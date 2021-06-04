Они покинули нас: 25 знаменитых актеров-детей из советских фильмов

У некоторых из них сложилась карьера и они сыграли не по одной роли, некоторые лишь мелькнули на экране. Но все их персонажи остались в нашей памяти навсегда, фразы разлетелись в народ, и их смерть - это величайшая потеря не только для их близких, но и тех, кто вырос на их фильмах.