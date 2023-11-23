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Игрушечная смертоносная красота из океанских глубин

Игрушечная смертоносная красота из океанских глубин

Автор:
23 ноября 2023 10:57
Сообщество : Животные
Метки: Животное   защита   океан   опасность   помощь   синекольчатый осьминог   создание   существо   тетродотоксин   яд   
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Ах, море… Пляжный отдых, пожалуй, самый популярный в мире. Но даже такой, казалось бы, безопасный способ отдыха может быть чреват неожиданными проблемами.

И легко обеспечит их небольшое, симпатичное и очень опасное создание – синекольчатый осьминог (Hapalochlaena lunulata). Основную часть времени это существо, размер которого не превышает 5 сантиметров, а вес – 100 граммов, проводит в укрытии. Но горе тому, кто вольно или не очень дерзнёт потревожить жителя тихоокеанских коралловых рифов и прибрежных вод Австралии и Юго-Восточной Азии.

Осьминог – одно из самых ядовитых в мире созданий. Его яд, содержащий тетродотоксин и массу других опасных соединений, моментально парализует дыхательную мускулатуру. Смерть здорового взрослого человека может наступить в течение пары минут.

На настоящий момент известно о существовании трёх разновидностей синекольчатого осьминога. Ещё одна пока под вопросом. Название животному дали из-за интересной особенности: когда осьминог злится, находится в стрессе, демонстрирует агрессию, то рисунок в виде колец на теле проступает ярче. Тем самым малыш как бы говорит: «Эй, уходи отсюда, нахал, я не шучу!»

Если же рекомендация остаётся без ответа, то водный житель переходит от предупреждения к делу. И кусает, выделяя нейротоксины. Тетродотоксин имеется не только в слюнных железах, но и в других частях тела, к примеру, в щупальцах.

Интересен способ выращивания потомства у этих гениев маскировки. Самки южного синекольчатого осьминога после достижения половой зрелости откладывают больше сотни яиц и находятся рядом, оберегая и защищая будущее потомство. Когда на свет появляются маленькие осьминожки, мать умирает от истощения, поскольку не отлучается даже на поиски  пищи. Аналогично забота о потомстве проходит и у большого синекольчатого осьминога.

К чести маленьких опасных существ, на человека они нападают редко и исключительно в целях самозащиты. Если это всё же произошло, то на место выше укуса надо немедленно наложить давящую повязку и делать пострадавшему искусственное дыхание до прибытия профессиональной медицинской помощи.

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Метки: Животное   защита   океан   опасность   помощь   синекольчатый осьминог   создание   существо   тетродотоксин   яд   
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4  комментария
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scorpick 2 часа назад
Как-то читал "Мир смерти" Гарри Гаррисона. Иногда, просматривая такие посты, ловлю себя на мысли - мы просто приспособились. Но, попадая в дикую природу, должны помнить. Каждая тварь хочет нас убить, включая других человеков.
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