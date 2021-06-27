Отличные камео в известных фильмах, на которые вы, возможно, не обратили внимания

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Камео - это короткое появление на экране известного актера или иной знаменитости. Звезда может присутствоват в фильме всего несколько секнд - но ее образ всегда несет в себе целую историю и позволяет по-новому взглянуть на всю картину. Вот вам яркие примеры отличных камео!
Брюс Кэмпбелл - три серии "Человека-паука"
Актер БрюсКэмпбелл - фанат Человека-паука и хороший друг режиссера Сэма Рейми, снимавшего все три фильма трилогии. Это и позволило ему получить роль.
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Крис Мартин - "Зомби по имени Шон"
Музыкант и композитор Крис Мартин не только написал музыку к картине, но и появился в ней в целых двух эпизодах.
Тим Бертон - "Хоффа"
История взлета и падения знаменитого авантюриста и профсоюзного лидера Джимми Хоффы так увлекла Бертона, что он напросился на эпизодическую роль без слов - роль трупа очередной жертвы мафии.
Стэн Ли - все фильмы вселенной Marvel
Знаменитый автор комиксов Marvel Стэн Ли не пропускает ни одного фильма о вселенной Marvel, непременно появляясь на экране хотя бы на несколько секунд.
Джин Хэкман - "Молодой Франкенштейн"
Джин Хэкман был постоянным партнером по теннису Джина Уайлдера, исполнившего главную роль в пародийной комедии "Молодой Франкенштейн" Мэла Брукса. Поего просьбе Уайлдер обеспечил ему крошечную роль слепца-отшельника в картине, поскольку Хэкман давно мечтал попробовать себя в комедии.
Кит Ричардс - "Пираты Карибского моря: На краю света"
Брутальный рокер оказался очень стильным в эпизодической роли брутального пирата.
Кэмерон Кроу и Кэмерон Диаз - "Особое мнение"
Появление режиссера КэмеронаКроу в "Особом мнении" стало своеобразным алаверды Стивена Спилберга - до этого он сам сыграл камео в картине Кроу "Ванильное небо". Компанию Кроу составила Кэмерон Диаз - у ее роли не только нет слов, но и на экране она появляется лишь частично, оставаясь закрытой газетой во время всего эпизода.
Дэнни Гловер - "Маверик"
"Маверик" и "Смертельное оружие" снял один и тот же Ричард Доннер, главные роли в них сыграл Мэл Гидсон - а знаяит, появление на экранетв "Маверике" Дэнни Гловера, исполнившего роль напарника Гибсона в "Смертельном оружии", было, фактически, делом предрешенным.
Эдвард Нортон - "Царствие небесное"
Роль короля Болдуина не назовешь совсем уж проходной, но, поскольку лицо сыгравшего ее Эдварда Нортона весь фильм скрыто маской, сам актер настоял, чтобы его имя не упоминалось в титрах.
Эдвард Нортон - "Полный расколбас"
Озвучивая Пончика, Нортон пародировал Вуди Аллена, с которым давно дружен.
Дэниел Крейг - "Звездные войны: Пробуждение Силы"
Большой фанат звездных войн, герой бондианы Дэниел Крейг сыграл в картине коротенькую роль штурмовика, хотя из-за традиционного для штурмовиков костюма догадаться об этом невозможно.
Мэтт Дэймон - "Евротур"
Дэймон появился в картине случайно: фильм снимался в Праге, где в то же самое время велись съемки "Братьев Гримм", где Мэтт исполнял одну из главных ролей. Встретившись с авторами "Евротура", своими бывшими сокурсникамиАлеком Бергом и Джеффом Шеффером, Мэтт не мог не согласиться на их предложение появиться в эпизоде.
Джимми Баффет - "Мир Юрского периода"
Кантри-музыкант Джимми Баффетт - друг продюсера "Мира Юрского периода" Фрэнка Маршалла и большой фанат картины. Этого было вполне достаточно, чтобы Бафетт появился в фильме в эпизодической роли бармена.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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