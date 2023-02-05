Роскошные тюрьмы, которые могут вас поразить

За последние несколько лет преступления, совершаемые пожилыми людьми в Японии, становятся все более и более частым явлением. До такой степени, что в Японии теперь есть специализированная тюрьма только для лиц в возрасте 70 лет и старше, называемая тюрьмой Ономити. Большинство заключенных здесь совершали лишь незначительные преступления, такие как кражи в магазинах или хранение наркотиков. Почти у всех пожилых арестантов Ономити есть собственная камера, на двери которой находится список, в котором указаны диетические ограничения и ежедневные лекарства, необходимые для обеспечения надлежащего ухода заключенного. В камере имеется комната площадью 3,6 м с татами (японские маты) на полу, телевизором, письменным столом, раковиной и туалетом. Личные вещи заключенных, в основном книги или комиксы, когда они не находятся в своих камерах, хранятся в запертом чемодане. Тюрьма Ономити — первая из многих тюрем для пожилых людей, которые планирует создать Япония.