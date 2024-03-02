17 "противоугонных" приспособлений, которые удивили бы воришек

Согласно статистике, кража имущества - самое распространенное преступление. Неудивительно, что многие люди принимают профилактические меры и используют свой творческий потенциал, чтобы найти более эффективную защиту от воров. В этом посте вы увидите забавные идеи граждан, которые отчаянно пытаются защитить свои личные вещи и имущество. Взгляните!