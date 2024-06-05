FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12884 поста • 1297 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
20 культовых киномоментов, которые были чистой импровизацией

20 культовых киномоментов, которые были чистой импровизацией

Автор:
05 июня 2024 15:19
Сообщество : Кино
Метки: импровизации   импровизация   кино   киношное   культовые сцены   моменты фильмов   реплики   съемки   
1459
21

На первый взгляд, отход от сценарного плана на съёмочной площадке — это неизбежный путь к катастрофе. Но иногда всё получается как нельзя лучше. Об этом могут рассказать актёры, которые рискнули сымпровизировать — и не прогадали!

×

Повтор реплики Бена Стиллера «Но почему именно модели-мужчины?» в разговоре с героем Дэвида Духовны был случайностью — Бен просто забыл свою настоящую реплику и повторил еще раз предыдущую. Но угодил прямо в точку, поскольку ему как раз пытались объяснить, что мужчины-модели простоваты, легкоуправляемы, внушаемы и поэтому используются сильными мира сего для всяких нехороших дел вроде убийств политиков.


Когда Вигго Мортенсен (Арагорн) пинает шлем возле кучи орков, он кричит так сильно, потому что сломал в этот момент два пальца на ноге. И эти кадры были использованы в фильме.


Во время съемок фильма «Миссис Даутфайр» (1993) Робин Уильямс так много импровизировал, что пришлось сделать несколько вариантов фильма с разными возрастными ограничениями: PG (детям рекомендуется смотреть фильм с родителями), PG-13 (детям до 13 лет просмотр нежелателен), R (лица, не достигшие 17-летнего возраста, допускаются на фильм только в сопровождении одного из родителей, либо законного представителя) и NC-17 (лица 17-летнего возраста и младше на фильм не допускаются).


Сцена эпиляции. Говорят, Стив Каррелл заставил на самом деле натирать его воском, и в каждой сцене было только по одному дублю. Он импровизировал все, что говорил, когда ему делали эпиляцию. Он извинялся перед актрисами, на которых кричал между дублями.


Стэнли Кубрик поощрял импровизацию во время съемок «Сияния», и легендарная фраза «А вот и Джонни!», произнесенная Джеком Николсоном, была выдумана актером на ходу.


Когда Лео и Кейт держатся за поручни на корме, а корабль начинает свое последнее погружение, она говорит: «Джек, здесь мы впервые встретились». Ди Каприо смотрит на нее в замешательстве, а затем просто целует в лоб. Кейт Уинслет сымпровизировала эту фразу.


Уморительные реплики Билли Кристалла почти все были импровизацией. В том числе и классическая "MLT — mutton, lettuce, and tomato". «Любовь — самая прекрасная вещь на свете... если не считать сэндвича с бараниной, салатом и помидором». Рассказывают, что съемка его дублей была проблемой, потому что члены съемочной группы и актеры в кадре не могли удержаться от смеха.


Во время съемок Райан Гослинг взял на руки бродячую кошку, появившуюся из ниоткуда. Ее решили оставить в фильме, так как Дэн Данн (герой Райана) потерял свою кошку всего за несколько сцен до этого.


Момент, когда Вэл Килмер называет историю Мэверика "bullshit" (то есть «полная хрень»), когда тот говорит о МиГе. Он произносит это как бы кашляя в руку.


Скала сымпровизировал реплику "big a-head" в «Форсаже 6». Лудакрис аж выплюнул свой напиток — это его искренний, незапланированный ответ.


Когда Клифф подвозит Рика на съемочную площадку, Брэд Питт кричит: «Постой! Ты Рик, чертов, Далтон! Не забывай об этом!». Эта фраза была полностью импровизирована, и Тарантино, очевидно, она понравилась.


В сцене, когда дети переезжают жить в дом злодея-опекуна, Джим Кэрри отошел от сценария, обратившись к режиссеру и актеру, играющему Клауса, и попросил его повторить свои реплики, так как придумал, как на них круче отреагировать. Все согласились и эта импровизация вошла в фильм.


Мартин Шин умудрился порезать себе руку в начале фильма «Апокалипсис сегодня» — и не понарошку, а по-настоящему. Несколько мгновений спустя, когда он предлагает сигарету на лодке, мы все еще можем увидеть рану.


Сцена «Воняет крысой», когда Джек Николсон крадется за героем Лео ди Каприо, изображает крысиную морду и издает звуки «шшшш», была его импровизацией.


Родди Пайпер сымпровизировал фразу «Я пришел сюда жевать жвачку и надирать задницы. Жвачка у меня закончилась». Джон Карпентер сказал Родди, что он по сюжету не грабитель банка, но в руках у актера был дробовик, а на глазах — солнцезащитные очки, так что он просто обязан был произнести что-то эдакое.


Практически вся роль Фреда Уилларда — импровизация. Особенно фраза «Он бросился на нее, как будто она сделана из бекона».


Пол Сорвино без репетиций и не по сценарию бьет Рэя Лиотту по лицу, вызывая у героя Лиотты искреннюю удивленную реакцию.


В фильме «Волк с Уолл-стрит» (2013) Мэттью Макконахи поет песню и бьет себя в грудь. Изначально это не входило в сценарий. На самом деле это была техника расслабления, которую МакКонахи выполнял перед каждым дублем. А Леонардо Ди Каприо заметил и спросил, можно ли включить этот момент в сцену.


Сцена, в которой Дастин Хоффман кричит «Я здесь гуляю!». таксисту, когда он и Джон Войт переходят улицу, — импровизация актёра.


Во время финальной погони отрицательный персонаж переворачивается в воздухе, когда его машина разбивается. Он не должен был так лететь по воздуху, это случайно вышло, трюк пошел не так. Он мог сильно пострадать, но все обошлось, и кадр получился таким хорошим, что его включили в фильм.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: импровизации   импровизация   кино   киношное   культовые сцены   моменты фильмов   реплики   съемки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Евгений 49 минут назад
«Джентльмены удачи»
Сцену с зарядкой на даче снимали зимой, в день съемок, на улице стоял 17-градусный мороз. Леонов, Вицин и Крамаров настолько не хотели бегать полуголыми, что сговорились не раздеваться и выйти на камеры одетыми. Один Раднэр Муратов не присоединился к тихому актерскому заговору – по воспоминаниям, он вообще держался в группе звездных коллег особняком, поэтому из-за него попытка неподчинения режиссеру сорвалась. Выскочив раздетым на мороз, Василий Алибабаевич и других заставил сделать то же самое. В отместку Крамаров подкрался к нему и прямо перед камерой начал натирать снегом, а Вицин, чтобы было веселее, стал тереть и самого Крамарова. В итоге именно этот дубль взяли в фильм, хотя повторять такое актеры не согласились бы никогда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Голос Вселенной Полчаса назад
Во Властелине колец Мортенсен действительно сломал два пальца. Но это все-таки случайность, а не импровизация - он просто очень сильно и неудачно пнул шлем.
Почему этот момент попал в подборку, я не понимаю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
dima423 Час назад
Не плохо было бы прикладывать отрезки из фильмов, иначе большая часть не помнится)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1874 поста (1789 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

126536



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Загадочное существо, которое нашли учёные в пещере на глубине 1,5 км
Загадочное существо, которое нашли учёные в пещере на глубине 1,5 км
Как снимали культовый сериал "Элен и ребята": 11 интересных фактов о сериале
Как снимали культовый сериал "Элен и ребята": 11 интересных фактов о сериале
Набирающие популярность в сообществах
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Вселенная Ведьмака: Прибожки, Полуденицы и их прототипы из славянской мифологии
Вселенная Ведьмака: Прибожки, Полуденицы и их прототипы из славянской мифологии
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#автомир#Прикол#аварии#кот#позитив#Москва#кино#Ynews
#в мире#интересно#животные#интересное#авто аварии#история#новости#дети#улыбнуло#собака
#люди#машина#забавно#Юмор#ДТП#Автовсячина#кошка#Россия#фильм#СССР
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% Сцены из фильмов, которые сложно забыть: смешные и не очень Сцены из фильмов, которые сложно забыть: смешные и не очень С какими проблемами столкнулась съемочная группа во время съемок фильмов "Брат" и "Брат 2" С какими проблемами столкнулась съемочная группа во время съемок фильмов "Брат" и "Брат 2" Они остались за кадром, но были не менее знамениты, чем остальные герои Они остались за кадром, но были не менее знамениты, чем остальные герои 10 знаменитых актёров, которые играли монстров в фильмах, где их было не узнать 10 знаменитых актёров, которые играли монстров в фильмах, где их было не узнать Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Властелин колец. Две крепости" Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Властелин колец. Две крепости"

На что жалуетесь?

Вернуться