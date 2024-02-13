Марунинг — страшное пиратское наказание, которое казалось гуманным, но только на первый взгляд

Если вы смотрели фильм «Пираты Карибского моря», то наверняка помните сцену, как капитана Джека Воробья собственная команда дважды оставила на крошечном острове с пистолетом, имеющим всего одну пулю.

И оказывается, что подобное наказание для пиратов существовало в действительности и это никакая не голливудская выдумка, а реальное наказание под названием "марунинг".

Слово "марунинг" происходило от испанского слова cimarrón для описания беглого раба, сравнимого с одичавшим домашним животным.

Самое первое упоминание наказания "марунинг" можно отыскать в Пиратском кодексе знаменитого валлийского пиратского капитана Чёрного Барта, написанного в 1699 году. Во 2-м пункте этого Кодекса было сказано, что пирата, нарушившего законы корабля, ожидает высадка на необитаемый остров, предпочтительно на песчаную косу без пресной воды и еды. С собой ему разрешалось взять все свои вещи, бутылку воды на один день и пистолет, но только с одной единственной пулей.

Многим может показаться, что подобное наказание звучит невероятно милосердно. Ведь если немного пораскинуть мозгами, то можно осознать, что многие пираты были настоящими гoлoвoрезами, которые без угрызения совести могли хладнокровно yбить предателя, выбросить его за борт, протащить под килем и т.Д.

Поэтому марунинг был (относительно) милосердным наказанием, учитывая постоянные рacправы, которыми пираты обычно награждали своих врагов.

Однако, на самом деле это наказание предоставляло неудачливому пирату страшную и очень медленную смерть без надежды на спасение.