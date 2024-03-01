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Пушистый тренер: кот помогает хозяину тренироваться

Пушистый тренер: кот помогает хозяину тренироваться

Автор:
01 марта 2024 09:32
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кот   коты   позитив   тренер   
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Не только собаки могут быть хорошими помощниками для хозяев. Некоторые коты тоже на это способны. Например, этот пушистый питомец помогает хозяину тренироваться.

Кот из этого видео взял на себя роль тренера и теперь помогает своему хозяину совершенствовать навыки боевых искусств.

Вместе с котиком парень отрабатывает удары руками и ногами, а также делает общеразвивающие упражнения. Пушистый отлично справляется с ролью тренера, и это неудивительно. Ведь котики всегда все делают прекрасно и с большой уверенностью в себе. За это мы их и любим.

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Метки: Видео   животные   кот   коты   позитив   тренер   
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