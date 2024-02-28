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Чтобы вылечиться, больной коронавирусом поднялся на перевал Дятлова и чуть там не помер

Чтобы вылечиться, больной коронавирусом поднялся на перевал Дятлова и чуть там не помер

Автор:
28 февраля 2024 15:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: COVID-19   Урал   горы   ковид   перевал Дятлова   спасатели   турист   
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Почему-то он считал, что «мистическое место» ему поможет, но всё получилось как раз наоборот.

2 февраля 1959 года, на перевале в горах Северного Урала погибло 9 человек из туристической группы Игоря Дятлова. О причинах трагедии рассуждают до сих пор и всё это обросло легендами. А некоторые граждане ударились в мистику и стали считать перевал каким-то «местом силы», которое нужно обязательно посетить.

Один из таких мистиков заболел COVID-19 и решил, что сможет излечиться именно на перевале Дятлова. И ринулся покорять вершины. В горах у него прихватило сердце и закружилась голова. Он и так кашлял, а тут ещё и стал задыхаться.

Ковидоносец понял, что никакая «сила» ему уже не поможет и позвонил спасателям. Чтобы вызволить горе-туриста, пришлось вызывать вертолёт Национальной службы санитарной авиации (НССА) и везти бедолагу к врачам.

Эвакуирован с перевала Дятлова один турист, который хотел вылечиться в этом месте от коронавируса, однако ему ожидаемо стало только хуже. Наши пилоты оперативно прибыли на место и доставили его в госпиталь, - сообщил представитель НССА.

Как восхождение на перевал помогло бы ему побороть болезнь, турист объяснить потом так и не смог.

Источник:

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Метки: COVID-19   Урал   горы   ковид   перевал Дятлова   спасатели   турист   
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14  комментариев
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21k
Shtoppi 2 часа назад
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918
ZeroCross.ru 2 минуты назад
т.е жизнеутверждающий хруст снега под ногами не лечит от короны - блин печалька.
Запишем.
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18k
Сергей 2 минуты назад
Дойти туда пешком не каждый здоровый сможет, а тут больной... Странно
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0
николай степанцов 10 минут назад
Совсем парень свихнулся
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1k
Admin11 39 минут назад
И наверно не привился боясь что его чипируют прививкой
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888
Анисимов Вадим 48 минут назад
Мистическое место от мистической болезни.
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10k
Trenzel2003 50 минут назад
В следующий в молебку пусть шурует.
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23k
BiZ 57 минут назад
каких только дольоебов не бывает
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928
no. Час назад
зря потраченный керосин.
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25k
SolomonA 2 часа назад
А он точно коронавирусом больной?
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12k
Том Сойер 2 часа назад
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Счет этому дебилу за спасение выставите.
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