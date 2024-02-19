Фото, ставшие последними в жизни их героев

Самые обычные снимки, сделанные в тот момент, когда никто и подумать не мог, что сфотографированный человек вскоре умрёт.
Человек внезапно смертен, как мы помним. И эти фото являются прекрасной иллюстрацией непредсказуемости старушки с косой. Улли Луст писал: "Сегодня последний день остатка твоей жизни". И это действительно так.
Это фото радостной Келли было сделано за несколько недель до стрельбы в школе Колумбайн.
20 апреля 1999 года в школу пришли двое старшеклассников и устроили массовый расстрел. Дилан Клиболд и Эрик Харрис убили одного учителя и 12 учеников. Ранены были 23 ученика.
Стрелки, после устроенной ими бойни, покончили с собой.
Один из самых красивых американских актёров золотого Голливуда, стоит возле своего Porsche 550 Spyder, который он купил всего девять дней назад. Джеймсу на этом фото всего 24 года и он был безумно популярен уже тогда.
Но именно в этот день, когда была сделана эта фотография, 30 сентября 1955 года, Porsche столкнётся с другой машиной на перекрёстке.
Джеймс Дин стал первым и единственным актёром, удостоенным двух посмертных номинаций на "Оскар".
Дженни была латиноамериканской певицей. Частный Learjet 25, где она находилась в компании ещё шестерых человек, через 15 минут после взлёта потерял управление. 9 декабря 2012 года самолёт с силой ударился о поверхность и остаться в живых там не было шансов.
У Дженни на тот момент было пятеро детей и двое внуков.
Майклу на фото 65 лет. Он был физически вынослив и силён и принял участие в забеге на гору в Сьюарде на Аляске. Последний раз его заметили 4 июля 2012 года, в шестидесяти метрах от вершины горы Марафон (высота около 1000 метров над уровнем моря).
Судья видел, как Леметр поднимался к точке разворота, уточнил его номер. Слова "548" были последними, что услышали от Майкла. С тех пор, больше никто не видел ни самого Леметра, ни его одежды, ни вообще каких-либо следов.
60 спасателей искали спортсмена, гору вдоль и поперёк просканировали с вертолёта инфракрасным излучением. Но Майкла Леметра так и не нашли.
В августе 2023 года Амони, рыбак из Самоа, пытался вытащить из воды тело мёртвого дельфина. Местные жители много раз жаловались на неприятный запах от воды и рыбак решил помочь.
Отец Амони настаивал, чтобы он сделал это с помощью каноэ, но Амони надел дыхательную трубку, ласты и погрузился в воду. На 41-летнего рыбака напало сразу несколько акул и через несколько часов мужчина умер в больнице.
Бритни (справа) и Шайенн (слева) выложили это совместное фото в социальной сети. Той же ночью Шайенн накинула своей подруге на шею ремень и задушила её. Ремень, кстати, тоже виден на фото.
Девушка утверждала, что совершенно не помнит, как она это сделала, так как они были сильно пьяны. Но всё равно признала себя виновной в непредумышленном убийстве. Шайенн Антуан приговорили к семи годам тюрьмы.
Этот французский альпинист стал первым, кто смог спуститься на сноуборде с вершины Эвереста в -35 °С.
Марко совершил этот головокружительный спуск в 2001 году, съехав с горы через кулуар Нортона. Через год он захотел проделать трюк ещё раз, теперь уже через кулуар Хорнбайна. Сиффреди 12 часов поднимался на восьмитысячник и чувствовал себя плохо. Марко был измотан и не проявлял большого энтузиазма к грядущему спуску. Но, тем не менее, отдохнув всего час, Сиффреди пристегнул свой сноуборд и начал спускаться.
Никто его больше не видел.
В 2013 году Джеральдина пропала в лесу штата Мэн. Она заблудилась, но была жива ещё на протяжении 26 дней после исчезновения. И только через два года её тело было обнаружено в спальном мешке. Рядом с ней лежал дневник, который она вела всё то время, пока была жива.
Ларгей поставила себе цель - пройти по Аппалачской тропе (протяжённость 3500 км), вместе со своей приятельницей. Муж туристки договорился, что будет встречаться с женщинами в оговорённых ранее местах, чтобы пополнить их запасы еды и воды. Через какое-то время подруга Джеральдины была вынуждена прервать своё путешествие (по семейным обстоятельствам) и Ларгей пошла дальше одна. В определённый момент она просто сбилась с пути.
В дневнике Джеральдины была запись от 6 августа 2013 года: "Когда вы найдёте мое тело, пожалуйста, позвоните моему мужу Джорджу и моей дочери Керри. Независимо от того, сколько лет спустя. Пожалуйста, найдите в себе силы отправить содержимое этой сумки одному из них".
К моменту записи, женщина бродила по лесу уже две недели.
Радостное фото сделала одна из туристок, которую встретила Ларгей по пути.
В 2014 году, 21 июля, актёр опубликовал это фото в свой день рождения, в социальных сетях. На нём Робин счастливо улыбается в компании своей ручной обезьянки.
Через несколько дней Уильямса обнаружат в его спальне. Актёр повесился. Робина мучила прогрессирующая болезнь Паркинсона и развившаяся на её фоне тяжёлая депрессия. Он решил опередить болезнь и не превратиться в разваливающуюся на части оболочку человека, прежде, чем наконец-то умрёт в окружении врачей и больничных стен.
Лечения от болезни Паркинсона нет до сих пор.
Эту фотографию сделала жена солиста Linkin Park за день до того, как Честер покончил с собой.
20 июля 2017 года певец был найден мёртвым в собственном доме - он повесился.
Длительное время Беннигтон страдал от тяжёлой депрессии, с которой не мог справиться. Эта фотография (как и фото Робина Уильямса) является ярким примером того, что очень часто тяжёлое эмоциональное состояние не видно и его тщательно скрывают. У этого даже есть специальный термин - "улыбчивая депрессия". Именно она часто приводит к суициду, так как, в отличие от классической депрессии, на то, чтобы покончить с собой у человека находятся силы.
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Всё что может сказать мужчина: у меня всё нормально. Вот и всё.
Ему был неправильно поставлен диагноз который загнал его в петлю .
Мир потерял одного из самых интересных актеров ...
Крис Корнелл (Soundgarden).
18 мая 2017 года СМИ сообщили о смерти 52-летнего музыканта в городе Детройт со ссылкой на близкий источник. Согласно официальному полицейскому отчёту, музыкант был найден своим телохранителем примерно в 00:15 в ванной комнате номера отеля MGM Grand Detroit с эластическим тренировочным шнуром на шее, во рту была кровь.
Парамедики прибыли на место происшествия к часу ночи, но спасти Корнелла им не удалось. В 1:30 он был объявлен мертвым. Родственники музыканта поставили под сомнение то, что он покончил с собой «осознанно и намеренно».
Похороны состоялись 26 мая в Лос-Анджелесе на мемориальном кладбище Голливуда. Близкий друг Корнелла, Честер Беннингтон, спел на похоронах песню «Hallelujah». Беннингтон также совершил самоубийство спустя 2 месяца после смерти Корнелла в день его рождения.
Два голоса, которые никогда ни с кем не спутаешь.
Эх, мужики, нуёмаё!
да. спасибо за дополнение
Что за бред нам пишут? Фразу "Искали с помощью тепловизора" сначала американские долбоклюи переврали как поняли в силу скудоумия, а потом наши перевели с английского не понимая, о чем речь.
Как лавина, сверу вниз.
Над тобой смеётся эхо.
Не печалься, альпинист!
Ты лежишь, как блин на блюде,
А красивый твой скелет,
Может быть, отыщут люди
Через пару тысяч лет...
В голубые дали
Полетели лихо камни догонять,
Вспомните, что раньше
Вы так не летали,
И, как видно, больше
Вам так не летать.
И улыбка без сомненья
Вдруг коснется ваших глаз,
И хорошее настроение
Не покинет больше вас.
У меня матери поставили Паркинсона на 82-м году жизни.
Всю жизнь дымит как паровоз, никогда даже бросить не пыталась.
Много чего не помнит, но покурить - не забывает...
Как говорится - Не надо лезть к другим с нравоучениями и тебе не скажут куда тебе пойти.