Стеклянная губка: сады призраков на дне бездны

Это свойство животин может помочь в ещё одной человеческой беде — передача данных. Обычные провода, сейчас используемые повсеместно, имеют ряд недостатков. Оптоволокно тоже не идеально. А вот волокна скелета стеклянных губок, согласно некоторым исследованиям, для передачи данных по своим свойствам намного лучше наших людских разработок. Почти идеальны!

Что ж, права была поговорка: всё новое — это хорошо забытое старое! Осталось вспомнить, внедрить и не забыть поблагодарить наших призрачных помощников — без их разработок нам бы пришлось нелегко!