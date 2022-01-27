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Лекарство от ВИЧ нашли в известном препарате

Лекарство от ВИЧ нашли в известном препарате (5 фото)

Автор:
27 января 2022 16:15
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: вич   интересное   исследования   лечение   медицина   новости   спид   ученые   
2520
5
Лечение вируса иммунодефицита последнее время достигло просто удивительных результатов.
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Метки: вич   интересное   исследования   лечение   медицина   новости   спид   ученые   
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12  комментариев
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69k
Пётровыч 54 минуты назад
Из года в год люди находят лекарство от СПИДа и рака, но чёт всё заражаются и мрут.
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6k
Нестерин Сергей 8 секунд назад
Много терминов(не всегда понятных), при прочтении названий которых закрадывается сомнения:- А это всё существует? Или подъ... любили слегка доверчивых фишкян?. . А что за лекарство такое? У каждого лекарства есть какое то активное в-во. У содержимого этого пузырька что и как работает? Как будто бы "пост ни о чём".
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−22
Insaid From 9 секунд назад
них..я не понял но очень интересно всем здоровья
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13k
Владислав Грецов Минуту назад
что то процесс как то затянулся..
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13k
Великий Кормчий 6 минут назад
Отличная новость!
Пойду летучих мышей пожру!
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17k
Александр Полчаса назад
Да каГ бЭ, давно изобрели велосипед, "антиретровирусная терапия"- человек, становится "стерильным", то бишь не передаёт вирус даже при незащищенном контакте + иммунитет приходит в норму.

Всего больных на Земном шарике порядка +\-35 лямов, а значит, чтоб побороть болячку, достаточно конкретно всех посадить на лечебные колёса и держать, пока не вымрут вместе с болезнью.

Но так как всем насрать, то пох.
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13k
aalexey3 Полчаса назад
*****действующее лекарство от ВИЧ, а не вакцину, которая предотвращает заражение*****

Так вот как действует вакцина...
А то по дуроскопу всё твердят, что вакцина не предотвращает заражение, а способствует протеканию заболевания в "лёгкой форме".
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11k
котегRUS Полчаса назад
всего 245К за пузырёк
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857
Nick Час назад
А кто у нас самый главный передаст ВИЧа ?
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Галочка, которая умерла

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