17 "противоугонных" приспособлений, которые удивили бы воришек

937
18
Согласно статистике, кража имущества - самое распространенное преступление. Неудивительно, что многие люди принимают профилактические меры и используют свой творческий потенциал, чтобы найти более эффективную защиту от воров. В этом посте вы увидите забавные идеи граждан, которые отчаянно пытаются защитить свои личные вещи и имущество. Взгляните!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Храбрая сердцем женщина и два её мужа
- Кровавые слёзы потомка драконов
- Пастор для прокажённых. Духовный подвиг отца Дамиана
- 20 собак, которые удивили людей своими героическими поступками
- Игрушечная смертоносная красота из океанских глубин
Новости партнёров
реклама