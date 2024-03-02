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17 "противоугонных" приспособлений, которые удивили бы воришек

17 "противоугонных" приспособлений, которые удивили бы воришек

Автор:
02 марта 2024 22:20
Сообщество : Жизнь
Метки: Противоугонные   Эффективные   воришки   защита   приспособления   удивили   
937
18

Согласно статистике, кража имущества - самое распространенное преступление. Неудивительно, что многие люди принимают профилактические меры и используют свой творческий потенциал, чтобы найти более эффективную защиту от воров. В этом посте вы увидите забавные идеи граждан, которые отчаянно пытаются защитить свои личные вещи и имущество. Взгляните!

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Метки: Противоугонные   Эффективные   воришки   защита   приспособления   удивили   
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6  комментариев
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96k
Доктор Джонс 41 минуту назад
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Alex Полчаса назад
Зачем мелочится? Если делать защиту, то по-крупному...
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38k
Андрей Иванов Полчаса назад
Форт Баярд для дебилов. Достаточно снять один любой замок
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226
Александр Кузнецов Majul 12 минут назад
Это замок для нескольких организаций. Зачастую, на объектах, которые должны быть обслужены в разное время и разными организациями, ставят такие замки. У каждой организации свой ключ от своего замка. Контроль доступа, при котором не надо ехать сперва куда-то за ключём, а потом ехать ещё раз и сдавать ключ обратно в место хранения ключа.
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6k
Lexx 55 минут назад
Вот самое надёжное.
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