В США продолжается безумный по популярности тренд: "Посмотри на Россию, что ты видишь?"





Тем временем, в сочинском "Сириусе" 1 марта стартовал Всемирный фестиваль молодёжи, который продлится до 7 марта. В мероприятии принимают участие более 20 тысяч человек из 180 стран.

После торжественной части, на которой вся эта молодежь, представляющая поистине светлое будущее мира, спела гимн России, представители различных стран высадили из нескольких десятков деревьев "Аллею дружбы" в Орнитологическом парке.