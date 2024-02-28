Они остались за кадром, но были не менее знамениты, чем остальные герои

С появлением кино (и телевидения) визуализация персонажей стала очень важна. Образ, манера поведения, внешность определяли то, как героя будет воспринимать зритель. Однако, со временем, творцы научились создавать персонажей, невидимых публике, но оказывающих большое влияние на сюжет.
Некоторые из них не просто становятся частью актёрской группы, а играют главные роли. Кто-то из них просто воображение героя кино, а кто-то просто находится по ту сторону телефона или экрана. Вот несколько фильмов и сериалов с такими киногероями, которые запомнились зрителям навсегда.
Драма об отношениях мужчины и его операционной системы стала чем-то вроде лайтового "Чёрного зеркала". Мир, где отношения складываются не с живыми людьми, а с программным обеспечением, а письма любимым людям пишут не самостоятельно, а с помощью специального помощника, рассказав ему всю свою жизнь.
Герой, которого сыграл Хоакин Феникс, влюбляется в Саманту также, как можно влюбиться в реальную женщину. У них даже существуют интимные отношения. Режиссёр Спайк Джонс очень точно увидел довольно скорое будущее человечества в мире, где цифровые технологии стали полноценными членами семьи.
Персонаж, вокруг которого движется весь сюжет, большую часть фильма не появлялся в кадре просто потому, что был в животе матери. Но когда наконец он рождается, Полански не даёт зрителю увидеть дитя в коляске Розмари. Однако, именно по её реакции становится ясно, что тот кошмар, которого она боялась во время беременности, случился. И от этого у зрителя бегут мурашки по коже, потому что режиссёр дал ему возможность визуализировать ужас в собственной голове.
Довольно непросто визуализировать всякую нечисть. Проще показать, что она есть: открыть все дверцы шкафа, занавески задёрнуть или хлопнуть дверью. Но всё-таки иногда можно показать какого-то жуткого психопата или же сгорбленную мерзкую старуху Создатели "Ведьмы из Блэр" не стали демонстрировать свою основную героиню и от этого становится намного страшнее. Ночной лес шуршит, фигурки из веток в неожиданных местах, таинственные камешки, сложенные особым образом... Это напугает хлеще любого скримера.
Для наёмных убийц заказчик жертв обычно остаётся в тени: они получают заказы по телефону или же в конвертах, оставленных в оговоренных местах. Но такое может быть не только в мире криминала.
Три девушки, выступающие на стороне правопорядка, слышат загадочного миллионера Чарли Таунсенда исключительно через передатчик. То, что его не видно, не мешает ему стать активным участником происходящего и авторитетным руководителем.
У Моники и Рэйчел был сосед, которого называли не иначе как "мерзкий голый парень". Он жил напротив и за всё время сериала его показали лишь три раза и то мельком. А разговоров о нём было! По отрывкам разговоров можно понять, что мерзкий голый парень не всегда был таким уж толстяком, каким его увидел Росс. Ещё у него, несмотря ни на что, были какие-то романтические связи. Ну и может быть он был не таким уж прямо отвратительным, а иначе зачем на него столько пялиться?
Одно из самых известных и самых загадочных творений Дэвида Линча. И та Диана, которой агент Купер шепчет свои аудиозаметки, отлично вписалась в этот загадочный сериал.
Поклонники сериала создали своеобразный культ вокруг Дианы: кто-то считает, что она настоящий напарник Кайла МакЛахлена, кто-то уверен, что это некое альтер-эго главного героя, ну а есть те, кто считает, что Диана в голове Купера просто вытеснила память о погибшей любимой Кэролайн.
Что ж. Ни одна из этих теорий не опровергалась и не подтверждалась.
В комедийном сериале все герои оказываются под постоянной слежкой камер и сохранить хоть какую-то уединённость. Но и тут нашлось место некоему загадочному "Скрэнтонскому душителю", про которого все говорят, но на экране он не показывается.
Это такой серийный убийца, запугавший весь городок, где находится офис. Все сотрудники внимательно следят за упоминаниями "душителя" в прессе, наряжаются в его костюм на Хэллоуин или делают реконструкцию его преступлений на планёрках.
"Теория большого взрыва" Мама Говарда Воловица
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Отношения Говарда с его мамой длятся несколько сезонов и они довольно-таки болезненные. Властная и манипулирующая сыном миссис Воловиц, к которой он испытывает нездоровую привязанность и ненависть одновременно, стала полноценным персонажем сериала. Актриса Кэрол Сьюзи, ставшая тем самым голосом миссис Воловиц, влюбила в себя не только зрителей, но и самих актёров. Новость о её смерти потрясла актёров и создателей "Теории". Сцена, где они прощаются с "мамой Говарда", вспоминая о ней, становится очень пронзительной, если знать, что то, что они говорят - это слова о реальном человеке. Кстати, с тех самых пор, на холодильнике в квартире Шелдона и Леонарда, всегда висела небольшая фотография Кэрол Сьюзи.
А мы навсегда запомним её знаменитое "ГООООВАРД!"
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