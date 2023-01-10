Состояние Никиты Михалкова ухудшается

Никита Сергеевич попал в больницу. Он серьезно разболелся, но пару дней не обращался к врачам - в итоге уехал в больницу на скорой с температурой 39,9 и сильным кашлем.

Пока не ясно - болен ли он ковидом или нет. Тесты дают отрицательный результат. Однако площадь поражения лёгких увеличивается. Плюс у него мерцательная аритмия и был риск инфаркта, но этого удалось избежать.