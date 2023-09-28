Самый татуированный британец жалуется на "дискриминацию" на работе

По мнению парня, вся эта дискриминация — из-за его яркой внешности и татуировок. "Дискриминацией" он назвал ещё один случай: так как он официально сменил настоящее имя на псевдоним, британский банк HSBC отказал ему в открытии счёта. Как рассказал Мэтью, компания отказалась открывать новый счёт, так как имя в документах не совпадало с новым именем в паспорте.

"Они дискриминируют меня из-за моей идентичности," - говорит King Of Inkland King Body Art The Extreme Ink-ite (он же Мэтью).