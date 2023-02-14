Во что играли средневековые дети

Хотя игры детей в Средние века могли различаться в зависимости от их социального статуса и места жительства, они всё же были важной частью их жизни, помогая им развивать социальные и физические навыки, а также готовиться к будущей роли в обществе.

Средневековье было периодом, когда детей воспитывали в строгой дисциплине и религиозности, поэтому многие игры были направлены на укрепление этих ценностей. Например, дети могли играть в "церковь", где они имитировали религиозные обряды, или в "суд", где они могли играть в судей и обсуждать самые разные моральные и этические вопросы.