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Забава, которая всегда с тобой

Забава, которая всегда с тобой

Автор:
24 февраля 2024 19:37
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   игра   кот   котик   кусание   орган   отдых   развлечение   фото   хвост   
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Если бы у человека был хвост, то, возможно, он использовался бы для демонстрации настроения и коммуницирования с себе подобными.

Перечень функций этого важного органа у котеек довольно широкий. С помощью хвоста можно выражать негодование, добавлять изящества позе и походке, плотнее клубковаться. А ещё погоняться за собственным хвостом и в итоге поймать (или не поймать) его – это прекрасный способ скоротать время и развлечься. И никаких дорогих гаджетов не нужно. Даже жаль, что люди свой хвост не сохранили.

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Метки: Животное   игра   кот   котик   кусание   орган   отдых   развлечение   фото   хвост   
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