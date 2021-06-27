Отличные камео в известных фильмах, на которые вы, возможно, не обратили внимания

Появление режиссера КэмеронаКроу в "Особом мнении" стало своеобразным алаверды Стивена Спилберга - до этого он сам сыграл камео в картине Кроу "Ванильное небо". Компанию Кроу составила Кэмерон Диаз - у ее роли не только нет слов, но и на экране она появляется лишь частично, оставаясь закрытой газетой во время всего эпизода.