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Наши руки не для скуки: 30 необычных вещей, которые изготовили прямо в тюрьме

Наши руки не для скуки: 30 необычных вещей, которые изготовили прямо в тюрьме

Автор:
03 марта 2024 09:30
Сообщество : Сделай сам!
Метки: заключенные   поделки   познавательное   тюрьма   хэндмейд   
1947
31

Когда так скучно, что охота на стену лезть, в людях часто просыпается креативная жилка. А чем еще объяснить эти причудливые изобретения и поделки, сделанные за решеткой?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заключенные   поделки   познавательное   тюрьма   хэндмейд   
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4  комментария
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42k
Сергей 2 часа назад
Их там ещё и мороженым насильно кормят.
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11k
Vacony 10 минут назад
..дилдо из конфет .... а я думал видел все...
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13k
Denissg 2 часа назад
Вовочка стал подозревать, что папа вовсе не в космосе, когда тот прислал с орбиты очередные чётки и нарды.
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