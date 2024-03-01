"Морской бой" - настольная игра советских времен

Способы "пересидеть" скучный урок, материалы которого ну никак не хотели откладываться в голове, у советских школьников было не так уж и много. Играли в "Балду", "Виселицу", "Крестики-нолики", "Точки", ну и конечно же, в "Морской бой" - любимейшую игру мальчишек всех возрастов. Угадывать расположение вражеских кораблей было настолько интересно, что не только скучный урок, а зачастую и перемена пролетали незаметно.
В конце 70-х гг. у всех поклонников этой игры появилась замечательная возможность устраивать сражения уже не на листочке бумаге, а на солидном игровом поле, где можно было разместить уже не плоские рисованные, а игрушечные модели корабликов и расстреливать их металлическими шариками-снарядами.
Способствовало этому знаменитое постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 1978 года "О мерах по увеличение производства товаров для детей, повышению их качества и улучшению торговли этими товарами". У предприятий, занимающихся производством игрушек, не было другого выхода, кроме как расширять ассортимент своей продукции, увеличивать тиражи и немного изменять привычный порядок ее распределения по торговой сети.
Уже через год после выхода постановления в товарных бюллетенях появился анонс о выпуске новой настольной игры - "Морской бой". Разработчики постарались: игровое поле располагалось в жестком корпусе, изображающем морскую поверхность, на которой игроки расставляли свои судна: эсминцы, крейсеры, охотники (у более поздних версий игры названия кораблей заменили на Флагман и трех Ведомых).
Ну а по краям "поля боя" находились торпедные установки, заряжаемые металлическими шариками и приводимые в действие специальным рычажком. Каждый кораблик имел длинную "ножку" в подводной части игрового поля, и если торпеда была запущена метко, то судно "тонуло", опрокидываясь в желобок по краям поля.
Конечно же, не всегда хотелось играть по правилам и не всегда хватало терпения производить тщательную наводку, поэтому многие игроки не могли удержаться от искушения зарядить установки шариками по полной и стрелять очередями - кто быстрее собьет вражеские корабли, тот и победил.
В комплект игры входило 8 кораблей и 18 металлических шариков, и если с корабликами, как правило, всегда все было в порядке, то вот некоторый резервный запас "снарядов" явно не помешал бы. Маленькие шарики часто терялись в процессе азартной игры, а заменить их чем-нибудь аналогичным было довольно сложно.
Кто-нибудь помнит такой "Морской бой"? Приходилось играть?
Источник:
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