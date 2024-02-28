Чтобы вылечиться, больной коронавирусом поднялся на перевал Дятлова и чуть там не помер

Почему-то он считал, что «мистическое место» ему поможет, но всё получилось как раз наоборот.
2 февраля 1959 года, на перевале в горах Северного Урала погибло 9 человек из туристической группы Игоря Дятлова. О причинах трагедии рассуждают до сих пор и всё это обросло легендами. А некоторые граждане ударились в мистику и стали считать перевал каким-то «местом силы», которое нужно обязательно посетить.
Один из таких мистиков заболел COVID-19 и решил, что сможет излечиться именно на перевале Дятлова. И ринулся покорять вершины. В горах у него прихватило сердце и закружилась голова. Он и так кашлял, а тут ещё и стал задыхаться.
Ковидоносец понял, что никакая «сила» ему уже не поможет и позвонил спасателям. Чтобы вызволить горе-туриста, пришлось вызывать вертолёт Национальной службы санитарной авиации (НССА) и везти бедолагу к врачам.
Эвакуирован с перевала Дятлова один турист, который хотел вылечиться в этом месте от коронавируса, однако ему ожидаемо стало только хуже. Наши пилоты оперативно прибыли на место и доставили его в госпиталь, - сообщил представитель НССА.
Как восхождение на перевал помогло бы ему побороть болезнь, турист объяснить потом так и не смог.
Источник:
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