20 собак, которые удивили людей своими героическими поступками

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Многие с детства помнят фильм про отважную собаку Лесси, но друзья человека становятся героями не только в кино. Они ежедневно помогают людям: собаки-поводыри, спасатели, охранники и поисковые собаки, существует бесчисленное множество примеров, когда лучший друг человека совершал невероятные поступки. В этом посте вы увидите храбрых собак, которые без колебаний действовали в определенных ситуациях и выходили победителями.
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2. Собака вызвала скорую помощь, когда у ее хозяйки случился приступ и она выпала из инвалидной коляски. Ее приучили звать на помощь, нажимая носом кнопку на телефоне
7. Сэм ушёл на пенсию после 10 лет службы и спасения 300 детей в качестве поисково-спасательной собаки
8. Чако спасла свою хозяйку от преступника, который угрожал ей ножом. Он серьёзно ранил собаку
9. Макс получил три выстрела, чтобы защитить своего хозяина, когда на него напал вооруженный грабитель
14. Эта собака восстанавливается после укусов гремучей змеи. Она спасла маленькую девочку и ее бабушку
16. На территорию дома забрёл медведь, девочка очень испугалась, но два смелых друга прогнали незваного гостя
18. Собака Гера. С 2015 в рядах спасателей, успела поучаствовать в операциях: Краснодар, Ейск, Адыгея, Ростовская область, Крым, Абхазия, Ставропольский край, Северная Осетия
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