Москвичи делятся в соцсетях последствиями майской метели

Под натиском стихии не устоял один из стволов самого старого дерева в «Аптекарском огороде» — допетровской белой ивы на берегу пруда. В саду есть предание, что при его основании в 1706 году Петр I лично посадил три хвойных дерева – ель, пихту и лиственницу – «для научения граждан в их различии». Однако специалисты уверены, что дольше всех в центре Москвы растет именно эта ива. Выходит, что ей больше 318 лет: