Почему цвет робы заключённых в США - оранжевый?

Оранжевый цвет стали применять довольно давно - лет сто назад. Сначала это были оранжево-белые полоски. Кстати, психологи работающие с тюремной системой, также поддерживают наличие именно оранжевой формы. Они утверждают, что этот цвет не такой угнетающий, как, например, тёмно-синяя или чёрная роба. Следовательно, у заключённого больше шансов настроиться на перевоспитание и выйти из тюрьмы приемлемым членом общества с перспективой вернуться к нормальной жизни.