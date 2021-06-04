Они покинули нас: 25 знаменитых актеров-детей из советских фильмов

У некоторых из них сложилась карьера и они сыграли не по одной роли, некоторые лишь мелькнули на экране. Но все их персонажи остались в нашей памяти навсегда, фразы разлетелись в народ, и их смерть - это величайшая потеря не только для их близких, но и тех, кто вырос на их фильмах.
Он же Данька из "Неуловимых мстителей", умер в возрасте 61 года
"Дело Румянцева", "Дружок", " Любушка", "Васек Трубачев и его товарищи". Умер в возрасте 74 лет
Роль хоть и маленькая, но очень запомнившаяся. "Я не волшебник, я только учусь", "Золушка". Умер в возрасте 72 лет
"А че это вы тут делаете" умер в возрасте 55 лет
Умерла в возрасте 32 лет
Ольга умерла в возрасте 51 года, Татьяна в 57 лет
Убит в 35 лет
Российский дипломат, постоянный представитель нашей страны при ООН Виталий Иванович Чуркин
Роль мальчика – друга Ленина в фильме «Синяя тетрадь», снимался в кинокартинах «Ноль три» и «Сердце матери». Умер за день до своего 65-летия
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