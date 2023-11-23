Игрушечная смертоносная красота из океанских глубин

И легко обеспечит их небольшое, симпатичное и очень опасное создание – синекольчатый осьминог (Hapalochlaena lunulata). Основную часть времени это существо, размер которого не превышает 5 сантиметров, а вес – 100 граммов, проводит в укрытии. Но горе тому, кто вольно или не очень дерзнёт потревожить жителя тихоокеанских коралловых рифов и прибрежных вод Австралии и Юго-Восточной Азии.