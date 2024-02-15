Самые удивительные и странные открытия, совершенные в 2023

2023 год, вопреки полнейшему безумию, происходящему в мире, был полон научных открытий.
Когда нужно понять , сколько лет Вселенной, можно разбить ее на привычные нам 12 месяцев. Так будет проще для понимания.
1 января в 12 часов ночи произошел Большой взрыв, создавший время и пространство в том виде, в котором мы его знаем.
15 марта начали формироваться зачатки Млечного Пути. Наша Солнечная система начала формироваться только 1 сентября, а первые многоклеточные организмы появились на Земле только 1 декабря.
Когда же появился Homo sapiens? Это произошло 31 декабря в 23:53.
Учитывая этот контекст, открытие новой черной дыры (в начале ноября 2023 года) становится еще более впечатляющим.
Она датируется всего 470 миллионами лет после Большого взрыва. Это самая старая черная дыра из когда-либо виденных учеными, Это значит, что по нашему космическому календарю она попадает на вторую неделю января.
Черная дыра также очень массивна, она в 100 миллионов раз больше нашего Солнца. Ученые надеются, что это новое открытие позволит глубже понять, как вообще рождаются черные дыры.
Откуда взялась вода на Земле? Многие исследовательские группы пытаются найти ответ на этот вопрос, и в 2023 году они получили важную зацепку.
Стоит напомнить, что этот телескоп запустили только в 2021 году, но за такой короткий период он уже сделал ряд потрясающих открытий.
Пояс астероидов — область Солнечной системы, расположенная между орбитами Марса и Юпитера. Речь о нем идет не просто так.
Используя прибор Уэбба NIRSpec (спектрограф ближнего инфракрасного диапазона), астрономы впервые подтвердили наличие газа – в частности, водяного пара – вокруг кометы в главном поясе астероидов.
Тем не менее, успешное обнаружение воды связано с новой загадкой: в отличие от других комет, комета 238P/Read не имела обнаруживаемого углекислого газа.
Как правило, углекислый газ составляет около 10 процентов летучего вещества в комете, которое может быть легко испарено солнечным теплом.
Одна из теорий заключается в том, что комета имела углекислый газ, когда она сформировалась, но потеряла его со временем из-за высоких температур.
Даже сейчас происходят случайные открытия новых видов. Например, кто-то может отправиться в поход по джунглям и наткнуться на невиданных ранее птиц или насекомых.
А иногда за открытием новых видов стоит целая научная работа. Именно так обстоят дела с новым анализом зоны Кларион-Клиппертон.
Это территория Тихого океана, которая изучается в качестве будущего места глубоководной добычи полезных ископаемых, поскольку она богата различными минералам.
Но в ходе изучения местности ученые обнаружили более пяти тысяч ранее неизвестных видов морских существ. Но есть загвоздка.
Если мы начнем бурить там скважины, большинство из обитателей этой местности погибнет еще до подробного описания каждого из них.
Изначально исследователи считали, что эта странная вещица - швейный инструмент, но всё оказалось куда прозаичней.
По мнению экспертов, этот деревянный артефакт имеет поразительное сходство с фаллосом. Однако существуют теории относительно его использования:
Королева Шотландии Мария жила более 400 лет назад. Однако именно в 2023 году мы получили новый взгляд на 19 лет ее заточения.
Английская королева Елизавета I заключила Марию в тюрьму в 1568 году, увидев в ней угрозу для своей короны.
В течение почти двадцати лет после этого она писала зашифрованные послания своим соотечественникам и передавала их по надежным каналам.
Трое любителей в свободное от работы время смогли расшифровать более пятидесяти тысяч слов из ее писем.
Среди открывшихся сведений - крайние меры Марии по сохранению путей сообщения, попытки заручиться поддержкой союзников и даже ее мысли о Елизавете.
Никогда бы не подумал, что компьютерщик, пианист и астрофизик вместе сделают одно из величайших исторических открытий прошлого года.
Великая пирамида Хеопса - одно из самых узнаваемых сооружений в мире. Она также является одним из наиболее хорошо изученных сооружений древности, причем археологи пристально изучали пирамиду на протяжении десятилетий.
Но даже этого оказалось мало. Над первоначальным входом было обнаружен доселе неизвестное помещение. Судя по всему человек не вступал в эту комнату более 4500 лет. Это немного шокирует.
Обнаружение полого пространства в пирамиде — это уже что-то особенное. Но тот факт, что эта камера достаточно большая, чтобы вместить несколько человек, делает открытие еще более удивительным.
Подтвержденные результаты наглядно демонстрируют необходимость дальнейших исследований египетских пирамид. А значит впереди нас ждут еще множество поразительных открытий.
Много веков назад пергамент был поистине ценным материалом, и его часто использовали повторно.
По сути, первоначальная надпись стиралась, а на свежей чистой бумаге писалось что-то новое (такой тип документа называется палимпсест).
Однако с помощью ультрафиолетовой технологии, доступной сегодня, мы можем обратить этот процесс вспять и увидеть оригинальный текст.
Именно так поступил медиевист Григорий Кессель , обнаружив ранее невиданное толкование Библии - точнее, 12-й главы Евангелия от Матфея.
Документ был известен как двойной палимпсест, поскольку с бумаги текст стирался как минимум дважды. Эта глава является одним из самых ранних переводов Евангелия из когда-либо найденных.
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Королева Шотландии Мария жила более 400 лет назад. Однако именно в 2023 году мы получили новый взгляд на 19 лет ее заточения."
А можно с этого места поподробнее. Друг спрашивает.
А новых сущест оставьте пока в покое, сначал корона, потом ядерная война, в потом поговорим о новых видах, желающих нас снести с верха пищевой цепочки.
Чего тут "особенного" и "удивительного"? Прораб часть блоков налево пустил.
А как учёные вообще определяют возраст чёрных дыр? Насколько я помню из уроков астрономии, за горизонтом событий, время идёт по-другому. Допустим, сто лет назад, мы увидели образование ЧД. Для нас сегодняшних, её возраст 100 лет. Но сама ЧД, за это время прожила гораздо меньше и её возраст, допустим, лишь один год.
К тому-же, если возраст молодой ЧД ещё можно определить по остаткам ещё непоглощённых ею галактик, то как определить возраст ЧД, которая уже сожрала всё, до чего могла дотянуться неизвестно сколько миллионов лет назад? Чот меня терзают смутные сомнения в правдивости учёных. Можно назвать любую цифру от балды. Всё-равно никто не сможет проверить.
Пожирая звезды, всё вокруг меняет своё свечение, этот свет сквозь пространство и время топает к нам, вот это и считают.
Понятно, что объект старше видимого нам сейчас излучения.
Поэтому возраст этих объектов имеет приставку "как минимум".
NASA