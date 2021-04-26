30 необычных штук, которые изготовили прямо в тюрьме

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Когда так скучно, что охота на стену лезть, в людях часто просыпается креативная жилка. А чем еще объяснить эти причудливые изобретения и поделки, сделанные за решеткой?
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3. Эта голова из папье-маше — одна из тех, что использовали Фрэнк Моррис и Джон и Кларенс Энглин, когда пытались сбежать из Алькатраса в 1962 году
5. Еще одна безделушка из Алькатраса. Из этой ложки вырезали ключ — возможно, с помощью станков в тюремной мастерской. Обычно охранники прикрывали ключи металлическими чехлами, чтобы заключенные не могли запомнить узор и воссоздать его
9. Эту доску для криббеджа сделал заключенный Алькатраса и подарил ее повару в знак признательности. Колышки он изготовил из зубных щеток
10. Деревянный пистолет, с помощью которого Джон Диллинджер сбежал из тюрьмы в Индиане. Экспонат продали на аукционе за 19 000 долларов
12. Эту абстракцию сделали из кусочков сломанных коробок для ланча, риса, пасты из красного перца и соевого соуса
14. Шкатулка из пакетов из-под чипсов, простыней и картона
Источник: — переведено специально для fishki.net
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