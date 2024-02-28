FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8360 постов • 1046 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Мужчина пожалел, что ударил охранника

Мужчина пожалел, что ударил охранника

Автор:
28 февраля 2024 08:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   инцидент   магазин   охранник   удар   
2143
1
1

Посетитель магазина что-то не поделил с охранником и ударил его. Ответ мужчины не заставил себя долго ждать.

Вот и поговорили

В следущий раз несколько раз подумает, прежде чем задирать охранников.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Москва   инцидент   магазин   охранник   удар   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
babuby Час назад

Всё справедливо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
15k
ron 6 секунд назад
два лайка этому видео! )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Остап_Бендер_Задунайский 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
TOROID 11 минут назад
В уголовном праве это называется необходимая оборона
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
431
zolotoman TOROID 4 минуты назад
Удар с ноги с разворота - необходимая оборона? Ты дебил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Фомич 11 минут назад
Но он пролез под кайфом он,
Настырные они,
И я сказал ему: «Чудак!
Устал ведь отдохни!» (чуть подправив Высоцкого).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Игорь Полчаса назад
все замечательно, но - как бы не присел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Вован 53 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Колорад 54 минуты назад
Добрым словом кулаком можно сделать больше чем просто добрым словом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
dima423 59 минут назад
красиво уработал)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
АртемШишков Час назад
Finish Him...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
130
Николай Скобеев Час назад
Тот случай, когда охранник реально умеет охранять и защищать. Красавец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
Dima Час назад
Добро должно быть с кулаками!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Гомерчик Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
839
Сосед ватажный Час назад
Шапка стремительно покинула чат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Отвратительный Мужик Час назад
Зло наказано, злодей пускает кровавые пузыри из носа. Обожаю такие видео
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

787968



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу "изнутри" - и нарвалась на проверку Минздрава
"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу...
"Это какой-то разврат!": кондитера из Дагестана попытались затравить за нестандартные торты
"Это какой-то разврат!": кондитера из Дагестана попытались затравить за нестандартные...
Набирающие популярность в сообществах
Странные игры и странный игрок
Странные игры и странный игрок
Упоротые Ответы mail.ru
Упоротые Ответы mail.ru
Искусственный интеллект в действии
Искусственный интеллект в действии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#позитив#люди#кино#забавно#фильм#милота#история#задержание
#Юмор#автомир#в мире#интересное#аварии#авто аварии#дети#факты#Россия#США
#животные#машина#Прикол#интересно#ДТП#Автовсячина#Китай#собака#инцидент#улыбнуло
Искусственный интеллект в действии Искусственный интеллект в действии Попали в голову, но не убили: на московской парковке расстреляли "звёздного" телохранителя Попали в голову, но не убили: на московской парковке расстреляли "звёздного" телохранителя В Москве молодёжь устроила полуголые покатушки В Москве молодёжь устроила полуголые покатушки Посетительницы московского магазина подрались из-за последних экземпляров книги о мужчинах Посетительницы московского магазина подрались из-за последних экземпляров книги о мужчинах Епископ московского монастыря ударил по лбу священника во время литургии Епископ московского монастыря ударил по лбу священника во время литургии Момент падения дерева на женщину попал на видео Момент падения дерева на женщину попал на видео

На что жалуетесь?

Вернуться