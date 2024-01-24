Великий цветок – прекрасный захватчик и ликвидатор

Цветёт виктория буквально три дня в году. Причём прекрасный цветок, диаметр которого может достигать 30 сантиметров, появляется над водой только с наступлением ночи. Когда светает, он прячется под водой. В первую ночь цветения он белоснежный, во вторую нежно-розовый, а в третью приобретает ярко-малиновую и даже фиолетовую окраску. После этого он навсегда уходит под воду и формирует крупный плод, который даёт мелкие тёмные семена.