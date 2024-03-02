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В США продолжается безумный по популярности тренд: "Посмотри на Россию, что ты видишь?"

В США продолжается безумный по популярности тренд: "Посмотри на Россию, что ты видишь?"

Автор:
02 марта 2024 22:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Москва   бомжи   комментарии   соцсети   твит   удивление   
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Американцы в соцсетях активно делятся обычным видео с одной из оживленных улиц летнего Санкт-Петербурга. В комментариях пользователи удивляются отсутствию наркоманов, грязи, бомжей и людей с избыточным весом.

Не Такером Карлсоном единым ... Тренд "Посмотри на Россию, что ты видишь?", завоевывает американские соцсети.

Американцы делятся обычными видео с улиц РФ, а в комментариях почти все пишут: нет наркоманов, дерьма, бомжей, толстых людей.

Все счастливые, чистые, ухоженные. Любовь, семья, традиционные ценности. Похоже на Америку 1960-х до краха.

Просмотров - миллионы:


«Посмотрите на Россию и вы поймете почему русские поддерживают своего лидера»:


Тем временем, в сочинском "Сириусе" 1 марта стартовал Всемирный фестиваль молодёжи, который продлится до 7 марта. В мероприятии принимают участие более 20 тысяч человек из 180 стран.

После торжественной части, на которой вся эта молодежь, представляющая поистине светлое будущее мира, спела гимн России, представители различных стран высадили из нескольких десятков деревьев "Аллею дружбы" в Орнитологическом парке.

Если выкинуть русофобию западных политических карманных СМИ, то настоящая международная ситуация выглядит именно так. И это не может не радовать.

Источник:

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Метки: Видео   Москва   бомжи   комментарии   соцсети   твит   удивление   
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21  комментарий
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Рижанин Час назад
Да уж, с нашей Ригой не сравнить ни Москву, ни Ленинград, ни многие другие российские города. Нынешняя Рига - раздолбанные дороги, обшарпанные дома и задолбавшие своим юродстом и уродством граффити
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30k
Aqueronte 37 минут назад
Все это люди были на ЧМ 2018, они что, этого не видели?
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29k
Макарыч Час назад
Внимание! Минута занудства!

Это не Москва. Это Санкт-Петербург. Лиговский пр. Вид на пл. Восстания. Справа ТЦ "Галерея".

Бубнёж закончил.
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604
Ирина Петрова Час назад
Что Рига, что Вильнюс нынче похожи на какие-то послевоенные бомжатники. Как так могло случиться, что эти витрины Советского Союза бесконечно отстали даже от средних городов России? Как можно было так опуститься?..
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18k
Majul Час назад
Сейчас набегут рыдающие по сисяну либшизики с воплями "вы фсе врети, это фсе снято на Мосфильме! Вы из Москвы то выедете, посмотрите что за МКАДом творится, там ваще страх, ужас, дорог нет, еды нет, живут в землянках, унитазов не видели, в лаптях ходят, интрента нет, а вот в Амеееерике!!!"

А по сути, все верно. Пора снимать очки и смотреть на реальную Россию. Сильную и независимую. С нормальными ценностями. С живым и процветающим институтом семьи.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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