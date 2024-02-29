14 экзотических овощей со всего света, которые привлекают внимание необычными видом, вкусом и названием

Пепино — растение, относящееся к семейству паслёновые. Является чем-то средним между овощем и фруктом. Всё зависит от степени зрелости. Более спелые плоды употребляются сырыми, они имеют сладкий приятный вкус. Незрелые плоды пепино больше подходят для салатов — их лучше термически обрабатывать. Произрастает растение в Чили и Перу.