построить что-то новое — если судьба подарит им с Сесиль второй шанс.
4. «Адамовы яблоки» / Adams aebler (2005)
Режиссер: Андерс Томас Йенсен
В ролях: Ульрих Томсен, Мадс Миккельсен, Николас Бро, Паприка Стеэн
Это история про отсидевшего в тюрьме неонациста, обязанного пройти перевоспитание при церкви. Миккельсен исполнил роль Ивана — своеобразного священнослужителя, который традиционной рясе предпочитает скаутские шорты и рубашку с пышным воротником, а на мир смотрит с почти детской непосредственностью. Иван берется за перевоспитание новоприбывшего гостя, чьи взгляды на жизнь кардинально отличаются от его собственных. Между героями возникает сильное эмоциональное напряжение, в котором победит что-то одно: либо разрушительная сила заключенного, либо талант созидания священника.
5. «После свадьбы» / Efter brylluppet (2006)
Режиссер: Сюзанна Бир
В ролях: Мадс Миккельсен, Рольф Лассгор, Сидсе Бабетт Кнудсен, Стине Фишер Кристенсен
Трогательная драма Сюзанны Бир, с которой Миккельсен уже работал ранее в «Открытых сердцах». Картина «После свадьбы» рассказывает о еще одном герое с распахнутым сердцем — Якобе Петерсене. Всю свою жизнь он помогает нуждающимся — в частности, спасает бедных детей в Индии. Когда его приюту грозит банкротство, он получает неожиданное финансовое предложение об богатого датского бизнесмена. Мужчина готов предложить Якобу $12 млн, но взамен выдвигает свои условия: Петерсен посетит свадьбу дочери бизнесмена. Это событие полностью меняет жизнь главного героя и раскрывает неожиданную правду о его прошлом.
6. «Казино Рояль»/Casino Royale (2006)
Режиссер: Мартин Кэмпбелл
В ролях: Дэниэл Крэйг, Ева Грин, Мадс Миккельсен, Джуди Денч
Роль изощренного противника Джеймса Бонда Ле Шиффра разделила профессиональную карьеру Миккельсена на до и после. Эта работа ввела его в ранг актеров первой величины и подарила золотой билет прямиком в Голливуд. Злодей с глазами на мокром месте (Ле Шиффр страдает гемолакрией, из-за чего неконтролируемо плачет кровавыми слезами) в исполнении Миккельсена получился не очередным опереточным антагонистом, а живым и противоречивым героем, следующим своим представлениям о мире. Его обманчивая внешняя уязвимость сочетается с неукротимой энергией дикого хищника, готового поразить противника в любой момент. Вероятно, так тонко и ювелирно сыграть этого героя не смог бы ни один другой актер по обе стороны Атлантики.
7. «Прага» / Prag (2006)
Режиссер: Оле Кристиан Мадсен
В ролях: Мадс Миккельсен, Стине Стенгаде, Борживой Навратил, Яна Плодкова
Если в «После свадьбы» Миккельсен играл разыскиваемого дочерью отца, в «Праге» он сам исполнил роль некогда покинутого ребенка. Его повзрослевший герой Кристофер вместе с женой Майей отправляется в Прагу, чтобы забрать тело умершего отца для захоронения в родной Дании. Эта поездка оборачивается сложным внутренним путешествием героя, лишенного возможности узнать своего родителя, а также выяснить обстоятельства, из-за которых он четверть века назад оставил жену и маленького сына. Но Кристофер не сдается и ищет способ примириться с ушедшим отцом, желая сбросить с души неподъемный камень, который носит уже 25 лет.
8. «Вальгалла: Сага о викинге» / Valhalla Rising (2009)
Режиссер: Николас Виндинг Рефн
В ролях: Мадс Миккельсен, Маартен Стивен, Гари Льюис, Ивэн Стюарт
В очередной коллаборации с Николасом Виндингом Рефном — аскетичной картине «Вальгалла: Сага о викинге» — Миккельсен доказал, как мало ему нужно для создания полнокровного и живого героя, вызывающего настоящую бурю разных чувств. Это кровавая и беспощадная история о немом воине по прозвищу Одноглазый, оказавшегося в плену и наделенного даром предвидения. Сюжет ленты отчасти построен на древних легендах о викингах из мрачных скандинавских сказаний. За весь фильм Миккельсен не произносит ни слова, но от него невозможно оторваться — одним лишь лицом и телом актер разыгрывает на экране большую трагедию человека, лишившегося всего, кроме силы духа.
9. «Коко Шанель и Игорь Стравинский» / Coco Chanel & Igor Stravinsky (2009)
Режиссер: Ян Кунен
В ролях: Анна Муглалис, Мадс Миккельсен, Елена Морозова, Наташа Линдинжер
Не самый точный с исторической точки зрения байопик, фокусирующийся на запретной страсти, вспыхнувшей между французским модельером Коко Шанель (Анна Муглалис) и русским композитором Игорем Стравинским. Картина исследует саму природу отношений двух творцов и того, как этот роман ранил их близких. Миккельсен играет Стравинского чувственно, но аккуратно — не превращая его в памятник из мрамора и оставляя за ним право ошибаться, как простому смертному.
10. «Охота» / Jagten (2012)
Режиссер: Томас Винтерберг
В ролях: Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Анника Веддеркопп, Лассе Фогельстрём
Герой Миккельсена Лукас — интеллигентный школьный учитель, при подстрекательстве взрослых ложно обвиненный в насилии над ученицей. Встревоженный этими обвинениями маленький городок восстает против Лукаса, изолируя его в личном горе. За эту роль в 2012 году Миккельсен был признан лучшим актером Каннского кинофестиваля. А сама картина Томаса Винтерберга двумя годами позже претендовала на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Миккельсен создал тонкий образ прозрачного человека, которому нечего скрывать, но который лишился возможности отстоять справедливость.
11. «Благородный грабитель» / Michael Kohlhaas (2013)
Режиссер: Арно де Пальер
В ролях: Мадс Миккельсен, Мелюсин Маянс, Дэльфин Шийо, Давид Кросс
В картине Арно де Пальера актер снова вернулся к любимому экранному образу мученика. Сценарий основан на новелле немецкого драматурга Генриха фон Клейста «Михаэль Кольхаас», события которой разворачиваются в XVI веке. Миккельсен сыграл роль успешного торговца Михаэля Кольхааса. Герой столкнулся с чудовищной несправедливостью, потеряв все, что было ему дорого, и теперь его сердце выжигает жажда мести. Он собирает собственную армию и из благочестивого человека превращается в преступника, решившего насилием ответить на насилие.
12. «Ганнибал» / Hannibal (2013–2015)
В ролях: Мадс Миккельсен, Хью Дэнси, Лоренс Фишбёрн, Кэролайн Деверне
В сериале, расширяющем оригинальную вселенную книжной серии Томаса Харриса, Миккельсен сыграл Ганнибала Лектера. Хотя, по сути, авторы взяли за основу лишь образ главного героя, полностью переписав литературный источник под новых героев.
Сам актер сперва отказывался подхватывать роль Лектера после Энтони Хопкинса. Но продюсерам удалось переубедить его, заманив в проект полностью оригинальной историей. В его исполнении Ганнибал Лектер все так же прозорлив и опасен. И все так же неравнодушен к человечине, не в силах сдержать свои людоедские наклонности.
13. «Доктор Стрэндж» / Doctor Strange (2016)
Режиссер: Скотт Дерриксон
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суинтон, Мадс Миккельсен, Чиветель Эджиофор
Через год после завершения «Ганнибала» Миккельсен обзавелся собственным героем в киновселенной Marvel. Привыкший использовать отрицательную харизму актера, Голливуд доверил ему роль злодея в «Докторе Стрэндже». Актер сыграл мастера мистических искусств Кецилия — основного противника Стивена Стрэнджа в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Герой Миккельсена вновь получился амбивалентным: он беспощаден в своем стремлении изменить мир, но объясняет свою цель почти шекспировским желанием освободить людей от власти времени.
14. «Затерянные во льдах» / Arctic (2018)
Режиссер: Джо Пенна
В ролях: Мадс Миккельсен, Мария Тельма Смарадоттир, Тинтринай Тикнасук
В драме Джо Пенна Миккельсен практически повторяет актерский подвиг Роберта Редфорда в бессловесной драме «Не угаснет надежда». Редфорд сыграл героя, вынужденного в одиночку спасаться на небольшом судне в самый разгар беспощадного шторма. Миккельсен исполнил роль пилота, чей самолет терпит крушение в арктических льдах. Не рассчитывая на помощь других, он прикладывает максимум усилий, чтобы выжить и спастись из своего снежного заточения. Но отправившаяся на его поиски спасательница тоже проигрывает в схватке со стихией. И отныне герой вынужден бороться за две жизни: свою и чужую.
15. «Еще по одной» / Druk (2020)
Режиссер: Томас Винтерберг
В ролях: Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Магнус Милланг, Ларс Ранте
Очередное успешное сотрудничество Винтерберга и Миккельсена после «Охоты», на этот раз увенчавшееся «Оскаром». В «Еще по одной» актер сыграл школьного учителя Мартина, который вместе с тремя друзьями решает провести научный эксперимент. Недоказанная теория гласит, что человек с рождения страдает от нехватки алкоголя в крови. Друзья берутся проверить эту гипотезу и начинают употреблять небольшое количество спиртного каждый день. Но что-то в их четком плане идет не так: потребляемый алкоголь не раскрепощает их и не делает счастливее, а выпускает наружу боль, скрываемую годами.
16. «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» / Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (2022)
Режиссер: Дэвид Йейтс
В ролях: Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер, Дэн Фоглер
После ухода из франшизы Джонни Деппа роль злодея Грин-де-Вальда подхватил Мадс Миккельсен. В его версии Грин-де-Вальд — персонаж, долгое время находящийся на границе миров: в юные годы он тесно дружил с Альбусом Дамблдором, которого спустя время пытается убить. Эта неоднозначность злого, но не однобокого персонажа могла воплотиться только таким мастером, как Миккельсен.
17. «Меч короля» / Bastarden (2023)
Режиссер: Николай Арсель
В ролях: Мадс Миккельсен, Аманда Коллин, Густав Линд, Кристин Куят Торп
Дания XVIII век. Бывший военный и бастард Людвиг фон Кален решает освоить безродные земли на болоте. Если благодаря ему в Дании приживется новая культура — картофель, — король Фредерик V обещает таким сельскохозяйственникам во владение ту землю, которую они освоят, а также дворянский титул. Но упертость и деятельность фон Калена раздражает живущего неподалеку землевладельца Фредерика Шинкеля. Используя всю свою власть и финансовые возможности, он всячески мешает планам героя, покушаясь на его территорию. Шинкель отравляет жизнь героя Миккельсена, но ему так и не удается отравить его сердце. Герой изо дня в день, вопреки всем преградам, идет к своей цели, оказываясь на волоске от гибели. Мировая премьера фильма состоялась на юбилейном, 80-м кинофестивале в Венеции, где ленту наградили специальным призом всемирной католической ассоциации по коммуникациям. А также картина была отмечена тремя наградами Европейской киноакадемии: за лучшую мужскую роль, операторскую работу и работу художника.
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