Кошка Темминка – загадочный золотошёрстый хищник

На первый взгляд может показаться, что в гуще деревьев мелькнула масса, напоминающая расплавленное золото. Это пугливый экзотический хищник отправляется на охоту.
Кошка Темминка – обитатель Юго-Восточных районов Азии. Название получила в честь голландского зоолога Конрада Якоба Темминка, открывшего вид. У жителей сельских местностей Китая есть легенда об огненном звере, который по силе и ярости превосходит любого леопарда и даже тигра.
Впрочем, китайцы те ещё любители легенд и сказок. В действительности огненный кот, как его ещё называют, с тигром не справится. Его потолок – поросёнок или молодой буйвол. Хотя обычными блюдами в меню золотого хищника являются мелкие грызуны и реже маленькие оленята.
Кошка Темминка может достигать 90 сантиметров в длину при полуметровом хвосте и весе не больше 15 килограммов. То есть дикий котик по размеру сопоставим с собакой средних размеров.
О жизни этого представителя кошачьих известно не так много. Он старается держаться от людей подальше, что правильно. Ночует на деревьях или в расщелинах скал. На охоту золотистая кошка выходит каждый день – слишком велика потребность в свежем мясе.
Кошки Темминка – одиночки. Но после создания пары на время выращивания детёнышей становятся дружной крепкой семьёй. Самец ходит на охоту, пока мать занимается детьми. А когда котята подрастают, то уже оба родителя учат их премудростям жизни.
В возрасте полутора лет молодые звери становятся половозрелыми и готовы к созданию уже собственной семьи.
Судя по особям, живущим в неволе, продолжительность жизни довольно долгая и может достигать 20 лет. Точных данных по кошкам в живой природе нет опять же в силу скрытности вида.
А скрываться их заставляет отношение человека. К сожалению, из-за любителей сомнительной китайской медицины кошки находятся на грани исчезновения и даже занесены в Красную книгу. Мясо и органы хищников использовались для приготовления народных снадобий так активно, что зоозащитникам пришлось вмешаться, создать специальную организацию и взять под контроль популяцию с целью её увеличения.
По некоторым данным котёнка, изъятого в раннем возрасте, можно приручить и сделать ласковым домашним питомцем. Но с одним но: хозяина кошка Темминка будет обожать, а по отношению ко всем остальным людям демонстрировать недовольство и даже агрессию.
В настоящее время количество половозрелых особей кошки Темминка по всему миру составляет примерно 10 тысяч.
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