Татуировки повышают риск развития лимфомы

Эксперты полагали, что размер татуировки играет решающее значение, но это оказалось не так.

"Татуировка, независимо от её размера, вызывает в организме воспаление, которое, в свою очередь, может спровоцировать рак. Таким образом, картина оказывается более сложной, чем мы думали".

Эксперт также подчеркнул важность надзора за химическим составом чернил для татуировок. В США почти треть взрослого населения имеет татуировку, а 22% – более одной.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) считает чернила для татуировок косметикой, а их пигменты - цветовыми добавками.