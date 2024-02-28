Они остались за кадром, но были не менее знамениты, чем остальные герои

У Моники и Рэйчел был сосед, которого называли не иначе как "мерзкий голый парень". Он жил напротив и за всё время сериала его показали лишь три раза и то мельком. А разговоров о нём было! По отрывкам разговоров можно понять, что мерзкий голый парень не всегда был таким уж толстяком, каким его увидел Росс. Ещё у него, несмотря ни на что, были какие-то романтические связи. Ну и может быть он был не таким уж прямо отвратительным, а иначе зачем на него столько пялиться?