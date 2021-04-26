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30 необычных штук, которые изготовили прямо в тюрьме

30 необычных штук, которые изготовили прямо в тюрьме (30 фото + 1 гиф)

Автор:
26 апреля 2021 21:35
Сообщество : Сделай сам!
Метки: заключенные   поделки   познавательное   тюрьма   хэндмейд   
1323
31

Когда так скучно, что охота на стену лезть, в людях часто просыпается креативная жилка. А чем еще объяснить эти причудливые изобретения и поделки, сделанные за решеткой?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заключенные   поделки   познавательное   тюрьма   хэндмейд   
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7  комментариев
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1k
Никита 2 часа назад
Напомнило: Вася понял,что папа не совсем космонавт,когда тот привез ему с Луны шахматы из хлебного мякиша.
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5k
АлександрЧестный 53 минуты назад
а где у дрели из электродвигателя пылесоса "глушитель"? и собственно откуда двигатель? Современные то не тихие, а старые как самолет гудели реактивные.
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
6. Судя потому как в приёмнике насверлены дырки - его явно не на воле делали.
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
фишки как филиал америки
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5k
Сергей Дельфин Красивый Час назад
Зарплаты для такого филиала тут у петсонажей некоторых слишком маленькие. Скрепные, я бы сказал.
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1k
Никита 2 часа назад
А кто пользовался кипятильниками из лезвий в армии?
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17k
babuby Никита 2 часа назад
А кто не пользовался, тот в армии не служил!
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