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Отличные камео в известных фильмах, на которые вы, возможно, не обратили внимания

Отличные камео в известных фильмах, на которые вы, возможно, не обратили внимания (16 фото)

Автор:
27 июня 2021 08:41
Сообщество : Кино
Метки: Камео   актеры   интересно   кино   любопытно   роли   фильмы   эпизоды   
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Камео - это короткое появление на экране известного актера или иной знаменитости. Звезда может присутствоват в фильме всего несколько секнд - но ее образ всегда несет в себе целую историю и позволяет по-новому взглянуть на всю картину. Вот вам яркие примеры отличных камео!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Камео   актеры   интересно   кино   любопытно   роли   фильмы   эпизоды   
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15k
Теуш Алексей 44 минуты назад
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4k
★Lucifer★ 17 минут назад
Камео или всё же пусть маленькие, эпизодические, но РОЛИ?
Читайте матчасть!
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6k
Лаврентий Полчаса назад
Сигурни Уивер в "Пол. Секретный материальчик"
Отсылка к фильмам "Чужие"
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3k
Горожанин 37 минут назад
Уважаемая Болонка, камео - это не короткое появление на экране известного актера или иной знаменитости, а роль, как правило, конечно, маленькая, человека из жизни самого себя в фильме. Если данное условие отсутствует, то это не камео, это просто появление ни к селу, ни к городу какого-то персонажа, пусть и известного. Вот в фильме "Один дома 2" Трамп играл самого себя - вот это камео.
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