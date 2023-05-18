FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8211 постов • 838 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Как выглядит женская тюрьма в Иране

Как выглядит женская тюрьма в Иране

Автор:
18 мая 2023 09:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: женщины   заключенные   иран   тюрьма   факты   фото   
1467
5

Вы удивитесь, но значительная масса заключенных в иранских тюрьмах — политические. Особенно среди женщин.


В странах с жестким патриархальным укладом общества вообще довольно удивительно само существование женской тюрьмы, как таковой. Ведь женщина там — как домашнее животное, да еще и под постоянным контролем и надзором мужа/отца/брата.

Какие там преступления? Где, как и когда?

Но вот оказывается, есть поводы упекать женщин и в таком зарегулированном обществе...

×
×

От мужской тюрьмы женская отличается довольно сильно.

Внешне и камеры, и условия содержания, и одежда, и плотность «посадки» выглядят более мягко, нежели такая же картинках в местах, где содержатся преступники-мужчины.

Надзирателями в женских иранских тюрьмах работают тоже исключительно женщины.

Униформа есть, но персоналу позволяется использовать стандартный черный хиджаб наравне с формой. Интересная практика.

Женщины-заключенные в Иране работают, как и в той же России. И даже примерно в той же сфере — швейка.

Делают униформу для тюрем, различную спецодежду, другие массовые однотипные госзаказы...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: женщины   заключенные   иран   тюрьма   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50k
Хельги 16 минут назад
Вы удивитесь, но значительная часть заключенных в СГА (сша) - политические, более того часть из них сидит без суда в печально известной не законной тюрьме Гуантанамо.
Вы удивитесь, но в ближайшем союзнике США абсолютной монархии Саудовской Аравии не только много политических, но часть еще и сидят за религию. А еще там демократически рубят головы журналистам.
Впрочем не знаешь что лучше севший за правду навсегда Ассандж или казненный проповедник в СА.
Но писать надо про страшный Иран.
В США - демократически пытают Ассаннджа и иже с ним.
А в Иране - тоталитарно не пытают - понимать надо! И не путать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

449426



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Возвращение линкоров... Не состоявшееся
Возвращение линкоров... Не состоявшееся
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Европейская демократия в действии
Европейская демократия в действии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все знают этот звук

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#ДТП#авто аварии#подборка#факты#знаменитости#забавно#фильм
#Юмор#автомир#интересное#история#в мире#кино#Автовсячина#позитив#новости#до и после
#автомобили#машина#животные#аварии#люди#США#шоу бизнес#Еда#СССР#Китай
Миниатюрный бизнес-смартфон Oukitel K16 Миниатюрный бизнес-смартфон Oukitel K16 Что за цепочку странных дыр можно увидеть в иранской пустыне Что за цепочку странных дыр можно увидеть в иранской пустыне Самые глупые способы оказаться за решёткой в азиатских странах Самые глупые способы оказаться за решёткой в азиатских странах Хуанлу — китайская деревня, где женщины стригут волосы лишь раз в жизни Хуанлу — китайская деревня, где женщины стригут волосы лишь раз в жизни Вечеринка, которая стоила престола иранскому правителю Вечеринка, которая стоила престола иранскому правителю Роскошные тюрьмы, которые могут вас поразить Роскошные тюрьмы, которые могут вас поразить

На что жалуетесь?

Вернуться