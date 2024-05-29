Татуировки повышают риск развития лимфомы

Шведские учёные выяснили, что риск развития рака у людей с татуировками выше на 21%. В исследовании, опубликованном в журнале eClinicalMedicine, приняли участие 11 905 человек.
"Важно помнить, что лимфома - редкое заболевание, и наши результаты применимы на уровне группы людей, - заявил на прошлой неделе научный сотрудник Лундского университета Кристель Нильсен. - Результаты нуждаются в проверке и дальнейшем изучении, поэтому исследования продолжаются".
Наиболее распространёнными онкозаболеваниями среди татуированных людей оказались диффузная В- крупноклеточная лимфома (быстрорастущий излечимый рак, который начинается в белых кровяных клетках) и фолликулярная лимфома (медленнорастущий неизлечимый рак).
"Мы знаем, что когда чернила для татуировки вводятся в кожу, организм воспринимает это как нечто чужеродное, иммунная система активизируется, - объясняет Нильсен. - Большая часть чернил перемещается, попадает в лимфатические узлы, где и оседает".
Эксперты полагали, что размер татуировки играет решающее значение, но это оказалось не так.
"Татуировка, независимо от её размера, вызывает в организме воспаление, которое, в свою очередь, может спровоцировать рак. Таким образом, картина оказывается более сложной, чем мы думали".
Эксперт также подчеркнул важность надзора за химическим составом чернил для татуировок. В США почти треть взрослого населения имеет татуировку, а 22% – более одной.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) считает чернила для татуировок косметикой, а их пигменты - цветовыми добавками.
"Люди и дальше будут выражать свою индивидуальность посредством татуировок, и поэтому очень важно убедиться в том, что это безопасно. Нужно знать, что татуировки могут влиять на здоровье и что следует обратиться к врачу, если у вас появились тревожные симптомы", - подытожил врач.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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