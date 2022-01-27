Лекарство от ВИЧ нашли в известном препарате

Но есть обратная сторона: у пембролизумаба очень много побочных эффектов.

"Побочные эффекты от иммунотерапии в настоящее время очень значительны. Если человек болен раком, это не является серьезной проблемой, поскольку без этого препарата пациент попросту умрет, но с ВИЧ ситуация совсем другая" - объяснили авторы исследования.

Команда работает и ищет способы снизить количество побочных эффектов у людей без рака. Они надеются понять, какая самая низкая и безопасная доза препарата, чтобы начать с его помощью противостояние СПИД.

Те пациенты, которые участвовали в исследовании, могут жить полноценной и здоровой жизнью. Скрестим пальцы!