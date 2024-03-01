Учёные выяснили, почему люди утратили хвосты в ходе эволюции

Исследователи из Нью-Йоркского университета Langone Health узнали, как 25 млн лет назад ранние люди лишились хвостов. Изучив образцы ДНК людей, бесхвостых обезьян и макак, учёные обнаружили, что у последних отсутствует часть генетического кода, общая для первых двух.
"Наше исследование позволяет объяснить, как эволюция лишила нас хвостов. Этот вопрос, волновал меня с самого детства", - говорит ведущий автор исследования Бо Ся.
Это произошло не в результате мутации, а благодаря "фрагменту" генетического кода, известному как AluY, который случайно появился у ранних людей и бесхвостых обезьян в доисторические времена.
AluY в паре с другим геном под названием TBXT образовывал два типа рибонуклеиновых кислот, которые приводили к потере хвоста у людей и обезьян.
"Открытие примечательно тем, что большинство человеческих интронов несут копии повторяющихся, прыгающих ДНК, не оказывая никакого влияния на экспрессию генов, но конкретная вставка AluY определяла длину хвоста", - сказал доктор Джеф Бёке.
В результате этого эволюционного раскола у людей, горилл и шимпанзе появился копчик - хвостовая кость.
Неясно, почему и как древние существа определили, что потеря хвоста является наилучшим условием для выживания.
Эксперименты на мышах показали, что потеря хвоста может быть связана с увеличением числа дефектов нервной трубки.
Будущие исследования позволят проверить теорию о том, что потеря хвоста у людей способствовала появлению врожденных дефектов нервной трубки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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