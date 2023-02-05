Роскошные тюрьмы, которые могут вас поразить

Когда мы думаем о тюрьме, то представляем какое-нибудь страшное и мрачное место, лишённое всяких условий. Ведь это прежде всего место, предназначенное для удержания людей от совершения других преступлений. Но некоторые тюрьмы являются противоположностью того, что мы о них представляем.
Многие заключённые этих роскошных тюрем живут в лучших условиях, чем большинство людей. У них в камерах есть удобные кровати, домашние кинотеатры и это еще не все.
Тюрьма Халден
Эта расположенное в Норвегии исправительное заведение является единственной в мире тюрьмой, в которой есть полностью оборудованная студия звукозаписи. Заключенные здесь даже могут ходить на уроки музыки. Вдобавок ко всему, если арестанты не хотят дебютировать в лирическом жанре, они могут научиться другим навыкам, посещая уроки кулинарии и деревообработки.
Помимо этого на выбор заключенных есть скалолазание, чтение в просторной библиотеке, игра в футбол и бег на беговых дорожках. Закончив заниматься, заключенные могут разойтись по своим индивидуальным камерам, каждая из которых оснащена мини-холодильником, телевизором с плоским экраном, туалетом и персональной душевой кабиной.
Тюрьма Бастей
Эта тюрьма общего режима, в которой содержится всего около сотни заключенных, расположена на острове Бастей, который находится посреди норвежского Осло-фьорда. Отбывание срока здесь больше напоминает полностью оплачиваемый отпуск, чем пребывание в тюрьме, и единственная цена, которую вам придется заплатить за это — это нарушить несколько правил. Заключенные здесь могут наслаждаться всевозможными удобствами, такими как проживание в небольших коттеджах, а не в камерах, солнечные ванны, рыбалка, верховая езда, теннис, сауны и помощь в тюремной ферме.
До того как стать тюрьмой мечты, тюрьма Бастей была известна как суровая колония для несовершеннолетних. Почти сто лет назад, в 1915 году, здесь вспыхнул бунт в знак протеста против тяжелых условий жизни и работы. Беспорядки вышли из-под контроля так быстро, что норвежское правительство было вынуждено отправить в тюрьму армию, чтобы помочь охранникам усмирить заключенных. К сожалению, бунт не помог изменить условия жизни и работы и колония продолжила существовать до 1970 года, когда была окончательно закрыта. Только для того, чтобы снова открыться в 1982 году как роскошная тюрьма.
Тюрьма Циньчэн
Китайская тюрьма Циньчэн может похвастаться не очень строгими условиями содержания. В этой тюрьме отбывают срок только ушедшие в отставку политические лидеры или высокопоставленные лица. Построенное в 1958 году, заведение изначально предназначалось для содержания военных преступников, но в середине 1990-х тюрьма было полностью переоборудована в роскошную тюрьму для того, чтобы в ней отбывали срок когда-то известные, а теперь обычные высокопоставленные чиновники. Здесь заключенным предоставлены большие камеры с телевизорами с плоским экраном, письменными столами, диванами, туалетами и душевыми, а также стиральными машинами. Преступников кормят индивидуальными блюдами, которые зависят от их возраста и тяжести преступления. Здесь подают все, начиная от простого риса и овощей и заканчивая экстравагантной едой. Вне камер заключенные не обязаны носить униформу, им разрешается играть в игры, читать, заниматься спортом и смотреть телевизор.
Тюрьма Ее Величества Адиуэлл
На юге Шотландии частная тюрьма под названием Тюрьма Ее Величества Адиуэлл стала учебной тюрьмой. Многие исправительные учреждения предлагают заключенным посетить разные занятия и семинары с целью развития профессиональных навыков, но ни одна из них не является столь настойчивой в этом вопросе, как эта тюрьма. Заключенным здесь предоставляется 40 часов в неделю для занятий, направленных непосредственно на обучение профессиональным навыкам и подготовку к более простому переходу в гражданскую жизнь. Каждого заключенного слегка контролируют в том , какие занятия он хочет посещать. Это похоже на учебу в школе, что, учитывая все обстоятельства, не так уж и плохо.
Правосудия Леобена
Если вас поймают на совершении мелкого преступления в Леобене, Австрия, есть небольшой шанс, что вы проведете свой срок в центре правосудия Леобена. Со стороны это место больше похоже на современный университет, чем на тюрьму. Каждому заключенному предоставляется собственная камера с отдельной ванной комнатой, телевизором с плоским экраном, письменным столом и даже собственной кухней.
Вне камер заключенные могут заниматься самыми разнообразными мероприятиями, такими как силовые тренировки, баскетбол, чтение, настольный теннис и, конечно же, проводить время за компьютером. К сожалению, 205 заключенных - это максимум, который может вместить эта тюрьма, поэтому только немногие счастливчики могут испытать все это. А остальные пойдут в обычную старую тюрьму.
Тюрьма Аранхуэс
Хотя держать малышей за решеткой не кажется лучшей идеей тюрьма Аранхуэс в Испании — идеальное место для создания семьи при условии, что один или несколько родителей в настоящее время отбывают там наказание. Администрация заведения решила, что вместо того, чтобы разрушать семьи, она позволит им жить со своим заключенным родственником. Тюрьма полностью оборудована для ухода за детьми, имеет собственную игровую комнату, ясли и даже детского психолога. 28-летняя мать и нынешняя заключенная Кармен Гарсия рассказывает: «Они хорошо заботятся о нас, и тот факт, что со мной мой ребенок и муж, делает меня очень счастливой». Кармен отбывает 10-летний срок за убийство своего парня. Единственная загвоздка в том, что вся семья должна присутствовать во время переклички в тюрьме.
Тюрьма Сан-Антонио
Венесуэльская тюрьма Сан-Антонио известна как тюрьма для вечеринок. Единственное, что удерживает ее от превращения в очередную сумасшедшую рейв-вечеринку, — это вооруженная охрана и заборы из колючей проволоки, окружающие веселящихся. Бассейны, площадки для барбекю, живые музыканты — вот лишь некоторые из достопримечательностей, которые делают эту тюрьму такой классной.
Поэтому некоторые заключенные не хотят отсюда уходить. Семьи и ночные гости всегда могут остаться и приятно провести время. Как бы весело это ни казалось, мы не совсем уверены, что эти заключенные усвоят полученный в тюрьме урок.
Тюрьма Санта-Ана
Тюрьма Санта-Ана, расположенная в Калифорнии, США, является платной тюрьмой, что означает, что пока у вас есть деньги, вы можете оставаться в этом роскошном заведении, а не в обычной, менее гламурной окружной тюрьме. Но стоит это недешево. В первый день заключенные должны заплатить административный сбор в размере 140 долларов и потом 110 долларов за каждый следующий день в тюрьме. Это примерно сорок тысяч долларов в год. Заключенным или гостям, как их называет персонал, предоставляется одна отдельная камера с обычными дверями, от них не требуется носить тюремную форму. Вместо этого заключенные могут носить обычную одежду, а также им разрешается приносить с собой свои мобильные телефоны или ноутбуки. К сожалению , Wi-Fi здесь нет.
Тюрьма Ономити
За последние несколько лет преступления, совершаемые пожилыми людьми в Японии, становятся все более и более частым явлением. До такой степени, что в Японии теперь есть специализированная тюрьма только для лиц в возрасте 70 лет и старше, называемая тюрьмой Ономити. Большинство заключенных здесь совершали лишь незначительные преступления, такие как кражи в магазинах или хранение наркотиков. Почти у всех пожилых арестантов Ономити есть собственная камера, на двери которой находится список, в котором указаны диетические ограничения и ежедневные лекарства, необходимые для обеспечения надлежащего ухода заключенного. В камере имеется комната площадью 3,6 м с татами (японские маты) на полу, телевизором, письменным столом, раковиной и туалетом. Личные вещи заключенных, в основном книги или комиксы, когда они не находятся в своих камерах, хранятся в запертом чемодане. Тюрьма Ономити — первая из многих тюрем для пожилых людей, которые планирует создать Япония.
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