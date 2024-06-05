20 культовых киномоментов, которые были чистой импровизацией

На первый взгляд, отход от сценарного плана на съёмочной площадке — это неизбежный путь к катастрофе. Но иногда всё получается как нельзя лучше. Об этом могут рассказать актёры, которые рискнули сымпровизировать — и не прогадали!
Повтор реплики Бена Стиллера «Но почему именно модели-мужчины?» в разговоре с героем Дэвида Духовны был случайностью — Бен просто забыл свою настоящую реплику и повторил еще раз предыдущую. Но угодил прямо в точку, поскольку ему как раз пытались объяснить, что мужчины-модели простоваты, легкоуправляемы, внушаемы и поэтому используются сильными мира сего для всяких нехороших дел вроде убийств политиков.
Когда Вигго Мортенсен (Арагорн) пинает шлем возле кучи орков, он кричит так сильно, потому что сломал в этот момент два пальца на ноге. И эти кадры были использованы в фильме.
Во время съемок фильма «Миссис Даутфайр» (1993) Робин Уильямс так много импровизировал, что пришлось сделать несколько вариантов фильма с разными возрастными ограничениями: PG (детям рекомендуется смотреть фильм с родителями), PG-13 (детям до 13 лет просмотр нежелателен), R (лица, не достигшие 17-летнего возраста, допускаются на фильм только в сопровождении одного из родителей, либо законного представителя) и NC-17 (лица 17-летнего возраста и младше на фильм не допускаются).
Сцена эпиляции. Говорят, Стив Каррелл заставил на самом деле натирать его воском, и в каждой сцене было только по одному дублю. Он импровизировал все, что говорил, когда ему делали эпиляцию. Он извинялся перед актрисами, на которых кричал между дублями.
Стэнли Кубрик поощрял импровизацию во время съемок «Сияния», и легендарная фраза «А вот и Джонни!», произнесенная Джеком Николсоном, была выдумана актером на ходу.
Когда Лео и Кейт держатся за поручни на корме, а корабль начинает свое последнее погружение, она говорит: «Джек, здесь мы впервые встретились». Ди Каприо смотрит на нее в замешательстве, а затем просто целует в лоб. Кейт Уинслет сымпровизировала эту фразу.
Уморительные реплики Билли Кристалла почти все были импровизацией. В том числе и классическая "MLT — mutton, lettuce, and tomato". «Любовь — самая прекрасная вещь на свете... если не считать сэндвича с бараниной, салатом и помидором». Рассказывают, что съемка его дублей была проблемой, потому что члены съемочной группы и актеры в кадре не могли удержаться от смеха.
Во время съемок Райан Гослинг взял на руки бродячую кошку, появившуюся из ниоткуда. Ее решили оставить в фильме, так как Дэн Данн (герой Райана) потерял свою кошку всего за несколько сцен до этого.
Момент, когда Вэл Килмер называет историю Мэверика "bullshit" (то есть «полная хрень»), когда тот говорит о МиГе. Он произносит это как бы кашляя в руку.
Скала сымпровизировал реплику "big a-head" в «Форсаже 6». Лудакрис аж выплюнул свой напиток — это его искренний, незапланированный ответ.
Когда Клифф подвозит Рика на съемочную площадку, Брэд Питт кричит: «Постой! Ты Рик, чертов, Далтон! Не забывай об этом!». Эта фраза была полностью импровизирована, и Тарантино, очевидно, она понравилась.
В сцене, когда дети переезжают жить в дом злодея-опекуна, Джим Кэрри отошел от сценария, обратившись к режиссеру и актеру, играющему Клауса, и попросил его повторить свои реплики, так как придумал, как на них круче отреагировать. Все согласились и эта импровизация вошла в фильм.
Мартин Шин умудрился порезать себе руку в начале фильма «Апокалипсис сегодня» — и не понарошку, а по-настоящему. Несколько мгновений спустя, когда он предлагает сигарету на лодке, мы все еще можем увидеть рану.
Сцена «Воняет крысой», когда Джек Николсон крадется за героем Лео ди Каприо, изображает крысиную морду и издает звуки «шшшш», была его импровизацией.
Родди Пайпер сымпровизировал фразу «Я пришел сюда жевать жвачку и надирать задницы. Жвачка у меня закончилась». Джон Карпентер сказал Родди, что он по сюжету не грабитель банка, но в руках у актера был дробовик, а на глазах — солнцезащитные очки, так что он просто обязан был произнести что-то эдакое.
Практически вся роль Фреда Уилларда — импровизация. Особенно фраза «Он бросился на нее, как будто она сделана из бекона».
Пол Сорвино без репетиций и не по сценарию бьет Рэя Лиотту по лицу, вызывая у героя Лиотты искреннюю удивленную реакцию.
В фильме «Волк с Уолл-стрит» (2013) Мэттью Макконахи поет песню и бьет себя в грудь. Изначально это не входило в сценарий. На самом деле это была техника расслабления, которую МакКонахи выполнял перед каждым дублем. А Леонардо Ди Каприо заметил и спросил, можно ли включить этот момент в сцену.
Сцена, в которой Дастин Хоффман кричит «Я здесь гуляю!». таксисту, когда он и Джон Войт переходят улицу, — импровизация актёра.
Во время финальной погони отрицательный персонаж переворачивается в воздухе, когда его машина разбивается. Он не должен был так лететь по воздуху, это случайно вышло, трюк пошел не так. Он мог сильно пострадать, но все обошлось, и кадр получился таким хорошим, что его включили в фильм.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 10 лучших фильмов, которые Джеки Чан снял в качестве режиссёра
- Они остались за кадром, но были не менее знамениты, чем остальные герои
- Памела Андерсон и Лиам Нисон сыграют в новом "Голом пистолете"
- В России снимут новый фильм про Петрова и Васечкина
- 10 знаменитых актёров, которые играли монстров в фильмах, где их было не узнать
Сцену с зарядкой на даче снимали зимой, в день съемок, на улице стоял 17-градусный мороз. Леонов, Вицин и Крамаров настолько не хотели бегать полуголыми, что сговорились не раздеваться и выйти на камеры одетыми. Один Раднэр Муратов не присоединился к тихому актерскому заговору – по воспоминаниям, он вообще держался в группе звездных коллег особняком, поэтому из-за него попытка неподчинения режиссеру сорвалась. Выскочив раздетым на мороз, Василий Алибабаевич и других заставил сделать то же самое. В отместку Крамаров подкрался к нему и прямо перед камерой начал натирать снегом, а Вицин, чтобы было веселее, стал тереть и самого Крамарова. В итоге именно этот дубль взяли в фильм, хотя повторять такое актеры не согласились бы никогда.
Почему этот момент попал в подборку, я не понимаю...