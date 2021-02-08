Непрофессионалы в кино, которые справились с ролью не хуже актеров

У Фелиции Пирсон было трудное детство. В 16 лет она была приговорена к 16 годам заключения за убийство девушки по имени Окия Тумер. За хорошее поведение ее выпустили из тюрьмы условно-досрочно через шесть с половиной лет. Вскоре она познакомилась с Майклом Уильямсом, сыгравшим в "Прослушке" Омара Литтла, и тот решил, что девушка как нельзя лучше подойдет для съемок. Он привел ее на площадку и познакомил с продюсерами, и те тут же с ним согласились.