Пушистый тренер: кот помогает хозяину тренироваться

Кот из этого видео взял на себя роль тренера и теперь помогает своему хозяину совершенствовать навыки боевых искусств.

Вместе с котиком парень отрабатывает удары руками и ногами, а также делает общеразвивающие упражнения. Пушистый отлично справляется с ролью тренера, и это неудивительно. Ведь котики всегда все делают прекрасно и с большой уверенностью в себе. За это мы их и любим.