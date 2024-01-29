Кошка Темминка – загадочный золотошёрстый хищник

Впрочем, китайцы те ещё любители легенд и сказок. В действительности огненный кот, как его ещё называют, с тигром не справится. Его потолок – поросёнок или молодой буйвол. Хотя обычными блюдами в меню золотого хищника являются мелкие грызуны и реже маленькие оленята.

Кошка Темминка может достигать 90 сантиметров в длину при полуметровом хвосте и весе не больше 15 килограммов. То есть дикий котик по размеру сопоставим с собакой средних размеров.