Забава, которая всегда с тобой

Перечень функций этого важного органа у котеек довольно широкий. С помощью хвоста можно выражать негодование, добавлять изящества позе и походке, плотнее клубковаться. А ещё погоняться за собственным хвостом и в итоге поймать (или не поймать) его – это прекрасный способ скоротать время и развлечься. И никаких дорогих гаджетов не нужно. Даже жаль, что люди свой хвост не сохранили.