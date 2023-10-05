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Всё ради лайков: пара сфотографировалась на опасной железной дороге

Всё ради лайков: пара сфотографировалась на опасной железной дороге

Автор:
05 октября 2023 18:55
Сообщество : Истории
Метки: Англия   Великобритания   Видео   Случаи   железная дорога   истории   люди   рельсы   странные люди   фото   
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Некоторые люди пойдут на всё ради контента. Эта пара из Англии, например, решила сделать фотки на железнодорожных путях, где часто ходят поезда со скоростью 160 км в час.

Пара велосипедистов из английского графства Беркшир остановилась возле железнодорожных путей, и решила сфоткаться. Девушка присела прямо на них, а парень её фотографировал. На этом участке каждый день может проходить до 130 поездов со скоростью 160 километров в час — поэтому парочка сильно рисковала. Кроме того, на этих рельсах может ударить током.

Парочку засняла камера наблюдения на путях. За последнее время на всём участке железной дороги между Пензансом и Паддингтоном часто регистрировали подобных искателей приключений — в том числе детей, бегающих по путям. Из-за этого местные власти приняли меры: установили больше предупреждающих знаков, камеры, и начали проводить образовательные мероприятия.


"Участились случаи незаконного проникновения на железную дорогу, что создаёт ряд проблем. Нарушители могут получить травмы, или в худшем случае — погибнуть. Фотография для социальных сетей никогда не стоит того, чтобы так рисковать," - сказал Энди Филлипс, руководитель программы Network Rail.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Англия   Великобритания   Видео   Случаи   железная дорога   истории   люди   рельсы   странные люди   фото   
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11  комментариев
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32k
Teodor 2 часа назад
Умереть - не встать, баба с чуваком на рельсах сфоткались! "Все ради лайков" , блин... это твой пост ради них написан.
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4k
Двестиграмм Полчаса назад
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0
Сергей 37 минут назад
А как их должно ударить током? Третьего рельса не видно. Это же не метро
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132
Константин Котов 38 минут назад
Тем временем упавшая сосиска Якубени кажется уже остыла.
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52k
turyst 42 минуты назад
Хм... А там не пешеходный переход?
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863
ProFanas 46 минут назад
Так! Я не понял: - а где поезд на 160 км/ч? Где расколбас и трупы?
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27k
AzuveR 58 минут назад
Если они не прекратят заниматься такой муйнёй, то фотографии будут рассматривать родные и близкие ,но уже на их могильных плитах.
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36k
Опаньки Час назад
что за конский навоз ? пост о том как кто-то ходит по рельсам ? капец
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23k
ЦСКА 2 часа назад
Пусть в Москву приезжают, на МКАДе пофоткаться...Домой частями, экспресс-доставкой поедут!
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