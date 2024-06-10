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Сообщество Без кота и жизнь не та 2437 постов • 519 подписчиков подписаться
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О чём говорят хвосты

О чём говорят хвосты

Автор:
10 июня 2024 15:46
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   взаимодействие   кот   котик   орган   речь   сигнал   смысл   хвост   эмоция   
1285
25

Кошатники хорошо знают о методах невербального общения своих любимцев. И одним из главных способов демонстрировать миру своё настроение является хвост.

Если киса пушит его, то видит угрозу. А когда бьёт себя по бокам, это явный признак раздражения. Загнутый в виде вопросительного знака хвостик – показатель дружелюбия. Но это только базовая азбука кошачьих хвостов. Есть в ней много других сигналов, о значении которых котики не говорят, а нам остаётся только догадываться и предполагать об истинном смысле хвоста, завёрнутого в ту или иную завитушку.

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Метки: Животное   взаимодействие   кот   котик   орган   речь   сигнал   смысл   хвост   эмоция   
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2  комментария
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230
Boka Час назад
Фото хорошие, комментарии - типа шутки, к раскрытию темы "языка хвостов" статья даже не приблизилась
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5k
Elen Elen 16 минут назад
Хвост трубой означает - я сейчас не охочусь, могу поиграть.
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Gatsby
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