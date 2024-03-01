Пушистый тренер: кот помогает хозяину тренироваться

797
1
1
Не только собаки могут быть хорошими помощниками для хозяев. Некоторые коты тоже на это способны. Например, этот пушистый питомец помогает хозяину тренироваться.
Кот из этого видео взял на себя роль тренера и теперь помогает своему хозяину совершенствовать навыки боевых искусств.
Вместе с котиком парень отрабатывает удары руками и ногами, а также делает общеразвивающие упражнения. Пушистый отлично справляется с ролью тренера, и это неудивительно. Ведь котики всегда все делают прекрасно и с большой уверенностью в себе. За это мы их и любим.
Источник:
Ссылки по теме:
- Точно в цель: молниеносная реакция кота на брошенный снежок
- Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек
- 20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках
- Котяра подружился с мышью, которая должна была стать его обедом
- Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука
Новости партнёров
реклама