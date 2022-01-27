Лекарство от ВИЧ нашли в известном препарате

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Лечение вируса иммунодефицита последнее время достигло просто удивительных результатов.
В результате тщательного и кропотливого труда ученых и активистов из Центра исследования рака в Сиэтле (США) выяснилось, что препараты для иммунотерапии рака, которые называются пембролизумаб, приводят к снижению репликации вируса в организме больных.
Даже больше, после лечения носители ВИЧ становятся незаразными, их статус вирусной нагрузки становится неопределяемым. Пембролизумаб достаточно давно применяется в медицине и результаты его работы хорошо известны врачам. Он может обратить вспять "истощение" иммунной системы и помогает Т-клеткам убивать опухоли.
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А само открытие заключается в том, что пембролизумаб может "вымывать" ВИЧ и его так, так называемых, скрытых резервуаров.
Моноклональные антитела отлично настраивают иммунные клетки против вируса иммунодефицита человека. Этот фактор очень важен, потому что до сих пор было очень сложно разработать действующее лекарство от ВИЧ, а не вакцину, которая предотвращает заражение.
Моноклональные антитела отлично настраивают иммунные клетки против вируса иммунодефицита человека. Этот фактор очень важен, потому что до сих пор было очень сложно разработать действующее лекарство от ВИЧ, а не вакцину, которая предотвращает заражение.
Проблема была в том, что вирус может прятаться внутри клеток, избегая воздействия лекарственных препаратов.
Испытание было проведено на 32 пациентах, у которых есть рак и вместе с ним ВИЧ. Пембролизумаб разрушил резервуары вируса и нарушил его латентный период. А еще препарат заставил иммунную систему пациентов реагировать на ВИЧ: Т-клетки стали атаковать вирус аналогично тому, как они атакуют раковые клетки.
Испытание было проведено на 32 пациентах, у которых есть рак и вместе с ним ВИЧ. Пембролизумаб разрушил резервуары вируса и нарушил его латентный период. А еще препарат заставил иммунную систему пациентов реагировать на ВИЧ: Т-клетки стали атаковать вирус аналогично тому, как они атакуют раковые клетки.
Но есть обратная сторона: у пембролизумаба очень много побочных эффектов.
"Побочные эффекты от иммунотерапии в настоящее время очень значительны. Если человек болен раком, это не является серьезной проблемой, поскольку без этого препарата пациент попросту умрет, но с ВИЧ ситуация совсем другая" - объяснили авторы исследования.
Команда работает и ищет способы снизить количество побочных эффектов у людей без рака. Они надеются понять, какая самая низкая и безопасная доза препарата, чтобы начать с его помощью противостояние СПИД.
Те пациенты, которые участвовали в исследовании, могут жить полноценной и здоровой жизнью. Скрестим пальцы!
"Побочные эффекты от иммунотерапии в настоящее время очень значительны. Если человек болен раком, это не является серьезной проблемой, поскольку без этого препарата пациент попросту умрет, но с ВИЧ ситуация совсем другая" - объяснили авторы исследования.
Команда работает и ищет способы снизить количество побочных эффектов у людей без рака. Они надеются понять, какая самая низкая и безопасная доза препарата, чтобы начать с его помощью противостояние СПИД.
Те пациенты, которые участвовали в исследовании, могут жить полноценной и здоровой жизнью. Скрестим пальцы!
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Пойду летучих мышей пожру!
Всего больных на Земном шарике порядка +\-35 лямов, а значит, чтоб побороть болячку, достаточно конкретно всех посадить на лечебные колёса и держать, пока не вымрут вместе с болезнью.
Но так как всем насрать, то пох.
Так вот как действует вакцина... А то по дуроскопу всё твердят, что вакцина не предотвращает заражение, а способствует протеканию заболевания в "лёгкой форме".