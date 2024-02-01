Финские учёные выяснили, где в теле ощущается музыка

Результаты показали, что стили музыки вызывают различные телесные ощущения.

Грустные, лирические песни ощущаются в груди и в области живота, а от страшных или агрессивных кровь приливает к голове. Радостные, ритмичные мелодии вызывают ощущение энергии в руках и ногах.

Исследователи также обнаружили, что эмоции и телесные ощущения схожи у западных и азиатских слушателей.