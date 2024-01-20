Знаете ли вы, почему ковбои заряжали только 5 патронов в свои 6-зарядные револьверы?

Большая часть револьверов XIX века обладала барабанами с шестью каморами, куда вставлялись патроны, и после вращении барабана вокруг своей оси, подавались для стрельбы к стволу.

Оружейные компании (безусловно) не ограничивались производством одних лишь 6-ти зарядных револьверов, в то время создавались и другие конструкции с барабанами-цилиндрами различного объема, были и 5-ти зарядные, и даже 21-зарядные револьверы.

Например, многие знатоки оружия хорошо знакомы с двуствольным револьвером системы Лефоше с 21 каморой и поочередной стрельбой из верхнего и нижнего стволов. Однако большинство известных и классических револьверов, а также самых продаваемых, вроде Colt Walker, Remington M1858 и Colt 1873 Peacemaker были 6-ти зарядными.

Даже те самые револьверы, которые массово использовали профессиональные стрелки, военные, охотники за головами, шерифы и настоящие ковбои ещё в эпоху Дикого Запада, как правило, были 6-ти зарядными.