Международная команда учёных обнаружила свидетельства того, что уже 4000 лет назад египтяне проводили экспериментальное лечение онкологии.
"Это совершенно новая перспектива в нашем понимании истории медицины", - сказал Эдгард Камарос, палеопатолог из Университета Сантьяго-де-Компостела в Испании и ведущий автор исследования, которое было опубликовано в журнале Frontiers in Medicine.
Команда Камароса изучила два человеческих черепа из коллекции Кембриджского университета. Первый принадлежал мужчине 30-35 лет, он датируется 2687 - 2345 гг. до н. э., второй - женщине старше 50 лет, 663-343 гг. до н. э.
Исследователи отметили, что у мужчины была опухоль. На его черепе нашли около 30 небольших повреждений.
"Когда мы увидели надрезы под микроскопом, то не могли поверить своим глазам", - призналась Татьяна Тондини, исследователь из Тюбингенского университета в Германии.
Первое описание онкологии у человека датируется Египтом примерно 3000 г. до н.э. Авторство термина "рак" приписывают греческому врачу Гиппократу (460-370 гг. до н. э.).
На женском черепе обнаружили обширное разрушение кости от опухоли и следы заживших порезов.
Учёные предположили, что в обоих случаях повреждения были нанесены острым предметом с близкого расстояния, вероятно, хирургом.
"Участвовала ли эта женщина в военных действиях? - рассуждает Тондини. - Если да, то мы должны переосмыслить роль женщин в прошлом и то, как они принимали активное участие в конфликтах в древности".
Эксперты не спешат делать громких заявлений, поскольку истории болезней этих людей неизвестны. Однако это открытие может означать, что древнеегипетские врачи обладали навыками лечения онкологии.
"Наше исследование меняет взгляд на прошлое и создает обнадёживающую основу для будущих исследований в области палеоонкологии, но потребуется дополнительный анализ, чтобы выяснить, как древние общества справлялись с раком", - подытожил Камарос.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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