Древнеегипетские врачи обладали навыками лечения онкологии

"Это совершенно новая перспектива в нашем понимании истории медицины", - сказал Эдгард Камарос, палеопатолог из Университета Сантьяго-де-Компостела в Испании и ведущий автор исследования, которое было опубликовано в журнале Frontiers in Medicine.

Команда Камароса изучила два человеческих черепа из коллекции Кембриджского университета. Первый принадлежал мужчине 30-35 лет, он датируется 2687 - 2345 гг. до н. э., второй - женщине старше 50 лет, 663-343 гг. до н. э.