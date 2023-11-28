Кровавые слёзы потомка драконов

Когда ты маленький и аппетитный, приходится выворачиваться мехом внутрь, чтобы защитить себя от посягательств больших и голодных. Или шипами наружу, как это делает солнечная рогатая ящерица.
Представителя игуанообразных, названного так из-за своей любви к солнечным ваннам, впервые описал в 1845 году натуралист Джон Эдуард Грей. На солнышке эти мини-дракончики, обитающие в Мексике и на юго-западе США, могут валяться до 4 часов. Основная часть населения в жаркие часы прячется в укрытия от зноя. А ящерке как раз рай – и тепло, и безопасно.
После этого метаболизм маленького хищника достигает пика. И он отправляется на охоту. Львиную долю рациона рогатой ящерицы составляют муравьи-жнецы. Добычу сюрреалистичное создание захватывает языком, как жаба. Поэтому её ещё называют жабовидной ящерицей.
Процесс размножения и выращивания потомства у шипастых созданий стандартный: спаривание с конца весны до начала лета, откладывание от 10 до 30 яиц, из которых через полтора-два месяца выползают малыши. Они рождаются с пониманием, что этот мир им ничего не должен. Поэтому со скоростью пули разбегаются по окрестностям, зарываются в песок, чтобы немного отдохнуть. А на следующий день отправляются на первую самостоятельную охоту.
Но самой поразительной особенностью солнечных созданий является их способ защиты. Он носит красивое название автогеморрагия. Под этим термином скрывается способность шипастиков устраивать врагам кровавый душ. В буквальном смысле.
Дело в том, что у большей части жабовидных ящериц в крупных венах, что в области черепа, имеются особые сфинктерные мышцы. Более примитивные коллеги по цеху используют их по прямому назначению – регулируют кровяное давление.
А хитрые ящерки пошли дальше – научились использовать их как кровавое оружие. Алгоритм довольно простой: животное перекрывает отток крови от головы, из-за чего в черепе резко подскакивает давление. Мелкие капилляры в области век разрывает, и из слёзного протока выстреливает кровавый фонтанчик.
Умное существо может выбирать, какой глаз использовать для выстрела – правый или левый, благодаря отдельным венам для оттока крови по обе стороны.
На хищных птиц такие уловки не особенно действуют, а вот трусливого койота или дикую кошку вполне можно отпугнуть кровавым представлением.
Естественно, постоянно разбрызгивать родную кровушку неэкономично. Да и больно, поскольку ранки надо заращивать. Поэтому на такие меры ящерицы идут только в крайних случаях, при прямой угрозе жизни.
В прочих ситуациях шипастики стараются слиться с местностью, что хорошо получается благодаря способности менять окраску. Отбросить хвостик, чтобы выиграть время для побега, пока преследователь будет изучать бесхозный орган. Или использовать шипы, мешающие хищнику схватить потенциальный обед.
Ну а в крайних случаях приходится прибегать к кровавой струе. Ибо капилляры восстановятся, а жизнь одна.
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