Мужчина пожалел, что ударил охранника

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Посетитель магазина что-то не поделил с охранником и ударил его. Ответ мужчины не заставил себя долго ждать.
Вот и поговорили
В следущий раз несколько раз подумает, прежде чем задирать охранников.
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Всё справедливо!
Настырные они,
И я сказал ему: «Чудак!
Устал ведь отдохни!» (чуть подправив Высоцкого).