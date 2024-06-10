О чём говорят хвосты

Если киса пушит его, то видит угрозу. А когда бьёт себя по бокам, это явный признак раздражения. Загнутый в виде вопросительного знака хвостик – показатель дружелюбия. Но это только базовая азбука кошачьих хвостов. Есть в ней много других сигналов, о значении которых котики не говорят, а нам остаётся только догадываться и предполагать об истинном смысле хвоста, завёрнутого в ту или иную завитушку.