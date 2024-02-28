Мужчина излечился от ВИЧ и рака после трансплантации стволовых клеток

Полу Эдмондсу диагностировали ВИЧ в 1988 году. А спустя 30 лет из-за слабой имунной системы он заболел острым миелоидным лейкозом. Мужчина и не надеялся, что сможет исцелиться.
Однако после трансплантации стволовых клеток в центре лечения и исследования рака City of Hope в Калифорнии Пол уже пять лет находится в ремиссии.
Ещё через два года его можно будет считать "излечившимся" от ВИЧ.
Команда медиков опубликовала протокол лечения пациента в журнале New England Journal of Medicine.
67-летний Пол стал пятым и самым пожилым человеком, у которого наступила длительная ремиссия.
Американец признался: "Главная причина, по которой я хочу поделиться своей историей, - это дать надежду людям с ВИЧ. И я хочу вспомнить всех тех, кого мы потеряли".
Пол прожил на антиретровирусной терапии 31 год, прежде чем ему была проведена новаторская трансплантация.
В 2018 году он начал лечение от лейкемии. Ахмед М. Ариби, онколог клиники City of Hope, сообщил, что потребуется пересадка стволовых клеток. Медики искали донора с редкой генетической мутацией, устойчивой к ВИЧ, в надежде вылечить пациента и от этого недуга.
Эта мутация называется гомозиготной CCR5 delta 32 и делает людей устойчивыми к большинству штаммов ВИЧ-инфекции.
Сначала Пол прошёл три изнурительных курса химиотерапии, прежде чем смог приступить к лечению.
Врачи просмотрели миллионы доноров в реестре костного мозга Be The Match и выявили двух потенциальных кандидатов. Один из них согласился помочь Эдмондсу.
Когда ему сообщили, что найден донор, Пол сказал: "Я почувствовал себя так, будто выиграл в лотерею".
Только 1-2% населения Земли имеют эту мутацию.
26 февраля 2019 года пациенту провели трансплантацию стволовых клеток.
"Трансплантация прошла легко", - говорит мужчина, особенно по сравнению с другими процедурами.
"Я очень благодарен тому замечательному человеку, который пожертвовал стволовые клетки. Он спас мне жизнь".
Врачи продолжили наблюдение за пациентом, вскоре ему отменили антиретровирусную терапию.
Он почти три года не принимает лекарств, но от ВИЧ и лейкемии не осталось и следа.
"У пациента не выявляется ВИЧ в течение 35 месяцев после прекращения антиретровирусной терапии", - комментируют врачи.
Доктор Яна Диктер сказала: "Много лет назад, когда я была научным сотрудником, идея излечения от ВИЧ казалась мне практически невозможной. Мы прошли такой долгий путь. Сейчас у нас много эффективных и хорошо переносимых методов для людей с иммунодефицитом".
Трансплантация стволовых клеток сопряжена со значительными рисками, поэтому этот метод не подходит всем ВИЧ-инфицированным.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вся проблема в том, что этот донор возможно что живёт со мной по соседству, возможно что и в одном подъезде. Но у нас, в РФ, плохо и мало информируется население что такое быть ДОНОРОМ КОСТНОГО МОЗГА. Все думают что это ужасно, что будут ложкой черпать мозг из костей... но на самом деле, это не ужаснее чем сдать кровь из вены.
Тогда держи меня на карандаше. Когда найдешь того, кто в математике ну прям вообще збсь, вернётесь сюда вместе и удавите меня, как своего "удава" в 14 лет под одеялом...
Вот что пишут про распространённость CCR5 delta 32:
"Эта мутация распространена исключительно среди народов принадлежащих к европеоидной (белой) расе, и практически отсутствует в африканцев и азиатов.
Больше всего носителей мутации в северных народов.
Распространенность меняется от 4 до 15% среди белых, и примерно 1% белых имеют 2 копии гена CCR5 с мутацией"
от 4 до 15% среди белых это уже повод пойти проверить