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Сообщество Без кота и жизнь не та 1917 постов • 494 подписчика подписаться
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30 уморительных кадров с котами, которые поднимут настрой

30 уморительных кадров с котами, которые поднимут настрой

Автор:
15 января 2024 21:54
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомцы   животные   кот   коты   кошка   кошки   подборка   позитив   смешные животные   фото   
1305
31

Неудивительно, что котейки — главные герои интернетных мемов. Иногда их поведение хоть и странное, но крайне смешное, и вызывает только позитивные эмоции! Взглянем на свежую порцию уморительных кадров с котиками, которыми поделились их хозяева.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   животные   кот   коты   кошка   кошки   подборка   позитив   смешные животные   фото   
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4  комментария
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7k
S__D 2 часа назад
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63k
Александр 2 минуты назад
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41k
Example 6.2.6 50 минут назад
Собирался на работу, нечаянно разбудил кошку..
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7k
S__D 2 часа назад
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Кажется, я слышу шум океана
.
Главное - не ощутить прикосновение волны.
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