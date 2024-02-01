Финские учёные выяснили, где в теле ощущается музыка

Будь то лирическая песня о любви или зажигательный хит, музыка обладает уникальным свойством вызывать у людей эмоции. Учёные из исследовательского университета Turku PET Centre сумели определить, где в нашем теле происходит отклик на ту или иную мелодию. Неудивительно, что грустные песни вызывают ощущение сдавленности в груди
Музыку часто называют "универсальным языком, на котором говорят все". Финские учёные задались вопросом, какие телесные ощущения вызывает музыка в разных культурах. В
исследовании приняли участие 2000 человек из стран Запада и Китая.
Участникам показывали силуэт человека и просили указать, какая область тела, по их мнению, активизируется в ответ на разные стили музыки.
Результаты показали, что стили музыки вызывают различные телесные ощущения.
Грустные, лирические песни ощущаются в груди и в области живота, а от страшных или агрессивных кровь приливает к голове. Радостные, ритмичные мелодии вызывают ощущение энергии в руках и ногах.
Исследователи также обнаружили, что эмоции и телесные ощущения схожи у западных и азиатских слушателей.
"Ритмичная музыка воспринималась радостной и танцевальной, в то время как диссонанс в музыке ассоциировался с агрессивностью. Поскольку эти ощущения схожи в разных культурах, эмоции, вызываемые музыкой, не зависят от культуры и основаны на унаследованных биологических механизмах", - сказал профессор Лаури Нумменмаа.
Результаты позволяют предположить, что музыка возникла как способ повышения социального взаимодействия.
"Во всех культурах люди танцуют под музыку, а синхронные позы, движения и вокализации являются универсальным знаком принадлежности. Музыка могла появиться в процессе эволюции человека для социального взаимодействия и чувства общности", - подытожил доктор Путкинен.
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