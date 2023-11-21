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20 собак, которые удивили людей своими героическими поступками

20 собак, которые удивили людей своими героическими поступками

Автор:
21 ноября 2023 21:40
Сообщество : Животные
Метки: Героические   Невероятные   Отважные   поступки   собаки   удивили   
662
21

Многие с детства помнят фильм про отважную собаку Лесси, но друзья человека становятся героями не только в кино. Они ежедневно помогают людям: собаки-поводыри, спасатели, охранники и поисковые собаки, существует бесчисленное множество примеров, когда лучший друг человека совершал невероятные поступки. В этом посте вы увидите храбрых собак, которые без колебаний действовали в определенных ситуациях и выходили победителями.

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Метки: Героические   Невероятные   Отважные   поступки   собаки   удивили   
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3  комментария
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2k
Максим Макашев Час назад
таких Героев комментировать - только портить
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724
Тамара Витальевна 55 минут назад
Наконец то и русские собаченьки появились. А их гоораздо больше ведь.
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5k
Григорий Час назад
Друг в беде не бросит!
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