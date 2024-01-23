Мегалодон выглядел не так, как мы представляли

Гигантская акула, вымершая 3,6 млн лет назад, стала героиней литературных и кинематографических легенд, одна из последних - научно-фантастический триллер 2018 года "Мег: Монстр глубины". На экранах мы увидели существо, которое выглядело как гигантская белая акула. Однако международное исследование мегалодона показало, что он был гораздо стройнее, чем считалось ранее.
Отсутствие ископаемых свидетельств заставило палеонтологов предположить, что мегалодон был похож на большую белую акулу и достигал 20 м в длину.
Теперь исследователи из Калифорнийского университета вместе с группой морских экспертов со всего мира считают, что акула-убийца была более стройной и, возможно, даже длинной. Они сравнили её позвонки с позвоночником белой акулы.
Момент эврики наступил, когда учёные сравнили зубы и позвоночник белой акулы с зубами мегалодона и реконструкцией его позвоночного столба.
"Удивительно простое доказательство того, что тело мегалодона было более стройным, чем у большой белой акулы, было на поверхности", - говорит профессор Кеншу Шимада, новый отчет которого опубликован в журнале Palaeontologia Electronica.
Автор исследования Филлип Стернес пояснил: "Это всё ещё была гигантская хищная акула. Однако полученные результаты свидетельствуют о том, что мегалодон был не просто более крупным предшественником белой акулы".
Удлинённое тело требовало более длинного пищеварительного канала, поэтому грозному существу требовалось больше времени для переваривания пищу, соответственно и питалось оно реже.
"Благодаря более долгому перевариванию пищи, мегалодон мог дольше обходиться без охоты. Это означало меньшее давление хищников на других морских обитателей, - добавил Стернес. - Если бы мне приходилось съедать только одного кита время от времени, их популяции оставались бы стабильными".
Ранее причиной вымирания древнего вида называли естественное сокращение добычи в его среде обитания.
"Я полагаю, к вымиранию привело множество факторов, но одним из них могло стать появление большой белой акулы, которая, возможно, была более проворной, - предположил Стернес. - Конкуренция за пищу могла стать одним из главных факторов гибели мегалодона".
Исследователи говорят, что это "крупное научное достижение" может оказаться лишь маленьким кусочком истории, нуждающейся в переписывании.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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