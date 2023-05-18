Как выглядит женская тюрьма в Иране

В странах с жестким патриархальным укладом общества вообще довольно удивительно само существование женской тюрьмы, как таковой. Ведь женщина там — как домашнее животное, да еще и под постоянным контролем и надзором мужа/отца/брата.

Какие там преступления? Где, как и когда?

Но вот оказывается, есть поводы упекать женщин и в таком зарегулированном обществе...