Фото, ставшие последними в жизни их героев

В 2013 году Джеральдина пропала в лесу штата Мэн. Она заблудилась, но была жива ещё на протяжении 26 дней после исчезновения. И только через два года её тело было обнаружено в спальном мешке. Рядом с ней лежал дневник, который она вела всё то время, пока была жива.

Ларгей поставила себе цель - пройти по Аппалачской тропе (протяжённость 3500 км), вместе со своей приятельницей. Муж туристки договорился, что будет встречаться с женщинами в оговорённых ранее местах, чтобы пополнить их запасы еды и воды. Через какое-то время подруга Джеральдины была вынуждена прервать своё путешествие (по семейным обстоятельствам) и Ларгей пошла дальше одна. В определённый момент она просто сбилась с пути.

В дневнике Джеральдины была запись от 6 августа 2013 года: "Когда вы найдёте мое тело, пожалуйста, позвоните моему мужу Джорджу и моей дочери Керри. Независимо от того, сколько лет спустя. Пожалуйста, найдите в себе силы отправить содержимое этой сумки одному из них".

К моменту записи, женщина бродила по лесу уже две недели.

Радостное фото сделала одна из туристок, которую встретила Ларгей по пути.