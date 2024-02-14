Стеклянная губка: сады призраков на дне бездны

Знаете Эйфелеву башню? С уверенностью заявляем, что это тотальный плагиат. Стеклянные губки разработали передовые инженерные решения как минимум 540 миллионов лет назад! Когда там появился хомо сапиенс? Вот-вот, мы этим губкам в прорабы не годимся!
Стеклянные, или шестилучевые губки, — огромный и поистине удивительный класс беспозвоночных животных. Учёные насчитывают около 600 видов стекляшек, но учитывая их малоизученность, на деле губок может быть куда больше.
Внешне большинство из них выглядит похоже друг на друга и совсем не похоже на живых существ. Непросвещенный в тонкостях биологии наблюдатель легко спутает губку с призраком океана, чьи бесплотные останки прикованы ко дну невидимым балластом. Риф из полупрозрачных тел может растянуться на 20 метров в высоту и 7 километров в длину! Воистину завораживающее и пугающее зрелище!
Зато сведущие люди заметили в конструкции губок множество функциональных решений и применили их на практике! И неудивительно, ведь стеклянные губки — это первые в мире архитекторы! Как и полагается призракам, стеклянные губки — существа древние. Настолько, что, вероятно, на их «глазах» происходила эволюция одноклеточных живых организмов в многоклеточные соединения. Но уже тогда, полмиллиарда лет назад, они научились строить из себя конструкции настолько совершенные, что современные двуногие инженеры берут их разработки за основу современных зданий.
Знаменитые на весь мир Эйфелева башня, лондонский небоскрёб-сигара, барселонский отель и многие другие постройки были спроектированы по принципам стеклянных губок. И это только начало! Ведущие инженеры и исследователи говорят, что шестилучёвки помогут человечеству строить лучше, выше, больше и надёжнее. Причём не только небоскрёбы: эти же принципы вполне применимы и к огромным мостам, и даже к космическим кораблям! Так в чём же секрет стеклянных губок?
На сегодняшний день их известно сразу три. Во-первых, материал. Полупрозрачное тело животного, что кажется мягким и хрупким, на самом деле состоит из натурального стекла! Губки научились делать его из кремния задолго до появления у человека плавильных печей: они абсорбируют кремниевую кислоту и создают из неё спикулы — структурные элементы своего тела, которые складываются в единый скелет. Так бесхребетное существо обретает прочную форму.
Стекло — штука хрупкая, справедливо отметит читатель. И мы с вами согласимся. Но стеклянные губки — нет. Они выдерживают давление на глубине свыше 6 км, стойко противостоят подводным течениям и морским обитателям. И всё благодаря второму секрету. Если присмотреться, как тело губки устроено, вы увидите не хаос, а отточенную схему.
Отдельные мельчайшие спикулы складываются в волокна, волокна — в решётки, а решетки — в тонкие слои стеклоподобной структуры. Так образуется внешний скелет губки. Пока неизвестно, как такие древние организмы научились выстраивать математически идеально выверенные схемы. Но времени подумать у них было завались: по некоторым данным, продолжительность жизни одной губки составляет около 15 000 лет. По другим — все 40 000.
С возрастом губки обрастают полезными знакомствами. И это их третий секрет. Оказывается, стекловидные волокна не просто поддерживают структуру, а могут проводить и направлять свет. Самим губкам от этого не жарко и не холодно, а вот организмам-симбионтам свет очень даже нужен. Они живут на, в и около губок, помогая им развиваться и добывать пропитание.
Это свойство животин может помочь в ещё одной человеческой беде — передача данных. Обычные провода, сейчас используемые повсеместно, имеют ряд недостатков. Оптоволокно тоже не идеально. А вот волокна скелета стеклянных губок, согласно некоторым исследованиям, для передачи данных по своим свойствам намного лучше наших людских разработок. Почти идеальны!
Что ж, права была поговорка: всё новое — это хорошо забытое старое! Осталось вспомнить, внедрить и не забыть поблагодарить наших призрачных помощников — без их разработок нам бы пришлось нелегко!
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