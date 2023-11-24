Учёные нашли "выключатель", способный уничтожать раковые клетки

Антитело, связывающееся с эпитопом, который является специфической частью "рецептора смерти", выполняет функцию "выключателя" для клетки.

Открытие дарит врачам возможность усовершенствовать существующие методы лечения. Последние годы всё чаще применяют CAR-T терапию. Она заключается в извлечении T-лимфоцитов из организма, их модификации таким образом, чтобы они могли распознавать раковые клетки и атаковать их, и обратном введении пациенту.

Однако недостаток этих запрограммированных клеток заключается в том, что они не могут пробиться к "посторонним" клеткам, не обладающим узнаваемыми антигенами. Поэтому CAR-T-терапия ограничивается лечением лейкемии и бессильна перед опухолями.