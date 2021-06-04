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Они покинули нас: 25 знаменитых актеров-детей из советских фильмов

Они покинули нас: 25 знаменитых актеров-детей из советских фильмов (29 фото)

Автор:
04 июня 2021 08:00
Сообщество : Кино
Метки: актеры   грусть   дети   кино   память   роли   умерли   фильмы   
1485
29

У некоторых из них сложилась карьера и они сыграли не по одной роли, некоторые лишь мелькнули на экране. Но все их персонажи остались в нашей памяти навсегда, фразы разлетелись в народ, и их смерть - это величайшая потеря не только для их близких, но и тех, кто вырос на их фильмах.

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Метки: актеры   грусть   дети   кино   память   роли   умерли   фильмы   
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Горожанин 17 часов назад
Господи. Последнее сообщение - уж думал Андрей Громов умер, Ванечка из "Офицеров"... Не знал, что Виталий Чуркий в кино снимался. Вечная память. Настоящий патриот своей страны, и мира, вообще-то...
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Олег 6 минут назад
детство кончится когда-то....
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25k
blus 41 минуту назад
Шевкуненко бандитствовал лихо... А бандиты, как правило, живут не особо долго...
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