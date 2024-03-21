Персты указующие наблюдателя Вселенной

Герцог Тосканы хотел достойно похоронить великого учёного и поставить ему памятник, но папа Урбан VIII счёл такое действие страшным оскорблением. Он, правда, разрешил похоронить учёного в дальнем углу подвала в безымянной могиле. Ситуация изменилась лишь в 1737 году. На средства от пожертвований для Галилея построили достойный мавзолей в Санта-Кроче.

Именно тогда у жаждущих поклонников появился шанс. Фанаты во все времена – такие фанаты. Во время переноса останков хитроумный деятель заполучил три пальца покойного и его зуб. Такие «сувениры», собственно, не редкость, поскольку в случае со святыми, частицы которых якобы обладают чудодейственной силой, это была обычная практика.