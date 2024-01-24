Великий цветок – прекрасный захватчик и ликвидатор

Виктория амазонская – прелестное и гигантское растение, которое инки называли Антун Сисак («великий цветок»). Открывший в 1837 году вид ботаник Джон Линдли дал название водяной лилии в честь тогда ещё юной и прекрасной королевы Великобритании Виктории, недавно взошедшей на престол.
Но на деле этот обитатель Гайаны и бассейна Амазонки далеко не так прост и наглядно доказывает, что форма и содержание далеко не всегда соответствуют друг другу.
Представитель семейства кувшинковых вплоть до 2022 года считался самой крупной кувшинкой в мире. Что логично, ведь листья виктории амазонской или виктории регии, как её ещё называют, могут достигать в диаметре трёх метров. И человек вполне себе обычных размеров благодаря растению может попасть в сказку и ощутить себя Дюймовочкой, удобно разместившись на листке кувшинки.
Кстати, население той же Гайаны, где лилия присутствует даже на гербе, пользовалось этой особенностью для вполне себе практических целей: переправлялись на листьях через небольшие водоёмы. Это можно сделать без проблем, если верно распределить нагрузку.
Цветёт виктория буквально три дня в году. Причём прекрасный цветок, диаметр которого может достигать 30 сантиметров, появляется над водой только с наступлением ночи. Когда светает, он прячется под водой. В первую ночь цветения он белоснежный, во вторую нежно-розовый, а в третью приобретает ярко-малиновую и даже фиолетовую окраску. После этого он навсегда уходит под воду и формирует крупный плод, который даёт мелкие тёмные семена.
В связи с такой особенностью у индейцев даже есть легенда о появлении этой водяной лилии. Дочь вождя страстно желала стать звездой – сестрой ночного небесного светила. Просила луну о превращении, но та оставалась глуха к мольбам красавицы. В результате девушка не выдержала и утонула, бросившись в отражение луны в воде. И стала звездой, но не небесной, а водяной – прекрасной лилией.
Несмотря на кажущуюся нежность, цветок в попытке захватить дополнительную территорию ведёт себя как настоящий агрессор. Прежде всего, листья не тонут благодаря специальным полым рёбрам. От излишков влаги они избавляются через специальные отверстия.
А от конкурентов, в том числе живых, с помощью мелких острых шипов. Желающие полакомиться нежной мякотью рыбы и прочие водные травоядные, натолкнувшись на них, сразу теряют такое желание и ищут более сговорчивый и беззащитный источник питания.
Молодые водяные лилии с их помощью повреждают и другие растения, конкурирующие за площадь и ресурсы. И даже обладают способностью раскачивать свои бутоны и стебли по мере роста, чтобы освободить для себя нужную площадь.
Несмотря на коварство, кувшинка стала популярнейшим растением для разведения в домашних искусственных прудах. Плюс к этому, ещё и источником вдохновения для архитекторов, а образы ребристых листьев даже были использованы в архитектуре Хрустального дворца, возведённого в Гайд-парке в 1851 году.
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