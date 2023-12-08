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Храбрая сердцем женщина и два её мужа

Храбрая сердцем женщина и два её мужа

Автор:
08 декабря 2023 10:45
Сообщество : Истории
Метки: Брэндон Смит   Крис Армстронг   авария   выбор   добро   защита   опека   решение   семья   уход   
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Когда влюблённые у алтаря произносят брачные клятвы и обещают быть друг с другом в болезни и здравии, пока смерть не разлучит их, это выглядит очень трогательно. Но жизнь порой вносит существенные коррективы, и из сложившихся ситуаций приходится выходить нестандартным способом.


Свою историю эта женщина рассказала Daily Mail. Крис Армстронг и Брэндон Смит из Техаса начали встречаться ещё в школе. И поженились, дождавшись 21-летия. Но судьба отмерила молодожёнам всего два года счастливой жизни.

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Когда Крис тот день 2008 года ехала с работы, ей позвонили. И сообщили, что муж попал в аварию и находится между жизнью и смертью. Женщина помчалась в больницу, но застать Брэндона в сознании не успела: он впал в кому. А вышел из неё только два месяца спустя, но уже совершенно другим человеком.

Сказались последствия тяжёлой черепно-мозговой травмы. Шансов на то, что мужчина вернётся к обычной жизни, не было. Но Крис была ещё совсем молода, хотела семью и детей. С мужем-инвалидом обо всём этом можно было забыть. Но и бросать на произвол судьбы того, с кем обещала быть в болезни и здравии, она не смогла.

И решилась на развод, после которого оформила опеку над теперь уже бывшим мужем. Крис ежедневно навещала Брэндона, контролировала ход лечения, занималась всеми финансовыми вопросами.

Когда на последнем судебном заседании судья спросил, что будет, когда у  неё появится семья, Крис ответила, что для Брэндона ничего не поменяется. Слово женщина сдержала.

Через 6 лет она познакомилась с отцом-одиночкой Джеймсом. И сразу предупредила, что у неё тоже есть пожизненная ответственность. Но это не ребёнок, а взрослый человек, к тому же её бывший муж. Избранник был заинтригован, но понял, что его возможная новая девушка – очень добрый человек, раз решилась на такое.

Когда мужчины познакомились, Брэндон предложил новому парню своей бывшей жены попить пива. И у Крис появилась надежда, что всё будет  хорошо.

Крис и Джеймс поженились через год. И у Брэндона появился новый друг и защитник. И не один: у пары родились дети, которые воспринимают Брэндона как дядю и по мере сил тоже заботятся о нём.

Когда Крис поделилась своей историей в социальных сетях, но на неё обрушился шквал благодарности и других жизненных историй. Женщина считает, что говорить о таких вещах нужно, ведь это самый, пожалуй, простой способ поделиться надеждой.

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Метки: Брэндон Смит   Крис Армстронг   авария   выбор   добро   защита   опека   решение   семья   уход   
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4  комментария
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715
Михаил 15 минут назад
Дауж... очень сильная женщина! И очень добрая!
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35k
koleos72 2 минуты назад
Ангел!
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53k
smakido 45 минут назад
Крис, перед тобой снимаю шляпу !
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