FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Музыкальный портал 989 постов • 412 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Музыкальный портал
Финские учёные выяснили, где в теле ощущается музыка

Финские учёные выяснили, где в теле ощущается музыка

Автор:
01 февраля 2024 11:52
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   Эмоции   влияние   исследование   тело   человек   
989
3

Будь то лирическая песня о любви или зажигательный хит, музыка обладает уникальным свойством вызывать у людей эмоции. Учёные из исследовательского университета Turku PET Centre сумели определить, где в нашем теле происходит отклик на ту или иную мелодию. Неудивительно, что грустные песни вызывают ощущение сдавленности в груди

Музыку часто называют "универсальным языком, на котором говорят все". Финские учёные задались вопросом, какие телесные ощущения вызывает музыка в разных культурах. В

исследовании приняли участие 2000 человек из стран Запада и Китая.

Участникам показывали силуэт человека и просили указать, какая область тела, по их мнению, активизируется в ответ на разные стили музыки.

Результаты показали, что стили музыки вызывают различные телесные ощущения.

Грустные, лирические песни ощущаются в груди и в области живота, а от страшных или агрессивных кровь приливает к голове. Радостные, ритмичные мелодии вызывают ощущение энергии в руках и ногах.

Исследователи также обнаружили, что эмоции и телесные ощущения схожи у западных и азиатских слушателей.

"Ритмичная музыка воспринималась радостной и танцевальной, в то время как диссонанс в музыке ассоциировался с агрессивностью. Поскольку эти ощущения схожи в разных культурах, эмоции, вызываемые музыкой, не зависят от культуры и основаны на унаследованных биологических механизмах", - сказал профессор Лаури Нумменмаа.

Результаты позволяют предположить, что музыка возникла как способ повышения социального взаимодействия.

"Во всех культурах люди танцуют под музыку, а синхронные позы, движения и вокализации являются универсальным знаком принадлежности. Музыка могла появиться в процессе эволюции человека для социального взаимодействия и чувства общности", - подытожил доктор Путкинен.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Музыкальный портал"
Метки: Музыка   Эмоции   влияние   исследование   тело   человек   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−3
Показать все 2 ответа
2k
taxcop Полчаса назад
Финские учёные=британские учёные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

502832



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Санкт-Петербурге задержали членов новой молодёжной банды, избивавших на улице людей
В Санкт-Петербурге задержали членов новой молодёжной банды, избивавших на улице людей
В Ереване при попытке к бегству задержали русофоба, осквернившего мемориал детям блокады
В Ереване при попытке к бегству задержали русофоба, осквернившего мемориал детям блокады
Набирающие популярность в сообществах
История Пата Секи — бесправного раба, у которого был собственный гарем
История Пата Секи — бесправного раба, у которого был собственный гарем
Детские часы родом из СССР
Детские часы родом из СССР
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда отец переехал лежачего полицейского

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#интересно#аварии#история#Автовсячина#милота#Россия#Санкт-Петербург
#животные#автомир#факты#люди#ДТП#позитив#Разное#природа#кино#Москва
#Прикол#в мире#Юмор#интересное#авто аварии#полиция#кот#подборка#новости#искусство
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Биолог показал как выглядят ткани человеческого тела, если посмотреть на них с помощью микроскопа Биолог показал как выглядят ткани человеческого тела, если посмотреть на них с помощью микроскопа Энтузиаст или фанатик? Опыты за гранью, которые проводил советский учёный Энтузиаст или фанатик? Опыты за гранью, которые проводил советский учёный Клайв Веаринг: человек, который помнит лишь последние полминуты Клайв Веаринг: человек, который помнит лишь последние полминуты Мы – членистоногие: как работает теория ведра с крабами? Мы – членистоногие: как работает теория ведра с крабами? Забавные факты о человеческой природе, которые неожиданно оказались правдой Забавные факты о человеческой природе, которые неожиданно оказались правдой

На что жалуетесь?

Вернуться