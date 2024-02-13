Марунинг — страшное пиратское наказание, которое казалось гуманным, но только на первый взгляд

Пиратские корабли на самом деле были бизнесом (иногда даже законным, если каперы грабили суда вражеских стран имея на это лицензию), которым нужно было эффективно управлять. Поэтому пиратским капитанам нужно было поддерживать дисциплину и порядок на корабле, полном людей, плохо ладящих с тем, что в развитых цивилизациях называют "законом".
Пиратство было рискованным, иногда смертельно опасным занятием, и для выживания экипажа были необходимы строгие правила. Эти «Пиратские законы» охватывали всё: от того, сколько каждый пират зарабатывал на своей добыче, до компенсаций за травмы, наказаний и даже того, какие развлечения были разрешены на борту. Эти правила в совокупности стали известны как «Пиратский кодекс», которому пираты были обязаны следовать.
Но если со своими заклятыми противниками пираты разбирались без суда и следствия, нередко жесточайшим образом протаскивая их под килем, то для нарушения правил среди своих наказанием был марунинг.
И хотя данное наказание на первый взгляд могло многим людям показаться довольно гуманным, на самом же деле этого наказания пираты боялись даже больше, чем виceлицы.
Что такое "марунинг"?
Если вы смотрели фильм «Пираты Карибского моря», то наверняка помните сцену, как капитана Джека Воробья собственная команда дважды оставила на крошечном острове с пистолетом, имеющим всего одну пулю.
И оказывается, что подобное наказание для пиратов существовало в действительности и это никакая не голливудская выдумка, а реальное наказание под названием "марунинг".
Слово "марунинг" происходило от испанского слова cimarrón для описания беглого раба, сравнимого с одичавшим домашним животным.
Самое первое упоминание наказания "марунинг" можно отыскать в Пиратском кодексе знаменитого валлийского пиратского капитана Чёрного Барта, написанного в 1699 году. Во 2-м пункте этого Кодекса было сказано, что пирата, нарушившего законы корабля, ожидает высадка на необитаемый остров, предпочтительно на песчаную косу без пресной воды и еды. С собой ему разрешалось взять все свои вещи, бутылку воды на один день и пистолет, но только с одной единственной пулей.
Многим может показаться, что подобное наказание звучит невероятно милосердно. Ведь если немного пораскинуть мозгами, то можно осознать, что многие пираты были настоящими гoлoвoрезами, которые без угрызения совести могли хладнокровно yбить предателя, выбросить его за борт, протащить под килем и т.Д.
Поэтому марунинг был (относительно) милосердным наказанием, учитывая постоянные рacправы, которыми пираты обычно награждали своих врагов.
Однако, на самом деле это наказание предоставляло неудачливому пирату страшную и очень медленную смерть без надежды на спасение.
Пират, лишенный пищи и воды, оказавшись на необитаемом острове под палящим солнцем быстро сталкивался с голодом и жаждой. И постепенно от одиночества и ужасной жары медленно сходил с ума.
Возможно, если бы пират предпочел закончить свои мучения, он мог бы воспользоваться единственной пулей. Но из-за того, что многие пираты были верующими людьми, подобный шаг означал бы навсегда проклясть свою душу.
Марунинг использовался не только как наказание
В исторических письмах капитанов Бартоломью Робертса и Джона Филлипса высадка на берег определяется как наказание за обман товарищей-пиратов, за воровство и предательство (мятеж).
Марунинг нередко применялся после мятежа на корабле и смены капитана. Из подобных случаев на память легко приходит знаменитый пират Джек Рэкхем, который тайно собрал команду, устроил мятеж и сверг своего капитана Чарльза Вейна, а после проявил к нему уважение, предложив не cмepть, а высадку в открытый океан на нескольких шлюпках. И он даже снабдил капитана и верных ему людей недельным запасом продовольствия.
Нечто подобное произошло и с английским пиратом Эдвардом Инглендом. Его собственная команда взбунтовалась и высадила его на острове Маврикий, с которого затем тот пытался выбраться, соорудив мелкий плот.
А например, Неда Лоу, одного из самых известных жестоких пиратских капитанов в истории, собственная команда (посчитав слишком сумасшедшим), чтобы избавиться от него; напоила до отключки, а потом, пока Лоу спал, оставила его пьяного на необитаемый острове с запиской, бутылкой питьевой воды и пистолетом с одной пулей.
В целом у пиратов подобное случалось очень часто.
Всегда ли марунинг означал верную смерть?
Конечно же иногда случались чудеса, и пиратов оказавшихся на грани жизни и смерти на необитаемом острове, случайно замечали проходящие мимо острова корабли – иногда это были "товарищеские" пиратские или торговые суда, но иногда и военные.
- Если пирата подбирали его "друзья по цеху", то могли предложить ему присоединиться к их команде, посчитав этого человека своим талисманом. Они верили, что такой везучий человек на борту обязательно принесёт большую удачу.
- Однако, если пирата с необитаемого острова подбирали торговые или военные корабли, то без разбирательств доставляли в ближайший порт для выяснения личности и последующего суда. Примером такой судьбы стал Чарльз Вейн и его 15 пиратов, которых Джек Рэкхем высадил не на острове, а на шлюпах в открытом океане. В 1720 году капитана Вейна с товарищами в открытом океане подобрал военный корабль, а затем все пираты были арестованы и отправлены в Порт-Рояль. Там Чарльзу Вейну и его команде предъявили обвинения в пиратстве, а затем приговорили к кaзни через пoвeшeние.
Конечно же случалось и так, что пиратам оказавшимся на крупном необитаемом острове удавалось выжить проявив сноровку. Если это было возможно, то пират прятался под пальмами, умудрялся ловить рыбу и питаться фруктами. Подобное, например, случилось с бывшим пиратом Александром Селькирком, который был спасен с острова Хуана Фернандеса в Тихом океане в 1704 году англичанами.
Считается, что именно Селькирк после своего спасения послужил прообразом Робинзона Крузо, персонажа известной книги Даниэля Дефо.
Однако, спастись с необитаемого острова - это исключительный, невероятно редкий и счастливый случай. Ведь 99% пиратов, оказавшихся в подобной ситуации, не находили на острове ничего, кроме своей гибели.
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