Учёные нашли "выключатель", способный уничтожать раковые клетки

Исследователи из Калифорнийского университета в США обнаружили новый способ уничтожения рака. Речь о клетках, выстилающих кровеносные сосуды в опухолевых тканях, и активации процесса их разрушения.
Рецепторы CD95 (Fas) расположены на внешней стороне мембран раковых клеток. Их называют "рецепторами смерти": при активации они посылают сигнал, заставляющий клетки самоуничтожаться.
До недавнего времени CD95 недооценивали в иммунотерапии рака.
В ходе экспериментов учёные определили специфические антитела, которые, присоединяясь к Fas-рецепторам, вызывают саморазрушение.
Джогендер Тушир-Сингх, иммунолог и соавтор научной работы, сказал: "Предыдущие попытки воздействовать на этот рецептор были безуспешны. Но теперь, когда мы идентифицировали этот эпитоп, возможно, появится терапевтический путь для воздействия на Fas в опухолях"
Антитело, связывающееся с эпитопом, который является специфической частью "рецептора смерти", выполняет функцию "выключателя" для клетки.
Открытие дарит врачам возможность усовершенствовать существующие методы лечения. Последние годы всё чаще применяют CAR-T терапию. Она заключается в извлечении T-лимфоцитов из организма, их модификации таким образом, чтобы они могли распознавать раковые клетки и атаковать их, и обратном введении пациенту.
Однако недостаток этих запрограммированных клеток заключается в том, что они не могут пробиться к "посторонним" клеткам, не обладающим узнаваемыми антигенами. Поэтому CAR-T-терапия ограничивается лечением лейкемии и бессильна перед опухолями.
Джогендер пояснил: "Такие опухоли часто называют "холодными", поскольку иммунные клетки просто не могут проникнуть в микросреду для оказания терапевтического эффекта. Не имеет значения, насколько хорошо мы разработали антитела и Т-клетки, если они не могут подобраться к опухолям. Следовательно, нам необходимо найти способы проникновения Т-клетки".
Учёные разработали два антитела, которые "чрезвычайно эффективно" присоединяются к Fas-рецепторам и заставляют сторонние клетки саморазрушаться. Лабораторные эксперименты на раковых клетках яичников показали отличный результат.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Никто не позволит его поломать реально действующим лекарством.
Так что патент выкупят и положат под сукно.
Туда, где уже лежат патенты на дешевые и долговечные аккумуляторы и т.п...