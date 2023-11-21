20 собак, которые удивили людей своими героическими поступками

Многие с детства помнят фильм про отважную собаку Лесси, но друзья человека становятся героями не только в кино. Они ежедневно помогают людям: собаки-поводыри, спасатели, охранники и поисковые собаки, существует бесчисленное множество примеров, когда лучший друг человека совершал невероятные поступки. В этом посте вы увидите храбрых собак, которые без колебаний действовали в определенных ситуациях и выходили победителями.