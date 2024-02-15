Самые удивительные и странные открытия, совершенные в 2023

Когда нужно понять , сколько лет Вселенной, можно разбить ее на привычные нам 12 месяцев. Так будет проще для понимания.

1 января в 12 часов ночи произошел Большой взрыв, создавший время и пространство в том виде, в котором мы его знаем.

15 марта начали формироваться зачатки Млечного Пути. Наша Солнечная система начала формироваться только 1 сентября, а первые многоклеточные организмы появились на Земле только 1 декабря.