"Морской бой" - настольная игра советских времен

В конце 70-х гг. у всех поклонников этой игры появилась замечательная возможность устраивать сражения уже не на листочке бумаге, а на солидном игровом поле, где можно было разместить уже не плоские рисованные, а игрушечные модели корабликов и расстреливать их металлическими шариками-снарядами.

Способствовало этому знаменитое постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 1978 года "О мерах по увеличение производства товаров для детей, повышению их качества и улучшению торговли этими товарами". У предприятий, занимающихся производством игрушек, не было другого выхода, кроме как расширять ассортимент своей продукции, увеличивать тиражи и немного изменять привычный порядок ее распределения по торговой сети.