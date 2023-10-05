Всё ради лайков: пара сфотографировалась на опасной железной дороге

Некоторые люди пойдут на всё ради контента. Эта пара из Англии, например, решила сделать фотки на железнодорожных путях, где часто ходят поезда со скоростью 160 км в час.
Пара велосипедистов из английского графства Беркшир остановилась возле железнодорожных путей, и решила сфоткаться. Девушка присела прямо на них, а парень её фотографировал. На этом участке каждый день может проходить до 130 поездов со скоростью 160 километров в час — поэтому парочка сильно рисковала. Кроме того, на этих рельсах может ударить током.
Парочку засняла камера наблюдения на путях. За последнее время на всём участке железной дороги между Пензансом и Паддингтоном часто регистрировали подобных искателей приключений — в том числе детей, бегающих по путям. Из-за этого местные власти приняли меры: установили больше предупреждающих знаков, камеры, и начали проводить образовательные мероприятия.
"Участились случаи незаконного проникновения на железную дорогу, что создаёт ряд проблем. Нарушители могут получить травмы, или в худшем случае — погибнуть. Фотография для социальных сетей никогда не стоит того, чтобы так рисковать," - сказал Энди Филлипс, руководитель программы Network Rail.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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