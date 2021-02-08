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Непрофессионалы в кино, которые справились с ролью не хуже актеров

Непрофессионалы в кино, которые справились с ролью не хуже актеров (31 фото)

Автор:
08 февраля 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кастинг   кино   люди с улицы   непрофессионалы   роли   точное попадание   фильмы   
1864
31
Наверное, каждый мечтает играть в кино, но даже актерам не всегда достается роль в хорошем фильме - им приходится проходить через кастинги и зачастую выслушивать отказы. А иногда на роль в кино берут человека буеквально с улицы - и это оказывается точное попадание!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   кастинг   кино   люди с улицы   непрофессионалы   роли   точное попадание   фильмы   
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1  комментарий
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Хреноффф 9 минут назад
Извините, а где-нибудь есть европейская розетка?
В Европе.
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