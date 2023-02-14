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Во что играли средневековые дети

Во что играли средневековые дети

Автор:
14 февраля 2023 17:44
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   дети   игра   интересное   история   развлечение   средневековье   
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Средние века были периодом в истории, когда игры детей часто были связаны с их будущей ролью в обществе. Например, многие мальчишки играли в рыцарей, чтобы подготовиться к будущей службе в рыцарских орденах. Они сражались деревянными мечами и копьями и тренировались езде на лошадях.

А вот девочки играли в куклы, готовясь к будущей роли домохозяек. Ещё они могли играть в игры, связанные с шитьем, вышивкой и другими домашними навыками.

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В Англии тех лет была очень популярна игра "База для узников". В неё играли большой толпой, человек десять и больше. Поле расчерчивали мелом на две части, в конце каждой из них было пространство ("тюрьма"), куда помещали "пленника" другой команды. Нужно было вытащить своего, не угодив самому в тюрьму. Похоже на современные вышибалы.

Дети часто участвовали в обрядах и праздниках, где могли играть в такие игры, как "движение круга", где участники танцуют в кругу и поют песни, или "крысы и кошки", где одна команда изображает кошек, а другая - мышей.

Хотя игры детей в Средние века могли различаться в зависимости от их социального статуса и места жительства, они всё же были важной частью их жизни, помогая им развивать социальные и физические навыки, а также готовиться к будущей роли в обществе.

Средневековье было периодом, когда детей воспитывали в строгой дисциплине и религиозности, поэтому многие игры были направлены на укрепление этих ценностей. Например, дети могли играть в "церковь", где они имитировали религиозные обряды, или в "суд", где они могли играть в судей и обсуждать самые разные моральные и этические вопросы.

Конечно же существовали игры, связанные с природой и сельским хозяйством. Дети могли играть в "добычу", где имитировали охоту на животных, или в "ферму", где они учились ухаживать за животными и выращивать растения.

Были игры, популярные среди детей по всей Европе.

"Красные руки" - это игра, в которой игроки бросают камень, пытаясь попасть в землю, а потом они должны собрать камни, не давая другим игрокам "убить" их, бросая свой камень на камни других игроков.

Прыжки через верёвку была ещё одной популярной игрой. Ребята стояли на одном конце веревки и прыгали, пытаясь перепрыгнуть веревку и не коснуться её. Каждый раз, когда они успешно прыгали через верёвку, её поднимали ещё выше. Отличное упражнение на ловкость и выносливость.

Средневековые игры были важной частью образования и воспитания детей, помогали им развивать социальные и физические навыки. Хотя многие из этих игр могут показаться нам простыми и даже скучными, они были любимыми детскими развлечениями и оставили свой след в культуре того времени.

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Метки: Прошлое   дети   игра   интересное   история   развлечение   средневековье   
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64k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Прыжки через верёвку - это наша резиночка!
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Все игры с уклоном про *колонизаторов* и *рабов*...Европа хуль...веками..ничего не меняется))
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