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Почему цвет робы заключённых в США - оранжевый?

Почему цвет робы заключённых в США - оранжевый?

Автор:
22 мая 2023 19:59
Сообщество : RealFishki
Метки: США   заключенные   интересное   история   одежда   тюрьма   форма   
4239
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Одна из ярких отличительных черт американских мест заключения - яркий цвет тюремной формы. И у этого есть причины.

В любой тюрьме мира зэки всегда должны быть одеты одинаково - это ещё один способ заставить человека прекратить выделяться из толпы, стать просто номером в списке. Это дополнительная мера наказания.


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Но одежда должна быть не только унифицированной. Одежда должна выделяться, чтобы её было легко заметить в случае побега. Например, чрезвычайно распространёнными были полосатые робы для пожизненно заключённых в российских колониях.


В Америке заключённых обычно одевают ярко, чтобы охрана могла их заметить издалека и с любого ракурса. В природе редко можно встретить большое скопление ярко-оранжевого цвета, поэтому бегуна легко можно найти на природе, будь то снег или же наоборот зелёная листва.


В американских тюрьмах тюремная роба также может быть разных цветов. Если оранжевая, то этот человек сидит за преступления средней тяжести. А вот бледного красного оттенка - это значит, что человек опасен и склонен к побегу. Иногда на заключённого могут надеть и розовую робу, обозначая, что он категорически отказывается подчиняться правилам тюрьмы.


Оранжевый цвет стали применять довольно давно - лет сто назад. Сначала это были оранжево-белые полоски. Кстати, психологи работающие с тюремной системой, также поддерживают наличие именно оранжевой формы. Они утверждают, что этот цвет не такой угнетающий, как, например, тёмно-синяя или чёрная роба. Следовательно, у заключённого больше шансов настроиться на перевоспитание и выйти из тюрьмы приемлемым членом общества с перспективой вернуться к нормальной жизни.

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Метки: США   заключенные   интересное   история   одежда   тюрьма   форма   
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17  комментариев
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19k
Александр 2 часа назад
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Ал Ри 2 минуты назад
На волне последних трэндов...уже определились в какие тюрьмы сажать трансгендерных преступников?
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10k
Бритва 21 минуту назад
а здесь модные, в джинсе
Ссылка youtu.be
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68
Star Lord 36 минут назад
Вообще-то оранжевый цвет ещё имеют спасательные средства и символы опасности: спасательный круг, спасательные плоты, парашют спускаемого аппарата, береты сотрудников МЧС, полоски на высоковольтных щитках или агрегатах, знаки "Радиационная опасность", "Биологическая опасность" и т.п.
При чём тут эмоциональное восприятие: угнетающий он или успокаивающий?
ЕГО ВИДНО ИЗДАЛЕКА и его БЫСТРЕЕ ВСЕГО ЗАМЕТИТЬ на общей гамме цветов окружающей среды, вот и всё! Поэтому он и является основным цветом для выделения искомой цели или предупреждения.
Сами же написали "...бегуна легко можно найти на природе...". На этом можно было и закончить статью, а не разводить демагогию про психологию.
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183
Кот Чеширский 43 минуты назад
"Например, чрезвычайно распространёнными были полосатые робы для пожизненно заключённых в российских колониях."

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55k
Олег 43 минуты назад
а вы знаете почему тюрьмы охраняют? Чтобы заключенные не убежали!
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5k
Denis Cudreacov 55 минут назад
Капитан Очевидность снова в деле
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16k
Алекс Час назад
Блииин...а я думал так красивее
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1M
Великий Немой Час назад
Спасибо, КЭП!
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48k
Элек Мек 2 часа назад
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64k
doker 2 часа назад
Оранжевый - правильно, а то у нас не поймёшь, то ли ты на заводе работаешь, то ли сбежавший заключённый.


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