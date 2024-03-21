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Персты указующие наблюдателя Вселенной

Персты указующие наблюдателя Вселенной

Автор:
21 марта 2024 10:37
Сообщество : Истории
Метки: Аукцион   Вселенная   Церковь   галилео галилей   достижение   зуб   исследование   палец   реликвия   учёный   
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Роль Галилео Галилея в истории сложно переоценить. Великий итальянский математик, астроном, физик и философ в числе первых использовал телескоп для наблюдения небесных тел и сделал ряд выдающихся астрономических открытий.

Галилей – основатель экспериментальной физики. Своими экспериментами опроверг умозрительную метафизику Аристотеля и заложил фундамент классической механики. Как известно, новатор рисковал жизнью из-за своих убеждений.

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Когда пришло его время, и Галилей умер в 1642 году, обозлённые церковники отказали семье в его погребении в церкви Санта-Кроче во Флоренции, где покоятся другие члены семьи и многие великие умы истории, включая Микеланджело и Данте.

Герцог Тосканы хотел достойно похоронить великого учёного и поставить ему памятник, но папа Урбан VIII счёл такое действие страшным оскорблением. Он, правда, разрешил похоронить учёного в дальнем углу подвала в безымянной могиле. Ситуация изменилась лишь в 1737 году. На средства от пожертвований для Галилея построили достойный мавзолей в Санта-Кроче.

Именно тогда у жаждущих поклонников появился шанс. Фанаты во все времена – такие фанаты. Во время переноса останков хитроумный деятель заполучил три пальца покойного и его зуб. Такие «сувениры», собственно, не редкость, поскольку в случае со святыми, частицы которых якобы обладают чудодейственной силой, это была обычная практика.

Два пальца (указательный и большой палец правой руки) и зуб осели у маркиза Каппони. Он поместил их в прекрасный стеклянный сосуд, заключённый в деревянную шкатулку с резным изображением Галилея. Реликвии передавались из поколения в поколение как святыня.

Они появились на публике только в 1905 году, когда были выставлены на аукцион. В статье под заголовком «Палец Галилея на продажу» из Christian Advocate от 5 апреля 1906 года рассказывалось об этом событии:

Сколько стоит палец мёртвого учёного? Этот вопрос будоражит всю Флоренцию: большой и указательный пальцы правой руки Галилея были недавно выставлены на продажу в этом городе одной пожилой женщиной, Лаурой Джони. Находясь в стеснённых жизненных обстоятельствах, она пыталась получить самые высокие предложения за свою странную собственность. Правительство, узнав о случившемся, провело расследование и убедилось, что реликвии являются подлинными. Единственный вопрос, который ещё предстоит обсудить – это вопрос цены. По этому вопросу, несомненно, будут привлечены эксперты.

Об итоговой цене и покупателе сообщений не было. Пальцы и зуб снова исчезли до очередного аукциона в 2009 году. Покупатель связался с официальными лицами Флоренции, и пальцы были возвращены в город, где покоились останки Галилея.

Однако воссоединиться части пока так и не смогли. Они по-прежнему находятся на расстоянии около 500 метров друг от друга. Сейчас пальцы выставлены в Музее Галилея вместе с ещё одним пальцем, похищенным в 1737 году Антоном Франческо Гори. Этот палец – средний, находится рядом с остальными в отдельном стеклянном яйце и хранится в музее с 1927 года. До этого реликвия выставлялась во флорентийской Библиотеке Лауренциана и в Трибуне Галилея.

В 1992 году Папа Римский Иоанн Павел II признал ошибки своих предшественников и официально заявил, что церковь неправильно поступила с Галилеем. Он опубликовал документ, в которой подтверждалась ошибочность взглядов церкви на его научные наблюдения и убеждения.

Персты указующие великого учёного по-прежнему символично направлены в небо. Хотя, будь на то воля покойного, средний он мог обратить в сторону неразумных и упрямых потомков.

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Метки: Аукцион   Вселенная   Церковь   галилео галилей   достижение   зуб   исследование   палец   реликвия   учёный   
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2  комментария
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Михаил Час назад
А вдруг, если человечество захоронит все подобные останки, то в мире наступит всеобщее благоденствие?
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2272 поста (2011 в горячем)

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