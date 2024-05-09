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Москвичи делятся в соцсетях последствиями майской метели

Москвичи делятся в соцсетях последствиями майской метели

Автор:
09 мая 2024 00:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   заморозки   погода   регионы   снег   соцсети   
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В Москве накануне Дня Побды выпал снег, временами преходивший в град. Порывы ветра достигали 20 м/с. По прогнозам МЧС, 9 мая будут заморозки до минус шести градусов. Из-за заморозков режим ЧС вводится в других российских регионах.

В столицу снова вернулась зима: на протяжении нескольких дней наблюдаются сильные погодные качели. Однако сегодняшний день выделился своей переменчивостью: днем москвичей встретило солнышко, затем пошел сильный интенсивный град. За пару минут машины покрылись белым снегом, - сообщает РЕН ТВ.

На День Победы в этом году синоптики обещают температуру значительно ниже нормы, сопровождающуюся снегом и ветером.

В столице и Подмосковье даже снова включили отопление в домах.

Москвичи, тем временем, с воодушевлением весь день делились в соцсетях красивыми снимками цветущей столицы в снегу.

Первая декада мая окажется на 5 градусов ниже нормы. В XXI веке таких случаев было восемь, правда, снег выпадал не всегда. Но холодная погода гостит недолго

, — сообщила в своём Telegram-канале специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

На улицы снова вернулись снеговики:

"Фонтанка.ру" опубликовала фото велосипедиста-моржа, замеченного на углу Малой Морской улицы и Невского проспекта. Мужчина, несмотря на +2 градуса тепла на улице и падающий снег, проехал на велосипеде по Невском проспекту, одетый только в трусы, сапоги, меховую шапку, велоперчатки и солнечные очки.

Под натиском стихии не устоял один из стволов самого старого дерева в «Аптекарском огороде» — допетровской белой ивы на берегу пруда. В саду есть предание, что при его основании в 1706 году Петр I лично посадил три хвойных дерева – ель, пихту и лиственницу – «для научения граждан в их различии». Однако специалисты уверены, что дольше всех в центре Москвы растет именно эта ива. Выходит, что ей больше 318 лет:


В столице к концу дня подвели итоги майской зимы: непогодой было повалено ветром 11 деревьев, повреждены две машины, пострадавших нет, по прогнозу, дождь со снегом закончится в ближайшие часы.

Не только в Москве весенняя зима. Режим ЧС вводится в российских регионах из-за заморозков.
Губернаторы Липецкой и Тамбовской областей ввели в регионах режим ЧС в сельском хозяйстве.
В МЧС России предупредили о заморозках до -6°C ночью и утром в четверг в Московской области. В Москве сегодня шёл снег, град и была метель (на видео).

Ранее синоптики отмечали, что в первой декаде мая в большинстве регионов европейской части России погода останется очень холодной.

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Метки: Москва   заморозки   погода   регионы   снег   соцсети   
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JeanLuk Полчаса назад
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1472 поста (1401 в горячем)
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