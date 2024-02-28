Чтобы вылечиться, больной коронавирусом поднялся на перевал Дятлова и чуть там не помер

Один из таких мистиков заболел COVID-19 и решил, что сможет излечиться именно на перевале Дятлова. И ринулся покорять вершины. В горах у него прихватило сердце и закружилась голова. Он и так кашлял, а тут ещё и стал задыхаться.

Ковидоносец понял, что никакая «сила» ему уже не поможет и позвонил спасателям. Чтобы вызволить горе-туриста, пришлось вызывать вертолёт Национальной службы санитарной авиации (НССА) и везти бедолагу к врачам.