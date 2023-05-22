Почему цвет робы заключённых в США - оранжевый?

Одна из ярких отличительных черт американских мест заключения - яркий цвет тюремной формы. И у этого есть причины.
В любой тюрьме мира зэки всегда должны быть одеты одинаково - это ещё один способ заставить человека прекратить выделяться из толпы, стать просто номером в списке. Это дополнительная мера наказания.
Но одежда должна быть не только унифицированной. Одежда должна выделяться, чтобы её было легко заметить в случае побега. Например, чрезвычайно распространёнными были полосатые робы для пожизненно заключённых в российских колониях.
В Америке заключённых обычно одевают ярко, чтобы охрана могла их заметить издалека и с любого ракурса. В природе редко можно встретить большое скопление ярко-оранжевого цвета, поэтому бегуна легко можно найти на природе, будь то снег или же наоборот зелёная листва.
В американских тюрьмах тюремная роба также может быть разных цветов. Если оранжевая, то этот человек сидит за преступления средней тяжести. А вот бледного красного оттенка - это значит, что человек опасен и склонен к побегу. Иногда на заключённого могут надеть и розовую робу, обозначая, что он категорически отказывается подчиняться правилам тюрьмы.
Оранжевый цвет стали применять довольно давно - лет сто назад. Сначала это были оранжево-белые полоски. Кстати, психологи работающие с тюремной системой, также поддерживают наличие именно оранжевой формы. Они утверждают, что этот цвет не такой угнетающий, как, например, тёмно-синяя или чёрная роба. Следовательно, у заключённого больше шансов настроиться на перевоспитание и выйти из тюрьмы приемлемым членом общества с перспективой вернуться к нормальной жизни.
Источник:
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При чём тут эмоциональное восприятие: угнетающий он или успокаивающий?
ЕГО ВИДНО ИЗДАЛЕКА и его БЫСТРЕЕ ВСЕГО ЗАМЕТИТЬ на общей гамме цветов окружающей среды, вот и всё! Поэтому он и является основным цветом для выделения искомой цели или предупреждения.
Сами же написали "...бегуна легко можно найти на природе...". На этом можно было и закончить статью, а не разводить демагогию про психологию.
Давайте, давайте, идём на рекорд?