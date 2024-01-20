Знаете ли вы, почему ковбои заряжали только 5 патронов в свои 6-зарядные револьверы?

Вы, вероятно, неоднократно замечали в фильмах вестернах, что ковбои и профессиональные стрелки на Диком Западе обычно не заряжали свои револьверы полностью, а всегда оставляя одну зарядную камору пустой.
Данный способ заряжания револьвера считался негласным правилом всех опытных стрелков.
И да, ковбоям нередко приходилось носить с собой оружие, ведь если вы считали, что пасти коров - это плёвая работёнка на Диком Западе, то вы заблуждаетесь. Ковбои нередко сталкивались с бандитами, которые занимались рэкетом и пытались отобрать их имущество. Поэтому даже пастухам на Диком Западе всего нужно было быть при оружии.
Большая часть револьверов XIX века обладала барабанами с шестью каморами, куда вставлялись патроны, и после вращении барабана вокруг своей оси, подавались для стрельбы к стволу.
Оружейные компании (безусловно) не ограничивались производством одних лишь 6-ти зарядных револьверов, в то время создавались и другие конструкции с барабанами-цилиндрами различного объема, были и 5-ти зарядные, и даже 21-зарядные револьверы.
Например, многие знатоки оружия хорошо знакомы с двуствольным револьвером системы Лефоше с 21 каморой и поочередной стрельбой из верхнего и нижнего стволов. Однако большинство известных и классических револьверов, а также самых продаваемых, вроде Colt Walker, Remington M1858 и Colt 1873 Peacemaker были 6-ти зарядными.
Даже те самые револьверы, которые массово использовали профессиональные стрелки, военные, охотники за головами, шерифы и настоящие ковбои ещё в эпоху Дикого Запада, как правило, были 6-ти зарядными.
Любой поклонник вестернов знаком с револьвером одинарного действия Colt 1873. Он был разработан в 1872 году, через десять лет после смерти основателя компании Сэмюэля Кольта и через год был официально принят армией США, в качестве основного табельного револьвера для солдат.
Однако, мало кто знает, что для того, чтобы использовать этот «шестизарядник» безопасно для самого стрелка, его нужно было заряжать особым образом: всего пятью патронами, хотя свободных камор у него было шесть.
Примечательно здесь то, солдаты на поле боя очень скоро поняли, что если зарядить все шесть патронов и оставить курок в полностью опущенном положении, то Кольт может случайно выстрелить, например, при падении на землю или падения с лошади.
- Поэтому офицеры всегда рекомендовали новичкам заряжать лишь пять патронов и оставлять одну камору, напротив ствола, пустой.
Револьвер мог случайно выстрелить потому что боек на Peacemaker был прикреплён к курку. Таким образом, при полностью опущенном курке боёк опирался непосредственно на капсюль патрона. Если револьвер упадет, боек может ударить по капсюлю с достаточной силой, чтобы произвести выстрел.
В результате самый безопасный способ носить заряженный револьвер одинарного действия типа Кольта "Миротворца" — это заряжать всего пять патронов.
То есть опытные стрелки никогда не заряжали свои шестизарядные револьверы до самого конца из-за несовершенной конструкции старых револьверов, а точнее - из-за отсутствия у них предохранителей и примитивных спусковых механизмов, которыми старые револьверы были наделены в 1800-х годах.
И если в современное время у пистолетов ударник подпирается небольшой пружиной, чтобы боёк не мог случайно ударить по капсюлю и произвести выстрел, то в старинных револьверах такого предохранителя не существовало.
Из-за простой конструкции подобные револьверы было легко производить массово и дёшево продавать, но в них присутствовал достаточно серьёзный и опасный "косяк" - такие револьверы могли непроизвольного выстрелить (как мы уже сказали выше), например, при встряхивании револьвера во время езды на лошади.
Однако, из-за подобного способа заряжания стрелок не мог быстро вытащить револьвер для моментального выстрела с уже взведённым курком.
Безусловно, что всё это относится к тому периоду времени, когда скорострельные пистолеты только начинали своё развитие, и более продуманных механизмов безопасности ещё не существовало.
- Можно только представить, сколько стрелков случайно что-нибудь oтcтpeливали себе из-за проблемной конструкции подобного револьвера. Например, по сохранившимся дневникам одного из старейших продавцов огнестрельного оружия новички заряжающие подобные револьверы целиком часто cтрeляли себе в ногу, разгружая кареты или спрыгивая с лошади.
- А газета Уичито (Канзас) Бикон сообщила в выпуске от 12 января 1876 года следующую интересную историю: "В воскресенье вечером, когда полицейский Эрп сидел с тремя другими людьми в задней комнате салуна, его револьвер выскользнул из кобуры и, упав на пол, произвёл выстрел. Пуля прошила его пальто, пробила северную стену, затем отскочила и вылетела в окно».
Приблизительно в конце 1880-х годов почти все револьверы начали производиться исключительно с предохранителями флажкового типа или с клавишей на задней стенке рукоятки. Подобные функции позволяли стрелкам заряжать барабаны на револьверах полностью и не бояться случайного выстрела от падения.
Источник:
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Ни в Законе об Оружии №150-ФЗ, ни в Постановлении Правительства №814, я этого требования не вижу.