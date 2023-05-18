Как выглядит женская тюрьма в Иране

Вы удивитесь, но значительная масса заключенных в иранских тюрьмах — политические. Особенно среди женщин.
В странах с жестким патриархальным укладом общества вообще довольно удивительно само существование женской тюрьмы, как таковой. Ведь женщина там — как домашнее животное, да еще и под постоянным контролем и надзором мужа/отца/брата.
Какие там преступления? Где, как и когда?
Но вот оказывается, есть поводы упекать женщин и в таком зарегулированном обществе...
От мужской тюрьмы женская отличается довольно сильно.
Внешне и камеры, и условия содержания, и одежда, и плотность «посадки» выглядят более мягко, нежели такая же картинках в местах, где содержатся преступники-мужчины.
Надзирателями в женских иранских тюрьмах работают тоже исключительно женщины.
Униформа есть, но персоналу позволяется использовать стандартный черный хиджаб наравне с формой. Интересная практика.
Женщины-заключенные в Иране работают, как и в той же России. И даже примерно в той же сфере — швейка.
Делают униформу для тюрем, различную спецодежду, другие массовые однотипные госзаказы...
Источник:
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Вы удивитесь, но в ближайшем союзнике США абсолютной монархии Саудовской Аравии не только много политических, но часть еще и сидят за религию. А еще там демократически рубят головы журналистам.
Впрочем не знаешь что лучше севший за правду навсегда Ассандж или казненный проповедник в СА.
Но писать надо про страшный Иран.
В США - демократически пытают Ассаннджа и иже с ним.
А в Иране - тоталитарно не пытают - понимать надо! И не путать!