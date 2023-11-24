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Учёные нашли "выключатель", способный уничтожать раковые клетки

Учёные нашли "выключатель", способный уничтожать раковые клетки

Автор:
24 ноября 2023 09:56
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: лечение   медицина   метод   онкология   рак   учёный   
1417
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Исследователи из Калифорнийского университета в США обнаружили новый способ уничтожения рака. Речь о клетках, выстилающих кровеносные сосуды в опухолевых тканях, и активации процесса их разрушения.

Рецепторы CD95 (Fas) расположены на внешней стороне мембран раковых клеток. Их называют "рецепторами смерти": при активации они посылают сигнал, заставляющий клетки самоуничтожаться.

До недавнего времени CD95 недооценивали в иммунотерапии рака.

В ходе экспериментов учёные определили специфические антитела, которые, присоединяясь к Fas-рецепторам, вызывают саморазрушение.

Джогендер Тушир-Сингх, иммунолог и соавтор научной работы, сказал: "Предыдущие попытки воздействовать на этот рецептор были безуспешны. Но теперь, когда мы идентифицировали этот эпитоп, возможно, появится терапевтический путь для воздействия на Fas в опухолях"

Антитело, связывающееся с эпитопом, который является специфической частью "рецептора смерти", выполняет функцию "выключателя" для клетки.

Открытие дарит врачам возможность усовершенствовать существующие методы лечения. Последние годы всё чаще применяют CAR-T терапию. Она заключается в извлечении T-лимфоцитов из организма, их модификации таким образом, чтобы они могли распознавать раковые клетки и атаковать их, и обратном введении пациенту.

Однако недостаток этих запрограммированных клеток заключается в том, что они не могут пробиться к "посторонним" клеткам, не обладающим узнаваемыми антигенами. Поэтому CAR-T-терапия ограничивается лечением лейкемии и бессильна перед опухолями.

Джогендер пояснил: "Такие опухоли часто называют "холодными", поскольку иммунные клетки просто не могут проникнуть в микросреду для оказания терапевтического эффекта. Не имеет значения, насколько хорошо мы разработали антитела и Т-клетки, если они не могут подобраться к опухолям. Следовательно, нам необходимо найти способы проникновения Т-клетки".

Учёные разработали два антитела, которые "чрезвычайно эффективно" присоединяются к Fas-рецепторам и заставляют сторонние клетки саморазрушаться. Лабораторные эксперименты на раковых клетках яичников показали отличный результат.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: лечение   медицина   метод   онкология   рак   учёный   
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14  комментариев
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884
Олеся К 2 часа назад
уже скорей бы что-то разработали....ужасная болезнь неизлечимая
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45k
Игорь 24 минуты назад
То, что учёны енашли, - это хорошо, а когда это в каждой районной поликлинике появится?
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2k
Dimon Полчаса назад
Как справедливо заметили в комментариях ниже: фармацевтика - это многомиллиардный бизнес, а значит бизнесу выгодно иметь как можно больше людей с хроническими заболеваниями и уж конечно с онкологией! Тоже самое с альтернативными видами топлива вместо газа и нефти! Ну не отдадут так просто ради "выгоды всех людей" свой бизнес нефтяные магнаты!
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1k
Просто чувак в интернете 45 минут назад
Страшная хрень - рак. Не должны люди так умирать.
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50k
Aleksandr Час назад
Нынешнее "лечение" онкологии-многомиллиардный бизнес.
Никто не позволит его поломать реально действующим лекарством.
Так что патент выкупят и положат под сукно.
Туда, где уже лежат патенты на дешевые и долговечные аккумуляторы и т.п...
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34k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Американские учёныето же самое,что британские пи.з.доболы.
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17k
banzai7 2 часа назад
Хочется надеяться. Но пока даже насморк вылечить не могут.
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19k
Shtoppi 2 часа назад
это в который уже раз на западе визжат о том что они нашли таки лечение рака? обычно весь этот визг заканчивается сразу же после того как те кто визжал соберут достаточно денег себе и своим детям на безбедную старость, а вот полностью победить рак (замечу что ни одну его разновидность) никто из них так и не смог даже близко. все ограничилось лишь громкими заявлениями. ничего личного - только бизнес.
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62k
pynh 2 часа назад
Все, онкологии не будет больше? Или это другое? Каждый год несколько подобных заявлений. А люди так и мрут.
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Fuchsia

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