Кровавые слёзы потомка драконов

Процесс размножения и выращивания потомства у шипастых созданий стандартный: спаривание с конца весны до начала лета, откладывание от 10 до 30 яиц, из которых через полтора-два месяца выползают малыши. Они рождаются с пониманием, что этот мир им ничего не должен. Поэтому со скоростью пули разбегаются по окрестностям, зарываются в песок, чтобы немного отдохнуть. А на следующий день отправляются на первую самостоятельную охоту.