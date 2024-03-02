В США продолжается безумный по популярности тренд: "Посмотри на Россию, что ты видишь?"

Американцы в соцсетях активно делятся обычным видео с одной из оживленных улиц летнего Санкт-Петербурга. В комментариях пользователи удивляются отсутствию наркоманов, грязи, бомжей и людей с избыточным весом.
Не Такером Карлсоном единым ... Тренд "Посмотри на Россию, что ты видишь?", завоевывает американские соцсети.
Американцы делятся обычными видео с улиц РФ, а в комментариях почти все пишут: нет наркоманов, дерьма, бомжей, толстых людей.
Все счастливые, чистые, ухоженные. Любовь, семья, традиционные ценности. Похоже на Америку 1960-х до краха.
Просмотров - миллионы:
«Посмотрите на Россию и вы поймете почему русские поддерживают своего лидера»:
Тем временем, в сочинском "Сириусе" 1 марта стартовал Всемирный фестиваль молодёжи, который продлится до 7 марта. В мероприятии принимают участие более 20 тысяч человек из 180 стран.
После торжественной части, на которой вся эта молодежь, представляющая поистине светлое будущее мира, спела гимн России, представители различных стран высадили из нескольких десятков деревьев "Аллею дружбы" в Орнитологическом парке.
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Если выкинуть русофобию западных политических карманных СМИ, то настоящая международная ситуация выглядит именно так. И это не может не радовать.
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Это не Москва. Это Санкт-Петербург. Лиговский пр. Вид на пл. Восстания. Справа ТЦ "Галерея".
Бубнёж закончил.
Когда Литовская ССР была витриной СССР, то она потребляла больше, чем производила.
В ее развитие и культуру вкладывались огромные деньги и прочее.
А теперь Прибалтика вернула себе старый статус - "медвежий угол Европы".
Именно так она называлась до прихода Российской Империи туда.
Когда эстонец не мог войти в Таллин, а латыш в Ригу.
Ну как и в Галиции - грязных крестьян в города не пускали.
Свидомых объединяет русский язык, поскольку их "мова" индивидуальна для каждого и они друг друга на "мове" не понимают.
А по сути, все верно. Пора снимать очки и смотреть на реальную Россию. Сильную и независимую. С нормальными ценностями. С живым и процветающим институтом семьи.