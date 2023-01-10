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Состояние Никиты Михалкова ухудшается

Состояние Никиты Михалкова ухудшается

Автор:
10 января 2023 13:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: COVID-19   Никита Михалков   больница   инфаркт   ковид   николай бурляев   пневмония   
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У него пневмония и проблемы с сердцем.

Никита Сергеевич попал в больницу. Он серьезно разболелся, но пару дней не обращался к врачам - в итоге уехал в больницу на скорой с температурой 39,9 и сильным кашлем.

Пока не ясно - болен ли он ковидом или нет. Тесты дают отрицательный результат. Однако площадь поражения лёгких увеличивается. Плюс у него мерцательная аритмия и был риск инфаркта, но этого удалось избежать.

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«По нашей информации, после компьютерной томографии легких у Никиты Сергеевича обнаружили рост пораженных участков. По сравнению с предыдущими результатами состояние ухудшилось. Несмотря на отрицательные тесты на грипп и ковид, а также комплексную терапию, врачи поставили диагноз — идиопатическая пневмония».

Однако врачи уверяют, что жизни Никиты Сергеевича ничего не угрожает и худшее уже позади. Об этом же говорят его родственники и друзья.

«Слава Богу, температура у него спала, он в сознании и обязательно выздоровеет! Думаю, что все родные с ним там. Сам в больницу пока не ездил, да и не пустят. Но мы, все его друзья душой с ним, и как только будет возможно, навестим!» — рассказывал на днях близкий товарищ режиссера Николай Бурляев.

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Метки: COVID-19   Никита Михалков   больница   инфаркт   ковид   николай бурляев   пневмония   
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dima423 21 минуту назад
Дай бог здоровья! полезные вещи дядька делает, борется с крысами внутри страны
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27k
Volga_34 21 минуту назад
Что бы он не говорил СЕЙЧАС, каких бы бесов он "не гнал, на своём ТВ", что бы он не снимал в кино.. - эта МРАЗЬ для меня умерла после ТОГО удара ногой в лицо парнишке, посмевшему кинуть яйцо в его элитный пиджак..
В этом ударе вылезла вся мразота всей его ФАМИЛИИ. Фамилии хамелеонов и жополизов ЛЮБОЙ власти, при которой ИМ живётся комфортно.
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