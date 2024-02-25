16 спиритических фото прошлого, которые показывают, как люди, используя смекалку, охотились на призраков

Спиритические фотографии — очень интересное направление в фотоискусстве, которое приобрело особую популярность в Европе в 19-20 веке. Как правило, они представляли собой изображения призраков людей, теней, светящихся пятен и различных потусторонних сущностей. При просмотре этих фото по телу невольно пробегают мурашки, так как они выглядят действительно таинственно и жутко. Казалось бы, эта эпоха ушла в далёкое прошлое, но нет (не так быстро). Даже в наши времена находятся энтузиасты, которые верят, что подобные снимки являются свидетельством существования загробной жизни. Однако им постоянно портят жизнь скептики, которые уверены, что это просто умелые манипуляции с камерой.