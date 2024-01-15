30 уморительных кадров с котами, которые поднимут настрой

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Неудивительно, что котейки — главные герои интернетных мемов. Иногда их поведение хоть и странное, но крайне смешное, и вызывает только позитивные эмоции! Взглянем на свежую порцию уморительных кадров с котиками, которыми поделились их хозяева.
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8. "Впервые взял кошку, чтобы в моей жизни появилось больше ответственности и стабильности.. Вот она спустя 2 часа у меня дома"
15. "Мой кот пришёл сегодня с прогулки в таком виде. Видимо, у него появился роман на стороне"
18. "Мы уехали из дома на неделю. Вот что прислала женщина, которая заходит кормить наших кошек"
30. "Мне сказали, что нужно постелить фольгу на столешницу, чтобы кот по ней не ходил. Не сработало, блин"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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