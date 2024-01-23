Мегалодон выглядел не так, как мы представляли

Автор исследования Филлип Стернес пояснил: "Это всё ещё была гигантская хищная акула. Однако полученные результаты свидетельствуют о том, что мегалодон был не просто более крупным предшественником белой акулы".

Удлинённое тело требовало более длинного пищеварительного канала, поэтому грозному существу требовалось больше времени для переваривания пищу, соответственно и питалось оно реже.

"Благодаря более долгому перевариванию пищи, мегалодон мог дольше обходиться без охоты. Это означало меньшее давление хищников на других морских обитателей, - добавил Стернес. - Если бы мне приходилось съедать только одного кита время от времени, их популяции оставались бы стабильными".