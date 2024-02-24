Забава, которая всегда с тобой

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Если бы у человека был хвост, то, возможно, он использовался бы для демонстрации настроения и коммуницирования с себе подобными.
Перечень функций этого важного органа у котеек довольно широкий. С помощью хвоста можно выражать негодование, добавлять изящества позе и походке, плотнее клубковаться. А ещё погоняться за собственным хвостом и в итоге поймать (или не поймать) его – это прекрасный способ скоротать время и развлечься. И никаких дорогих гаджетов не нужно. Даже жаль, что люди свой хвост не сохранили.
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