Учёные выяснили, почему люди утратили хвосты в ходе эволюции

AluY в паре с другим геном под названием TBXT образовывал два типа рибонуклеиновых кислот, которые приводили к потере хвоста у людей и обезьян.

"Открытие примечательно тем, что большинство человеческих интронов несут копии повторяющихся, прыгающих ДНК, не оказывая никакого влияния на экспрессию генов, но конкретная вставка AluY определяла длину хвоста", - сказал доктор Джеф Бёке.

В результате этого эволюционного раскола у людей, горилл и шимпанзе появился копчик - хвостовая кость.

Неясно, почему и как древние существа определили, что потеря хвоста является наилучшим условием для выживания.

Эксперименты на мышах показали, что потеря хвоста может быть связана с увеличением числа дефектов нервной трубки.