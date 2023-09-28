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Самый татуированный британец жалуется на "дискриминацию" на работе

Самый татуированный британец жалуется на "дискриминацию" на работе

Автор:
28 сентября 2023 17:29
Сообщество : Истории
Метки: Великобритания   Разное   истории   история   люди   работа   странные люди   тату   татуировки   фото   
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42-летний британец Мэтью Уилан на 90% покрыт татуировками — на его теле более 300 рисунков. Недавно он признался, что на предыдущем месте работы его "дискриминировали" из-за яркой внешности и тату.

Тело британца Мэтью Уилана, который сейчас известен под длинным псевдонимом King Of Inkland King Body Art The Extreme Ink-ite, на 90 процентов покрыто татуировками. Недавно 42-летний мужчина признался, что на предыдущем месте работы его "прятали" от руководителей компании из-за экзотической внешности. Это происходило, пока Мэтью работал в колл-центре.


"В наш офис должны были приехать руководители, поэтому было принято решение провести "кадровую перестановку". Меня перевели из одного офиса в другой. И я был единственным, кого так переместили," - рассказал парень.

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По мнению парня, вся эта дискриминация — из-за его яркой внешности и татуировок. "Дискриминацией" он назвал ещё один случай: так как он официально сменил настоящее имя на псевдоним, британский банк HSBC отказал ему в открытии счёта. Как рассказал Мэтью, компания отказалась открывать новый счёт, так как имя в документах не совпадало с новым именем в паспорте.


"Они дискриминируют меня из-за моей идентичности," - говорит King Of Inkland King Body Art The Extreme Ink-ite (он же Мэтью).

В 2013 году ему также отказали в выдаче паспорта на новое имя King Of Inkland King Body Art The Extreme Ink-ite: по заявлениям властей, оно не соответствовало определённым правилам. Однако, парень бросил вызов правительству, и успешно — в 2014 году он таки получил паспорт с новым полным именем.


По словам парня, он увлёкся боди-артом в 16 лет — тогда он и набил первые татуировки. Сейчас у него более 300 тату, включая окрашенные в чёрный белки глаз. В 2020 году Мэтью делился, что мечтает найти любовь всей своей жизни и создать семью, но жаловался, что до этого ему попадались только легкомысленные девушки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   Разное   истории   история   люди   работа   странные люди   тату   татуировки   фото   
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16  комментариев
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60k
pynh Час назад
Дурак.
Урод.
Считает себя умным и красавчиком.

Правильно делают что чморят
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6k
Mixalych 41 секунду назад
Как его вообще на работу взяли? По интернету?
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5k
foggen2 Минуту назад
ТАКОЕ ночью приснится-трусами не отмахаешься....
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9k
alex9845 7 минут назад
Играясь в 20 лет не понимают что в те же 40 это будет уже не круто. В 40 просто имея хорошую внешность хорошо если повезло с работой.
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6k
Wadim 13 минут назад
ёпный пстц
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27k
AzuveR 16 минут назад
Если бы он мог добраться до остатков своего мозга,думаю,что он и остатки забил татухой.
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3k
OLDer 21 минуту назад
Еще позирует как качек.
Кусок мяса.
Просроченного
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32k
MatveiVainrub Полчаса назад
Потому что невозможно быть доЛ6о*60м . И хотеть , что бы окружающие относились к тебе нормально .
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30k
Юрьевич Полчаса назад
Теперь у него один выход - перекраситься в негра.

А если он ещё и геем станет, то его на работе на руках будут носить
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1k
Sumrak58100 Полчаса назад
Пусть радуется, что его вообще на работу взяли.
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57k
Опиум для народа 46 минут назад
Правильно дискриминируют. Он же психически неполноценный.
-"В 2020 году Мэтью делился, что мечтает найти любовь всей своей жизни и создать семью, но жаловался, что до этого ему попадались только легкомысленные девушки."-
-а каких он ждёт? Он своё "бало в зеркало видел? На него нормальные и не клюнут.)
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18k
Роберт Шекли 57 минут назад
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127k
Аааа Час назад
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426
Гугенот Час назад
Вопрос к тем у кого набиты татухи... а сколько, примерно, будет стоить всё это "счастье"? Не косарь ведь...
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9k
Гомерчик Час назад
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33k
Snork Snorkoff Час назад
"Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так…"
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