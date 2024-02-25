16 спиритических фото прошлого, которые показывают, как люди, используя смекалку, охотились на призраков

Давайте разберёмся, что же представляют собой спиритические фотографии на самом деле.
Спиритические фотографии — очень интересное направление в фотоискусстве, которое приобрело особую популярность в Европе в 19-20 веке. Как правило, они представляли собой изображения призраков людей, теней, светящихся пятен и различных потусторонних сущностей. При просмотре этих фото по телу невольно пробегают мурашки, так как они выглядят действительно таинственно и жутко. Казалось бы, эта эпоха ушла в далёкое прошлое, но нет (не так быстро). Даже в наши времена находятся энтузиасты, которые верят, что подобные снимки являются свидетельством существования загробной жизни. Однако им постоянно портят жизнь скептики, которые уверены, что это просто умелые манипуляции с камерой.
Раньше спиритические снимки действительно становились объектом жарких дискуссий среди историков, социологов и искусствоведов. Однако со временем стало понятно, что весь секрет заключается в умелом обращении с камерой и плёнкой.
Для начала стоит сказать, что первые привидения «попались» на камеру совершенно случайно. Силуэты людей появлялись на фото из-за длительной экспозиции, без которой ранее невозможно было получить чёткий и красивый снимок. Если во время экспозиции в кадр попадал какой либо объект, то он неизбежно оставался на фотографии в виде прозрачного и иногда смазанного силуэта.
Этот эффект в течение некоторого времени использовался в фотографиях только в качестве художественного приёма. Однако любители всего паранормального не стали стоять в стороне. Вскоре в Европе появились фотографы, которые умели контактировать с призраками и проникать в глубины загробных миров. Стоит ли говорить о том, с какой скоростью у этих мастеров начали появляться многочисленные почитатели? Среди самых видных фотографов-спиритистов того времени стоит выделить Надара, Уильяма Муммлера и Фредерика Хадсона.
Постепенно интерес к спиритическим фотографиям возрастал. Однако позволить себе прикоснуться к «прекрасному» могли только члены различных спиритуалистских кругов. Они безоговорочно доверяли фотографам, совершенно не сомневаясь в подлинности их работ.
Чаще всего на спиритических фотографиях можно было увидеть силуэты загадочных незнакомцев или известных, но уже почивших личностей. Довольно часто люди обращались к фотографам с просьбой провести эдакий сеанс спиритизма и связаться с их умершими близкими. Удивительно, но когда фото-медиум просил предварительно принести фотографию родственника для лучшей связи с ним в потустороннем мире, ни у кого из клиентов почти никогда не возникало никаких вопросов.
Понятное дело, что мошенничество не могло продолжаться вечно. Однако любители мистики не собирались просто так отказываться от своих достижений. Со временем были созданы множественные комиссии, которые предпринимали попытки опытным путём установить подлинность и возможность получения подобных фотографий. Однако исследования показали, что все сделанные снимки оказались самой обыкновенной подделкой.
Среди ярых сторонников спиритизма был и известный писатель, который до последнего верил в достоверность слов и экспериментов медиумов.
На 20-е годы приходится последний всплеск интереса к спиритической фотографии. С конца 20-х годов она полностью утратила доверие общественного мнения.
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