Храбрая сердцем женщина и два её мужа

Когда Крис тот день 2008 года ехала с работы, ей позвонили. И сообщили, что муж попал в аварию и находится между жизнью и смертью. Женщина помчалась в больницу, но застать Брэндона в сознании не успела: он впал в кому. А вышел из неё только два месяца спустя, но уже совершенно другим человеком.

Сказались последствия тяжёлой черепно-мозговой травмы. Шансов на то, что мужчина вернётся к обычной жизни, не было. Но Крис была ещё совсем молода, хотела семью и детей. С мужем-инвалидом обо всём этом можно было забыть. Но и бросать на произвол судьбы того, с кем обещала быть в болезни и здравии, она не смогла.