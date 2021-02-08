Непрофессионалы в кино, которые справились с ролью не хуже актеров

Ли Эрми - "Цельнометаллическая оболочка"
Хенг С. Нгор - "Поля смерти"
Аву и Свати Чокалингам - "Офис"
Кэти Си - "Анатомия Грей"
Бархад Абди - "Капитан Филлипс"
Дэйв Батиста - "Стражи галактики"
Гарольд Рассел - "Лучшие годы нашей жизни"
Дэнни Трехо - "Поезд-беглец"
Фрэнк Силва - "Твин пикс"
Винни Джонс - "Карты, деньги, два ствола"
Стью Рутерфорд - "Реальные упыри"
Дарлин Кейтс - "Что гложет Гилберта Грейпа"
Ялица Апарисио - "Рома"
Джон Мацужак - "Балбесы"
Джей Дэвидсон - "Жестокая игра"
Гилберт Хилл - "Полицейский из Беверли Хиллз"
Шукат и Фатима Ансари - "Мастер не на все руки"
Мияви - "Несломленный"
Роб Браун - "Найти Форрестера"
Бъорк - "Танцующая в темноте"
Леброн Джеймс - "Девушка без комплексов"
Дин Брукс - "Полет над гнездом кукушки"
Хантер Скафер - "Эйфория"
Фелиция Пирсон - "Прослушка"
Абрахам Атта - "Безродные звери"
Бриа Винейт - "Проект "Флорида"
Гари Стивенс - "Фаворит"
Саша Лейн - "Американская милашка"
Мэрайя Кери - "Сокровище"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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