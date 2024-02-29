14 экзотических овощей со всего света, которые привлекают внимание необычными видом, вкусом и названием

В мире встречается огромное разнообразие необычных овощей, которые поражают своей удивительной формой, цветом и вкусом. Некоторые из них стали символами определённых регионов и культур, вызывая интерес у туристов и гурманов.
По своей консистенции и вкусу ока чем-то напоминает картофель. Ранее растение культивировалось в Андах Южной Америки.
Произрастает на скалистых землях, находящихся возле океанов. Морская спаржа невероятно популярная в Англии.
Забавное и необычное растение семейства тыквенных, родиной которого является Центральная Америка. По вкусу напоминает кабачок.
Молодые, ещё не развернувшиеся побеги папоротника, которые абсолютно съедобны и используются в пищу во многих странах.
Оказывается, бананы бывают овощными. К таким относится, например, плантан. Он не употребляется в пищу в сыром виде. Его нужно обязательно термически обрабатывать (жарить, варить или готовить на пару).
Культура, которая по вкусу напоминает батат, картофель и кукурузу.
Это растение, похожее одновременно на кабачок и спаржу, произрастает в Африке, Индии и на Ближнем Востоке.
Миниатюрный сорт тыквы, чей размер не превышает бейсбольный мяч.
Это не маленькие арбузы, а особенные тропические огурцы, которые впервые начали выращивать в Центральной Америке.
Ямс — это клубневая культура, похожая на картофель. Выращивается в тропических и субтропических регионах и широко используется в кулинарии по всему миру.
Момордика, также известная как горький огурец, является плодовым растением, часто используемым в кулинарии и традиционной медицине. Её плоды имеют горький вкус и обладают высоким содержанием витаминов и антиоксидантов. Момордика широко используется в азиатской кухне.
Это бобовое растение, которое выращивается ради съедобных зелёных стручков, содержащих незрелые семена.
Нет, это не маленькие гусеницы, а съедобные клубни, которые можно есть сырыми, мариновать в уксусе или готовить на пару. Растение происходит из Азии.
Пепино — растение, относящееся к семейству паслёновые. Является чем-то средним между овощем и фруктом. Всё зависит от степени зрелости. Более спелые плоды употребляются сырыми, они имеют сладкий приятный вкус. Незрелые плоды пепино больше подходят для салатов — их лучше термически обрабатывать. Произрастает растение в Чили и Перу.
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