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Фото, ставшие последними в жизни их героев

Фото, ставшие последними в жизни их героев

Автор:
19 февраля 2024 19:31
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Прошлое   Фотографии   интересное   история   люди   фото   
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Самые обычные снимки, сделанные в тот момент, когда никто и подумать не мог, что сфотографированный человек вскоре умрёт.

Человек внезапно смертен, как мы помним. И эти фото являются прекрасной иллюстрацией непредсказуемости старушки с косой. Улли Луст писал: "Сегодня последний день остатка твоей жизни". И это действительно так.

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Это фото радостной Келли было сделано за несколько недель до стрельбы в школе Колумбайн.
20 апреля 1999 года в школу пришли двое старшеклассников и устроили массовый расстрел. Дилан Клиболд и Эрик Харрис убили одного учителя и 12 учеников. Ранены были 23 ученика.
Стрелки, после устроенной ими бойни, покончили с собой.

Один из самых красивых американских актёров золотого Голливуда, стоит возле своего Porsche 550 Spyder, который он купил всего девять дней назад. Джеймсу на этом фото всего 24 года и он был безумно популярен уже тогда.
Но именно в этот день, когда была сделана эта фотография, 30 сентября 1955 года, Porsche столкнётся с другой машиной на перекрёстке.
Джеймс Дин стал первым и единственным актёром, удостоенным двух посмертных номинаций на "Оскар".

Дженни была латиноамериканской певицей. Частный Learjet 25, где она находилась в компании ещё шестерых человек, через 15 минут после взлёта потерял управление. 9 декабря 2012 года самолёт с силой ударился о поверхность и остаться в живых там не было шансов.
У Дженни на тот момент было пятеро детей и двое внуков.

Майклу на фото 65 лет. Он был физически вынослив и силён и принял участие в забеге на гору в Сьюарде на Аляске. Последний раз его заметили 4 июля 2012 года, в шестидесяти метрах от вершины горы Марафон (высота около 1000 метров над уровнем моря).
Судья видел, как Леметр поднимался к точке разворота, уточнил его номер. Слова "548" были последними, что услышали от Майкла. С тех пор, больше никто не видел ни самого Леметра, ни его одежды, ни вообще каких-либо следов.
60 спасателей искали спортсмена, гору вдоль и поперёк просканировали с вертолёта инфракрасным излучением. Но Майкла Леметра так и не нашли.

В августе 2023 года Амони, рыбак из Самоа, пытался вытащить из воды тело мёртвого дельфина. Местные жители много раз жаловались на неприятный запах от воды и рыбак решил помочь.
Отец Амони настаивал, чтобы он сделал это с помощью каноэ, но Амони надел дыхательную трубку, ласты и погрузился в воду. На 41-летнего рыбака напало сразу несколько акул и через несколько часов мужчина умер в больнице.

Бритни (справа) и Шайенн (слева) выложили это совместное фото в социальной сети. Той же ночью Шайенн накинула своей подруге на шею ремень и задушила её. Ремень, кстати, тоже виден на фото.
Девушка утверждала, что совершенно не помнит, как она это сделала, так как они были сильно пьяны. Но всё равно признала себя виновной в непредумышленном убийстве. Шайенн Антуан приговорили к семи годам тюрьмы.

Этот французский альпинист стал первым, кто смог спуститься на сноуборде с вершины Эвереста в -35 °С.
Марко совершил этот головокружительный спуск в 2001 году, съехав с горы через кулуар Нортона. Через год он захотел проделать трюк ещё раз, теперь уже через кулуар Хорнбайна. Сиффреди 12 часов поднимался на восьмитысячник и чувствовал себя плохо. Марко был измотан и не проявлял большого энтузиазма к грядущему спуску. Но, тем не менее, отдохнув всего час, Сиффреди пристегнул свой сноуборд и начал спускаться.
Никто его больше не видел.

В 2013 году Джеральдина пропала в лесу штата Мэн. Она заблудилась, но была жива ещё на протяжении 26 дней после исчезновения. И только через два года её тело было обнаружено в спальном мешке. Рядом с ней лежал дневник, который она вела всё то время, пока была жива.
Ларгей поставила себе цель - пройти по Аппалачской тропе (протяжённость 3500 км), вместе со своей приятельницей. Муж туристки договорился, что будет встречаться с женщинами в оговорённых ранее местах, чтобы пополнить их запасы еды и воды. Через какое-то время подруга Джеральдины была вынуждена прервать своё путешествие (по семейным обстоятельствам) и Ларгей пошла дальше одна. В определённый момент она просто сбилась с пути.
В дневнике Джеральдины была запись от 6 августа 2013 года: "Когда вы найдёте мое тело, пожалуйста, позвоните моему мужу Джорджу и моей дочери Керри. Независимо от того, сколько лет спустя. Пожалуйста, найдите в себе силы отправить содержимое этой сумки одному из них".
К моменту записи, женщина бродила по лесу уже две недели.
Радостное фото сделала одна из туристок, которую встретила Ларгей по пути.

В 2014 году, 21 июля, актёр опубликовал это фото в свой день рождения, в социальных сетях. На нём Робин счастливо улыбается в компании своей ручной обезьянки.
Через несколько дней Уильямса обнаружат в его спальне. Актёр повесился. Робина мучила прогрессирующая болезнь Паркинсона и развившаяся на её фоне тяжёлая депрессия. Он решил опередить болезнь и не превратиться в разваливающуюся на части оболочку человека, прежде, чем наконец-то умрёт в окружении врачей и больничных стен.
Лечения от болезни Паркинсона нет до сих пор.

Эту фотографию сделала жена солиста Linkin Park за день до того, как Честер покончил с собой.
20 июля 2017 года певец был найден мёртвым в собственном доме - он повесился.
Длительное время Беннигтон страдал от тяжёлой депрессии, с которой не мог справиться. Эта фотография (как и фото Робина Уильямса) является ярким примером того, что очень часто тяжёлое эмоциональное состояние не видно и его тщательно скрывают. У этого даже есть специальный термин - "улыбчивая депрессия". Именно она часто приводит к суициду, так как, в отличие от классической депрессии, на то, чтобы покончить с собой у человека находятся силы.

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Метки: Жизнь   Прошлое   Фотографии   интересное   история   люди   фото   
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28  комментариев
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34k
Юр21 7 часов назад
Только Запад, других людей на планете Земля нет.
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10k
Maddy8 4 часа назад
Дело не в "улыбчивой депрессии", просто на проблемы мужика всем нас*рать.
Всё что может сказать мужчина: у меня всё нормально. Вот и всё.
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8k
diman02 4 часа назад
Вскрытие показало отсутствие признаков болезни Паркинсона у Робина Уильямса .
Ему был неправильно поставлен диагноз который загнал его в петлю .
Мир потерял одного из самых интересных актеров ...
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3k
Overlord 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Overlord 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Overlord 5 часов назад
Добавлю..
Крис Корнелл (Soundgarden).
18 мая 2017 года СМИ сообщили о смерти 52-летнего музыканта в городе Детройт со ссылкой на близкий источник. Согласно официальному полицейскому отчёту, музыкант был найден своим телохранителем примерно в 00:15 в ванной комнате номера отеля MGM Grand Detroit с эластическим тренировочным шнуром на шее, во рту была кровь.

Парамедики прибыли на место происшествия к часу ночи, но спасти Корнелла им не удалось. В 1:30 он был объявлен мертвым. Родственники музыканта поставили под сомнение то, что он покончил с собой «осознанно и намеренно».

Похороны состоялись 26 мая в Лос-Анджелесе на мемориальном кладбище Голливуда. Близкий друг Корнелла, Честер Беннингтон, спел на похоронах песню «Hallelujah». Беннингтон также совершил самоубийство спустя 2 месяца после смерти Корнелла в день его рождения.
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303
deadDEVIL Overlord 5 часов назад
Две самых горьких потери в рок-музыке за последние 10 лет, я так думаю.
Два голоса, которые никогда ни с кем не спутаешь.
Эх, мужики, нуёмаё!
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12k
DumDum 5 часов назад
"Мало кто задумывается, но с большой долей вероятности фотография, которая будет у Вас на памятнике, уже сделана"
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11k
Борис Карабанов 6 часов назад
Мало кто знает (это долго от нас скрывали), но нынче большинство из умерших фотографировались незадолго до своей смерти.
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7k
Duckk 6 часов назад
При нынешнем количестве камер и смартов практически любой будет сфоткан буквально на несколько минут до смерти...
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3k
Froll 6 часов назад
Несколько историй из этого списка смотрел на YouTube.Довольно интересно.
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128k
Аааа 6 часов назад
>> 60 спасателей искали спортсмена, гору вдоль и поперёк просканировали с вертолёта инфракрасным излучением.

Что за бред нам пишут? Фразу "Искали с помощью тепловизора" сначала американские долбоклюи переврали как поняли в силу скудоумия, а потом наши перевели с английского не понимая, о чем речь.
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59k
alertol 6 часов назад
депрессия не бывает от стресса, наоборот, стресс мог быть вызван депрессией, это невроз видимо, если бы депрессия была, визит в больницу всё бы решил, но он вместо этого кокс употреблять начал, думал поможет, а нет.... явный признак невроза а не депрессии
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16k
Patmaz 6 часов назад
Комментарий к фото
Ты на пятой точке съехал,
Как лавина, сверу вниз.
Над тобой смеётся эхо.
Не печалься, альпинист!
Ты лежишь, как блин на блюде,
А красивый твой скелет,
Может быть, отыщут люди
Через пару тысяч лет...
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27k
Влад 7 часов назад
На счет Паркинсона, лекарства действительно нет, но курящие Паркинсоном не болеют.
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386
costarox Влад 6 часов назад
Просто не доживают
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13k
Владимир 7 часов назад
Да просто пиндосы всегда улыбаются, по поводу и без.
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