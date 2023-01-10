Состояние Никиты Михалкова ухудшается

У него пневмония и проблемы с сердцем.
Никита Сергеевич попал в больницу. Он серьезно разболелся, но пару дней не обращался к врачам - в итоге уехал в больницу на скорой с температурой 39,9 и сильным кашлем.
Пока не ясно - болен ли он ковидом или нет. Тесты дают отрицательный результат. Однако площадь поражения лёгких увеличивается. Плюс у него мерцательная аритмия и был риск инфаркта, но этого удалось избежать.
«По нашей информации, после компьютерной томографии легких у Никиты Сергеевича обнаружили рост пораженных участков. По сравнению с предыдущими результатами состояние ухудшилось. Несмотря на отрицательные тесты на грипп и ковид, а также комплексную терапию, врачи поставили диагноз — идиопатическая пневмония».
Однако врачи уверяют, что жизни Никиты Сергеевича ничего не угрожает и худшее уже позади. Об этом же говорят его родственники и друзья.
«Слава Богу, температура у него спала, он в сознании и обязательно выздоровеет! Думаю, что все родные с ним там. Сам в больницу пока не ездил, да и не пустят. Но мы, все его друзья душой с ним, и как только будет возможно, навестим!» — рассказывал на днях близкий товарищ режиссера Николай Бурляев.
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В этом ударе вылезла вся мразота всей его ФАМИЛИИ. Фамилии хамелеонов и жополизов ЛЮБОЙ власти, при которой ИМ живётся комфортно.
Вот тебе этот нацбол. Маловато ему с ноги...