Самый татуированный британец жалуется на "дискриминацию" на работе

42-летний британец Мэтью Уилан на 90% покрыт татуировками — на его теле более 300 рисунков. Недавно он признался, что на предыдущем месте работы его "дискриминировали" из-за яркой внешности и тату.
Тело британца Мэтью Уилана, который сейчас известен под длинным псевдонимом King Of Inkland King Body Art The Extreme Ink-ite, на 90 процентов покрыто татуировками. Недавно 42-летний мужчина признался, что на предыдущем месте работы его "прятали" от руководителей компании из-за экзотической внешности. Это происходило, пока Мэтью работал в колл-центре.
"В наш офис должны были приехать руководители, поэтому было принято решение провести "кадровую перестановку". Меня перевели из одного офиса в другой. И я был единственным, кого так переместили," - рассказал парень.
По мнению парня, вся эта дискриминация — из-за его яркой внешности и татуировок. "Дискриминацией" он назвал ещё один случай: так как он официально сменил настоящее имя на псевдоним, британский банк HSBC отказал ему в открытии счёта. Как рассказал Мэтью, компания отказалась открывать новый счёт, так как имя в документах не совпадало с новым именем в паспорте.
"Они дискриминируют меня из-за моей идентичности," - говорит King Of Inkland King Body Art The Extreme Ink-ite (он же Мэтью).
В 2013 году ему также отказали в выдаче паспорта на новое имя King Of Inkland King Body Art The Extreme Ink-ite: по заявлениям властей, оно не соответствовало определённым правилам. Однако, парень бросил вызов правительству, и успешно — в 2014 году он таки получил паспорт с новым полным именем.
По словам парня, он увлёкся боди-артом в 16 лет — тогда он и набил первые татуировки. Сейчас у него более 300 тату, включая окрашенные в чёрный белки глаз. В 2020 году Мэтью делился, что мечтает найти любовь всей своей жизни и создать семью, но жаловался, что до этого ему попадались только легкомысленные девушки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Урод.
Считает себя умным и красавчиком.
Правильно делают что чморят
Кусок мяса.
Просроченного
А если он ещё и геем станет, то его на работе на руках будут носить
-"В 2020 году Мэтью делился, что мечтает найти любовь всей своей жизни и создать семью, но жаловался, что до этого ему попадались только легкомысленные девушки."-
-а каких он ждёт? Он своё "бало в зеркало видел? На него нормальные и не клюнут.)
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так…"